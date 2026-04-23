Súlyosbodott Christina Applegate állapota - sírhelyet is vásárolt

A színésznő egyre rosszabb állapotban lehet, mint azt ismerősei hitték. Christina Applegate egészségügyi állapota súlyosbodott, mindenki aggódik érte.
Egyre nyugtalanítóbb információk látnak napvilágot a hollywoodi színésznő egészségügyi állapotával kapcsolatban az utóbbi időben. Christina Applegate 2021-ben árulta el, hogy szklerózis multiplex-el küzd, azóta pedig őszintén beszél a mindennapjait érintő fizikai és lelki kihívásokról és változásokról.
Beszámolók szerint az Egy rém rendes család színésznője idén márciusban került kórházba, a hozzá közel állók szerint pedig sokkal súlyosabb lehet a baj, mint azt előre hitték. Egy bennfentes szerint a színésznő napjai hol rosszabbak, hol jobbak, de sokkal kevesebb a pozitív nap.
A mindennapok gyakran kimerítőek, amiért ennyire kiszámíthatatlan a betegség. A színésznő ennek ellenére nincsen gyedül, mellette állnak rokonai, barátai, akik mind próbálnak mosolyt csalni a színésznő arcára, vagy vele együtt sírnak, ha arra van szükség - írja a Life.hu.
Christina Applegate felkészült a legrosszabbra is. A hírek szerint megvásárolta a saját sírhelyét. A sokak szerint megrendítő tény inkább tudatos és reális hozzáállást jelent, hiszen így a küzdelmet sem adja fel a sztár.
Nem élvezem az életet. Már nem élvezem a dolgokat
- korábban egy 2024-es podcast műsorban árulta el gondolatait, ahol hozzátette, hogy depresszióval is küzd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.