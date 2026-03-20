BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ryan Gosling előbb lenyúlta Nicolas Cage nőjét, most pedig leghíresebb szerepétől is megfosztja

Marvel
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 13:35
Az átlag néző azt gondolná, hogy Hollywoodban mindenki szuperhősgúnyába bújt már legalább egyszer a karriere során. Ez azonban közel sincs így, még mindig bőven akadnak képregényfilmmentes sztárok, például Ryan Gosling. Ám nem biztos, hogy ez még sokáig így lesz!
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Aligha szomorkodhattak a Ryan Gosling-filmek szerelmesei az elmúlt években. A kanadai szépfiú ugyanis majd minden esztendőben előrukkolt egy sikerfilmmel, kezdve a Barbie-val, amit A kaszkadőr követett, idén pedig A Hail Mary-küldetés címre keresztelt sci-fivel robbanthat kasszát. Azonban Gosling itt még korántsem tervezi behúzni a kéziféket, inkább padlógázzal hajtana bele élete eddigi talán legnagyobb kihívásába: a Marvel égisze alatt szeretne betörni a képregénymozik zsánerébe, mi több, az egyik legerősebb és legnépszerűbb szuperhőst már ki is nézte magának!

Ryan Gosling Project Hail Mary UK Premiere At The Cineworld In London, UK - 09 Mar 2026
Ryan Gosling gondoskodik róla, hogy rajongói ne unatkozzanak, most is egy eszelős terven töri a fejét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ryan Gosling most beérné két kerékkel is

Az, hogy Ryan Gosling szeretne felcsapni igazságosztónak nem kimondottan új keletű ambíció. Sőt, a Marvel részéről már évek óta dédelgetett projekt, hogy méltó helyet találjanak Kanada egyik legértékesebb „exportcikkének” a berkeiken belül. Ezt még a képregényfilm-stúdió alfája és ómegája, maga Kevin Feige is megerősítette egy 2022-es interjúban, ám azóta síri csend honolt a projekt körül.

A neten viszont a rajongói csiripelések szüntelenül folynak, és rég nem látott konszenzus van a fanok között abban, kit is kellene játszania Goslingnak: a Szellemlovast. Az ördögi kétkerekűn száguldozó tüzes koponya a Marvel talán legkedveltebb antihőse, és miután Ryan Gosling elképesztően epikus volt a volán mögött mind a Drive – Gázt! vagy a Túl a fenyvesen című filmekben is, evidens volt, hogy neki kell eljátszania az ördög fejvadászát. Erre pedig most igen nagy esély van, hiszen már maga Gosling is megerősítette, kezd körvonalazódni a sztori:

Már folytak tárgyalások, de ez egy nagyon bonyolult helyzet

– fogalmazott szűkszavúan egy podcastben a Barbie-film életre kelt Ken babája.

2007 - Ghost Rider - Movie Set
Nicolas Cage Szellemlovasának meglett a méltó utódja Ryan Gosling személyében? (Fotó: Sony Pictures Imageworks)

A tősgyökeres Marvel-fanok egyébként még tisztán emlékezhetnek az első, 2007-ben megjelent Szellemlovas-filmre, melynek Nicolas Cage volt a főszereplője, és amit egy már-már nézhetetlen második rész követett néhány évre rá. A dolog pikantériája, hogy Cage partnere abban a szuperhősmoziban épp az az Eva Mendes volt, aki már tizenöt esztendeje Gosling élettársa a való életben.

'PLACE BEYOND THE PINES' WITH EVA
Ryan Gosling Eva Mendes szívét a 2012-ben megjelent Túl a fenyvesen készítése során hódította el (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Előbb a Star Wars, majd csak utána jöhet a Marvel

Azonban még mielőtt a hamarosan új Pókember-sztorival és Bosszúállók-fejezettel is bővülő Marvel-univerzumot is meghódítaná Ryan Gosling, előbb a messzi-messzi galaxisba látogat el.

Tudniillik jövőre landol a mozikban a Star Wars: Starfighter című, részben Tom Cruise által rendezett Csillagok háborúja-spinoff, mely a 9. epizód, azaz a Skywalker kora után öt évvel játszódik, és egy Jedilovag, valamint az ő 15 éves unokaöccse kalandozásairól fog szólni. 

Ryan Gosling legújabb filmje, A Hail Mary-küldetés 2026. március 19-én debütált a mozikban. A sci-fi-kalandfilm előzetesét itt tudod megtekinteni:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
