700 millió dollár?! A történelem legnagyobb bukása lehet a következő Bosszúállók!

Nem sok filmet várnak jobban idén a mozi szerelmesei a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésénél. A Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Ian McKellen, Patrick Stewart, Chris Evans és még megannyi filmcsillaggal, no meg várhatóan nem kevés meglepetéssel kecsegtető szuperprodukció decemberi premierdátuma vélhetően emberek millióinak naptárába be van már vésve. Bennük pedig alaposan bízik a Marvel, mely állítólag horribilis összeget költött az év legnagyobb durranásának szánt szuperhős-lavinára.

Az idei év egyik, vagy talán a legjobban várt alkotás, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése szinte minden rekordot megdönthet vagy épp óriásit bukhat (Fotó: IMDb)

Kiszivárgott az új Bosszúállók költségvetése

Nos, de mégis mennyi az annyi? Pontos, és hivatalosan megerősített összegről sajnos továbbra sem lehet beszélni, viszont a kaliforniai álomgyár egy megbízható bennfentese, John Campea lerántotta a leplet a Marvel ördögi tervéről, és elárulta, hogy nagyjából mekkora rekordösszegből is készül az új Bosszúállók, valamint ennek mi az orbitális hátulütője:

Ha a Doctor Doom ébredésének költségvetése körülbelül 400 millió dollár, és nagyjából 300 milliót költenek marketingre, akkor a Doctor Doom ébredése lesz az első film a történelemben, amelynek be kell lépnie az egymilliárd dolláros bevételi klubba ahhoz, hogy egyáltalán nullszaldós legyen

– mondta egy podcast-műsorban Campea.

Robert Downey Jr. Vasemberként szolgált korábban a Bosszúállók-filmekben, ám most fordult a kocka, és rosszfiút fog alakítani (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Rekorddöntő lehet a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése

Amennyiben John Campea értesülései nem tévesek, úgy Bosszúállók: Doctor Doom ébredése lehet a mozitörténelem legdrágább filmje, méghozzá egy orrhosszal. Pedig eddig sem lehetett a nagy hollywoodi produkciókat megvádolni azzal, hogy bármin is spóroltak volna, főleg, ha egy bevált franchise-ról van szó. Íme, a legterebélyesebb büdzsével rendelkező filmek listájának résztvevői, melyeket mind maga mögé utasíthat a Doctor Doom ébredése:

Star Wars VII: Az ébredő Erő, 536 millió dollár Star Wars IX: Skywalker kora, 490 millió dollár Jurassic World: Bukott birodalom, 465 millió dollár Jurassic World: Világuralom, 465 millió dollár A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken, 379 millió dollár

A Robert Downey Jr.-filmek legdrágább darabjában Chris Evansnek is fontos szerep jut (Fotó: Trae Patton)

És miért nem számít annyira légből kapottnak ez a San Marino, Andorra vagy egyéb más törpeállam teljes éves költségvetésének megfelelő összeg? Tekintve, hogy a hal is fejétől bűzlik, itt sem kell messzebb mennünk a főszereplőtől.