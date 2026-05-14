Az illat, ami te vagy – Ebből a személyiségtesztből megtudhatod, milyen parfüm illik hozzád a legjobban

Ugye neked is van olyan barátod, kollégád, ismerősöd, akit egy szó szerint felejthetetlen illatfelhő vesz körbe? Ehhez nem elég egy jó parfümöt választani. A hatáshoz fontos, hogy az illetőhöz passzoljon az adott illat. Ha te is szeretnél egy olyan parfümöt, amelyről mindenkinek te jutsz majd eszébe, akkor töltsd ki a személyiségtesztet! Segítünk megtalálni a tökéletes illatot!

A könnyed, tiszta illatokban érzed jól magad, vagy inkább a mélyebb, titokzatos aromák vonzanak? Néhány egyszerű kérdés megválaszolásával most megtudhatod, milyen illattal lehetsz önmagad legcsábítóbb verziója!

Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudd, milyen parfüm illik hozzád a leginkább!

Melyik illatot választanád magadnak a következők közül?

A) Citrus és zamatos gyümölcsök

B) Friss eső vagy a tenger illata

C) Vanília és fűszerek Hol élnél a legszívesebben?

A) Egy nagyvárosban

B) Vidéken, a természet közelségében

C) Egy egzotikus szigeten Melyik évszak illik hozzád a legjobban?

A) Tavasz

B) Ősz

C) Nyár Milyen a stílusod?

A) Laza, de nőies

B) Letisztult, elegáns és harmonikus

C) Feltűnő, vagány és merész Hogyan sminkeled magad?

A) Nem sminkelek

B) A természetes, visszafogott sminkek híve vagyok

C) Kedvelem az erősebb, hangsúlyos sminkeket Melyik program hangzik a legjobban?

A) Egy piknik a szabadban

B) Egy múzeum vagy kiállítás meglátogatása

C) Koktélozás egy rooftop bárban Melyik szín vonz leginkább?

A) Barack vagy világos rózsaszín

B) Bézs, fehér vagy földszínek

C) Fekete vagy bordó

Értékelés:

Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet a személyiségteszt során! / Fotó: BearFotos / shutterstock

Legtöbb A) válasz: friss, gyümölcsös illatok

Egy vidám és könnyed személyiség vagy, aki mellett mindenki jól érzi magát. Érdemes ezen a kisugárzásodon erősítened, amit leginkább a kissé citrusosabb, gyümölcsös és virágos parfümökkel tehetsz meg. Ezek az illatok játékosak, frissek és energikusak – éppen úgy, ahogy te is.