„Kizárt, hogy ne legyen őrült!” – Sydney Sweeney reagált az Eufória körüli botrányra

Múlt héten végre lejárt a várakozás ideje: megérkezett az Eufória 3. évada HBO Maxra. A rajongók öröme viszont tiszavirág életűre sikeredett, miután meglátták, milyen mélységekbe züllesztették le Zendaya, Sydney Sweeney vagy épp Jacob Elordi figuráit, és ezzel szemben viszont a botrányfaktor az egekig lett tolva. A fanok szinte rá sem ismernek kedvenc sorozatukra, és ezt nem is hagyják szó nélkül, a közösségi médián egy hete ez a legforróbb téma.

Az Eufória 3. évadát ért vádakra most a sorozat főszereplője, Sydney Sweeney reagált (Fotó: Lev Radin)

Sydney Sweeney szerint nem elég őrült az Eufória

Csak idő kérdése volt, a fanbázis elégedetlensége mikor fog eljutni magukhoz a szereplőkhöz is. Ahogy pedig arra számítani lehetett, az Eufória 3. évadának legvitatottabb figuráját, a kiskutya módjára kosztümben ugató Cassie-t megformáló Sydney Sweeney fog először reagálni azon a vádakra, melyek szerint az HBO Max-sorozatok zászlóshajója túllépett minden határon. A tavalyi évben egyik skandalumból a másikba pottyanó szőke szexbomba szerint nem indokolatlan a műsor túlzó hangulatváltása, karakterére pedig nem szégyennel, hanem büszkeséggel tekint:

Kizárt, hogy Cassie ne legyen őrült. Lehetetlen, hogy öt év alatt rendbe szedje az életét. Színészként igazi örömteli kihívás ilyen intenzív, hiperérzékeny, drámai karaktereket eljátszani. Általában egyszer kapsz ilyen lehetőséget az életedben

– vette védelmébe az Eufória új szezonját a színésznő.

Sydney Sweeney Eufóriában nyújtott teljesítménye sokaknál kiverte a biztosítékot (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ha Sydney Sweeney-n múlik, sokkal durvább lett volna a végeredmény

A fanatikusok egy bizonyos részét egyébként nem érte váratlanul az Eufória körüli perpatvar, hiszen ezt már előre jelezték nekik. Mi több, maga Sydney Sweeney figyelmeztette a széria szerelmeseit, aki még tavaly árulta el, külön ő kérte a show atyját, Sam Levinsont, hogy tegyenek rá még egy lapáttal a forgatókönyvre, és Cassie legyen még ennél is elborultabb:

Sam Levinson egy kivételes szakember, mert amint olvasok valamit a forgatókönyvből, rögtön hívom őt, hogy »Csináljuk még ennél is őrültebbre«. Ő pedig imádja ezt. Ez az évad teljesen tébolyodott lesz

– mondta még tavaly májusban a szexbomba, akit idén már több néző is azzal vádolt meg, hogy ezzel a szerepével teljességgel lealacsonyítja a nőket.