Ryan Gosling előbb lenyúlta Nicolas Cage nőjét, most pedig leghíresebb szerepétől is megfosztja

Aligha szomorkodhattak a Ryan Gosling-filmek szerelmesei az elmúlt években. A kanadai szépfiú ugyanis majd minden esztendőben előrukkolt egy sikerfilmmel, kezdve a Barbie-val, amit A kaszkadőr követett, idén pedig A Hail Mary-küldetés címre keresztelt sci-fivel robbanthat kasszát. Azonban Gosling itt még korántsem tervezi behúzni a kéziféket, inkább padlógázzal hajtana bele élete eddigi talán legnagyobb kihívásába: a Marvel égisze alatt szeretne betörni a képregénymozik zsánerébe, mi több, az egyik legerősebb és legnépszerűbb szuperhőst már ki is nézte magának!

Ryan Gosling gondoskodik róla, hogy rajongói ne unatkozzanak, most is egy eszelős terven töri a fejét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ryan Gosling most beérné két kerékkel is

Az, hogy Ryan Gosling szeretne felcsapni igazságosztónak nem kimondottan új keletű ambíció. Sőt, a Marvel részéről már évek óta dédelgetett projekt, hogy méltó helyet találjanak Kanada egyik legértékesebb „exportcikkének” a berkeiken belül. Ezt még a képregényfilm-stúdió alfája és ómegája, maga Kevin Feige is megerősítette egy 2022-es interjúban, ám azóta síri csend honolt a projekt körül.

A neten viszont a rajongói csiripelések szüntelenül folynak, és rég nem látott konszenzus van a fanok között abban, kit is kellene játszania Goslingnak: a Szellemlovast. Az ördögi kétkerekűn száguldozó tüzes koponya a Marvel talán legkedveltebb antihőse, és miután Ryan Gosling elképesztően epikus volt a volán mögött mind a Drive – Gázt! vagy a Túl a fenyvesen című filmekben is, evidens volt, hogy neki kell eljátszania az ördög fejvadászát. Erre pedig most igen nagy esély van, hiszen már maga Gosling is megerősítette, kezd körvonalazódni a sztori:

Már folytak tárgyalások, de ez egy nagyon bonyolult helyzet

– fogalmazott szűkszavúan egy podcastben a Barbie-film életre kelt Ken babája.

Nicolas Cage Szellemlovasának meglett a méltó utódja Ryan Gosling személyében? (Fotó: Sony Pictures Imageworks)

A tősgyökeres Marvel-fanok egyébként még tisztán emlékezhetnek az első, 2007-ben megjelent Szellemlovas-filmre, melynek Nicolas Cage volt a főszereplője, és amit egy már-már nézhetetlen második rész követett néhány évre rá. A dolog pikantériája, hogy Cage partnere abban a szuperhősmoziban épp az az Eva Mendes volt, aki már tizenöt esztendeje Gosling élettársa a való életben.