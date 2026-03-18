Odalett Robert Pattinson gyönyörű arca: felismerhetetlenre torzult a szívtipró az új Dűnében – Videó

2026 könnyűszerrel a mozitörténelem egyik legepikusabb éve lehet. Idén ugyanis olyan blockbusterek látogatnak el a világ filmszínházak műsorfüzeteibe mint a Horrorra akadva 6., a Toy Story 5., a Tom Holland-féle Pókember 4., a Christopher Nolan Odüsszeiája, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése vagy a Dűne: 3. rész. Utóbbi egyébként most egy friss ízelítővel is meglepte népes rajongóbázisát, amelyben nemcsak a kopaszra nyírt Oscar-vesztes Timothée Chalamet volt az egyetlen különös külsejű egyén, hiszen Robert Pattinsonra is csak azért ismerünk rá, mert kiírták a nevét a trailerben,

A Dűne: 3. rész első trailere tegnap került fel a YouTube-ra.

A Frank Herbert-regényekből készült adaptáció harmadik része 2026. december 18-án kerül a filmszínházakba.

A moziban Hollywood legnagyobb nevei, úgymint Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Robert Pattinson vagy Anya Taylor-Joy fognak szerepelni.

Timothée Chalamet és Robert Pattinson újra szemtől szemben

A Dűne messiása című regény adaptációjának tekinthető Dűne: 3. rész cselekményének középpontjában egy vallási háború áll, melynek résztvevői két zászlóalj alá sorakoznak be. Az egyik oldalon az új frizurát villantó Timothée Chalamet Paul Atreidese áll, míg a másik oldalon egy új karakter, a Robert Pattinson által megformált Scytale-t láthatjuk majd. Legalábbis, ha hihetünk a stáblistának, ugyanis az Alkonyat és a Batman sztárjára még akkor is nagyon nehezen ismernénk rá, ha fegyvert szegeznek a halántékunkhoz. Tudniillik Pattinson magasított homlokkal és rövid, tejfelszőke színű hajviselettel köszönt vissza a képernyőről, amivel alaposan meglepte a rajongóit.

A történelem ismétli önmagát szólás úgy fest, a filmhistóriára is igaz, hiszen a Chalamet-Pattinson párharc már nem először kerül vászonra. A két színész korábban már az V. Henrik című Netflix-film sztorijában is egymás ellenlábasát alakította, mikor is Timothée Chalamet a címszereplő Henrik királyt, míg Robert Pattinson egy francia herceget testesített meg.

A Dűne szívesen csúfítja el Hollywood szépfiúit

Egyébként nem ez az első eset, hogy Denis Villeneuve és látványtervező brigádja úgy dönt, több réteg maszk alá rejti el Hollywood sármőrjeit. A Dűne 2021-es első felvonásának bemutatójakor egy világ döbbent le, mikor Stellan Skarsgard feltűnt a többmázsás hófehér zsírpaca, Vladimir Harkonnen szerepében, és például az Álmatlanságban vagy a Mamma Mia!-ban tapasztalt sármját már csak nagyítóval kereshettük a vásznon.