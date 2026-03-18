Odalett Robert Pattinson gyönyörű arca: felismerhetetlenre torzult a szívtipró az új Dűnében – Videó

2026 könnyűszerrel a mozitörténelem egyik legepikusabb éve lehet. Idén ugyanis olyan blockbusterek látogatnak el a világ filmszínházak műsorfüzeteibe mint a Horrorra akadva 6., a Toy Story 5., a Tom Holland-féle Pókember 4., a Christopher Nolan Odüsszeiája, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése vagy a Dűne: 3. rész. Utóbbi egyébként most egy friss ízelítővel is meglepte népes rajongóbázisát, amelyben nemcsak a kopaszra nyírt Oscar-vesztes Timothée Chalamet volt az egyetlen különös külsejű egyén, hiszen Robert Pattinsonra is csak azért ismerünk rá, mert kiírták a nevét a trailerben,
A Dűne messiása című regény adaptációjának tekinthető Dűne: 3. rész cselekményének középpontjában egy vallási háború áll, melynek résztvevői két zászlóalj alá sorakoznak be. Az egyik oldalon az új frizurát villantó Timothée Chalamet Paul Atreidese áll, míg a másik oldalon egy új karakter, a Robert Pattinson által megformált Scytale-t láthatjuk majd. Legalábbis, ha hihetünk a stáblistának, ugyanis az Alkonyat és a Batman sztárjára még akkor is nagyon nehezen ismernénk rá, ha fegyvert szegeznek a halántékunkhoz. Tudniillik Pattinson magasított homlokkal és rövid, tejfelszőke színű hajviselettel köszönt vissza a képernyőről, amivel alaposan meglepte a rajongóit.
A történelem ismétli önmagát szólás úgy fest, a filmhistóriára is igaz, hiszen a Chalamet-Pattinson párharc már nem először kerül vászonra. A két színész korábban már az V. Henrik című Netflix-film sztorijában is egymás ellenlábasát alakította, mikor is Timothée Chalamet a címszereplő Henrik királyt, míg Robert Pattinson egy francia herceget testesített meg.
Egyébként nem ez az első eset, hogy Denis Villeneuve és látványtervező brigádja úgy dönt, több réteg maszk alá rejti el Hollywood sármőrjeit. A Dűne 2021-es első felvonásának bemutatójakor egy világ döbbent le, mikor Stellan Skarsgard feltűnt a többmázsás hófehér zsírpaca, Vladimir Harkonnen szerepében, és például az Álmatlanságban vagy a Mamma Mia!-ban tapasztalt sármját már csak nagyítóval kereshettük a vásznon.
A két évvel később megjelent Dűne: Második részben a tavaly óta ismét szingli Austin Butler személyében egy ifjabb korosztály ügyeletes szépfiújából varázsoltak Villeneuve-ék vérszomjas vandált. Butler ekkor, Skarsgardhoz hasonlóan, egy kopasz, hófehér bőrű Harkonnent játszott el, ám a rengeteg réteg smink sem hátráltatta abban, hogy ellopja a reflektorfényt a film főszereplőitől.
