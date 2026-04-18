„Köszi, Timmy!” – Timothée Chalamet-t hanyag eleganciával döngölte földbe a londoni Operaház vezetője

Legközelebb talán kétszer meggondolja, mit ereszt ki a száján Hollywood továbbra is egyik legfényesebben ragyogó csillagának tartott Timothée Chalamet, akinek hírnevét saját maga piszkolta be. Az utóbbi években hazánkat is rendszeresen meglátogató, többszörös Oscar-jelölt színész ugyanis olyan durva szavakkal illette az opera és a balett műfaját, amivel régen látott népharagot okozott.

Timothée Chalamet-filmek legfrissebb darabja, a Marty Supreme a legbotrányosabb is lett egyben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Mit is mondott Timothée Chalamet?

A szóban forgó, botrányos megszólalása még a múlt hónap elején, az Oscar-gála előtti véghajrában történt meg, mikor a Marty Supreme főszereplője és Matthew McConaughey talán túlságos bensőséges hangulatban társalogtak egymással a kamerák kereszttüzében, és az alábbi mondatok hagyták el Timothée Chalamet ajkait:

Én nem akarok balettben vagy operában, vagy bármi ilyesmiben szerepelni, csak azért, hogy életben tartsuk ezeket a dolgokat. Ezek már senkit sem érdekelnek

– mondta még márciusban Chalamet.

Kylie Jenner kedvesének megnyilvánulása azon nyomban felrobbantotta a netet, ha ez pedig nem lett volna elég, pár nappal később a hőn áhított Oscar-díját is elbukta a Bűnösök Michael B. Jordanével szemben. Többen pedig úgy vélték, a Timothée Chalamet operára és balettre tett megjegyzései szorosan összefüggenek a gálán elszenvedett zakóval.

Többen egyébként érdekes módon pont Timothée Chalamet párját, Kylie Jennert okolják a színész felelőtlen kijelentései miatt (Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

A balhénak még mindig nincs vége: Londonból jött az újabb csapás

Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, és amikor már mindenki azt hitte, Chalamet szavai örökre elszálltak a szélben és a botrány már teljesen kihűlt, a londoni Royal Ballet and Opera (röviden: RBO), azaz a Királyi Balett és Operaház igazgatója, Alex Beard úgy érezte, ideje felpiszkálni a parazsat. A neves kultúrintézmény vezetője pedig több mint egy hónappal az eset után osztott ki még egy gyomrost Timothée Chalamet-nek a Times-nak adott interjúja során, melyben kifejtette, hogyan is élték meg a hollywoodi csillag becsmérlő szavait, miként vágtak vissza, illetve milyen elképesztő hatással volt rájuk a hírhedt beszólás.

Úgy gondoltam, fontos, hogy ne valami fennhéjázó választ adjunk Chalamet-nek. Egyszerűen csak annyit mondtunk: »Nézz rá, mit csinálunk, haver«. Például azt, hogy a közönségünk legnagyobb része életkor szerint a 20 és 30 év közötti korosztályból kerül ki. És tudod mit? A posztunk két és fél millió interakciót és félmillió megosztást hozott csak az Instagramon. És a jegyeladásaink azonnal megugrottak. Szóval köszi, Timmy!

– szúrt oda a Dűne sztárjának az RBO vezetője.