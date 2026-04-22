Észvesztő botrány! Sydney Sweeney-t kivágták Az ördög Pradát visel 2-ből

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 18:25
Nincs vége az Eufória-szexiség tortúrájának. Sydney Sweeney ismét újabb botrányba csöppent, ezúttal a soron következő mozifilmjéből, Az ördög Pradát visel folytatásából vágták ki úgy, ahogy van.
Úgy tűnik, Sydney Sweeney képtelen lemondani botrányhős-szerepkörről. A tavalyi évben egyetlen bulvárlap weboldalát sem lehetett böngészni anélkül, hogy rendre meg ne jelent volna egy olyan cikk, ami az ő aktuális skandalumáról szólt volna. Először szappan formájában áruba bocsátotta a fürdővizét, majd egy félreérthető farmerreklámban vállalt főszerepet, ezt követően pedig több kolléganőjével is durván összekapott. A balhék száma viszont idén sem csökken, nemrégiben az Eufória 3. évadával tüzelte fel a kedélyeket, ezúttal viszont nem a streamingen, hanem a nagyvásznon érte totális megaláztatás, miután kiderült, Az ördög Pradát visel folytatásából minden másodpercnyi képernyőideje a vágóasztalon végezte!

Sydney Sweeney így biztosan nem fog pózolgatni Az ördög Pradát visel 2 vörös szőnyeges premierén (Fotó: Kay Blake)

Az ördög talán igen, de Sydney Sweeney biztosan nem visel Pradát

Hiába lesznek idén moziterítéken olyan blockbusterek mint a Toy Story 5, a Tom Holland-féle Pókember 4, Christopher Nolan hőseposza, az Odüsszeia, a Robert Pattinsont elcsúfító Dűne 3 vagy az óriásit kockáztató Bosszúállók: Doctor Doom ébredése, az év filmje könnyűszerrel az Anne Hathaway-t, Meryl Streepet és Stanley Tuccit is újra puccba vágó Az ördög Pradát visel 2 lehet, mely eget rengető csillaghullással kecsegtet.

A kereken húsz esztendő elteltével jelentkező folytatás kifutóján viszont mégsem minden, előre beígért világsztár fog végigvonulni. Az Eufóriában magából mindent gátlástalanul megmutató Sydney Sweeney legalábbis biztosan nem, és ezt a legelső nyilvános vetítésekről érkező visszajelzések is megerősítik.

Sydney Sweeney Eufóriában nyújtott balhé performansza állítólag nem volt hatással Az ördög Pradát visel 2 alkotóinak döntésére (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Noha a 28 éves színésznő neve már-már elválaszthatatlanul összeforrott a botrány szóval, a készítők ragaszkodnak hozzá, hogy kizárólag szakmai szempontok alapján döntöttek Sydney Sweeney kiradírozása mellett, miután meglátásuk szerint rövidke jelenete megtörte volna a film lendületét, és nem is igazán illett az összképbe.

Sweeney egyébként saját magát alakította a mindössze háromperces, törölt szekvenciában, ahol a feladata az volt, hogy Emily Blunt karakterének egy híres ügyfeleként ezúttal nem vetkőznie, hanem öltöznie kellett. Ám ezt végül mégsem láthatjuk majd a kész változatban!

Az ördög Pradát visel 2 bemutatójáig már csak alig több mint egy hét van hátra! (Fotó: ZUMA Press)

Így sem leszünk híján sztárokból Az ördög Pradát visel 2-ben

Szomorkodni viszont maximum csak a Sydney Sweeney-filmek és sorozatok szerelmeseinek lesz oka, hiszen Az ördög Pradát visel 2-ben így is egymásnak adják majd a kilincset a híresebbnél híresebb arcok.

Hogy csak pár nevet említsünk, felbukkan majd Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Lady Gaga vagy a londoni Operaház vezetője által megalázott Timothée Chalamet lánytestvére, Pauline Chalamet is.

Az ördög Pradát visel folytatására már nem is kell olyan sokat várnunk, hiszen a két évtizede érlelődő második fejezet jövő héten, egészen pontosan április 30-án landol a honi filmszínházak műsorfüzetében.

 

