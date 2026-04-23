Súlyosbodott Christina Applegate állapota - sírhelyet is vásárolt

A színésznő egyre rosszabb állapotban lehet, mint azt ismerősei hitték. Christina Applegate egészségügyi állapota súlyosbodott, mindenki aggódik érte.

Christina Applegate állapota rosszabbodott Fotó: Birdie Thompson

Egyre nyugtalanítóbb információk látnak napvilágot a hollywoodi színésznő egészségügyi állapotával kapcsolatban az utóbbi időben. Christina Applegate 2021-ben árulta el, hogy szklerózis multiplex-el küzd, azóta pedig őszintén beszél a mindennapjait érintő fizikai és lelki kihívásokról és változásokról.

Beszámolók szerint az Egy rém rendes család színésznője idén márciusban került kórházba, a hozzá közel állók szerint pedig sokkal súlyosabb lehet a baj, mint azt előre hitték. Egy bennfentes szerint a színésznő napjai hol rosszabbak, hol jobbak, de sokkal kevesebb a pozitív nap.

A mindennapok gyakran kimerítőek, amiért ennyire kiszámíthatatlan a betegség. A színésznő ennek ellenére nincsen gyedül, mellette állnak rokonai, barátai, akik mind próbálnak mosolyt csalni a színésznő arcára, vagy vele együtt sírnak, ha arra van szükség - írja a Life.hu.

Christina Applegate felkészült a legrosszabbra is. A hírek szerint megvásárolta a saját sírhelyét. A sokak szerint megrendítő tény inkább tudatos és reális hozzáállást jelent, hiszen így a küzdelmet sem adja fel a sztár.

Nem élvezem az életet. Már nem élvezem a dolgokat

- korábban egy 2024-es podcast műsorban árulta el gondolatait, ahol hozzátette, hogy depresszióval is küzd.