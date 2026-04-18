Retteg a jövőtől Reese Witherspoon: fura videót közölt a világsztár, a rajongók egyből beleálltak!

Az utóbbi hónapokban felmerült, hogy AI színészeket alkalmazzanak, akár a hollywoodi nagyfilmekben is. Pontosan ilyen mesterséges színész Tilly Norwood is, aki bár nem egy valós személy — lényegében egy robot —, de saját Instagram-fiókkal rendelkezik, amire valósnak tűnő videós nyersanyagot töltött fel. A Doktor Szöszi-filmek sztárja egészen eddig csendben volt a témával kapcsolatban, de jól láthatóan megijedt az évek óta épülő digitális változástól, ami a Reese Witherspoon-filmekre is hatással lehet a közeli jövőben.

Reese Witherspoon az utóbbi években Jennifer Anistonnal folytatja a The Morning Show című sorozatát (Fotó: Nancy Kaszerman)

Reese Witherspoon gyerekeit is felhozta példának a mesterséges intelligencia veszélyei kapcsán

Az Amerikai pszichó, a Doktor Szöszi, a Sátánka és a The Morning Show sztárja Instagramon osztotta meg gondolatait. A színésznő egy könyvklubot vezet, ahol megkérdezte, hányan használnak AI-t, mire 10-ből 3 nő mondta, hogy élnek ezzel a lehetőséggel. Reese Witherspoon kifejtette, hogy miért nem tartja ezt helyesnek.

Ez azt jelenti, hogy a csoportnak a 70 százaléka nem tartja a lépést a korral. Ha valamit megtanultam a technológiáról az az, hogyha már az elején nem értesz meg valamicskét belőle, akkor elhalad feletted. Különben is, a gyerekeink már minden nap használják. A szüleiknek is fontos, hogy megértsék ezeket a dolgokat.

A videóhoz pedig mellékelt egy forradalmi hangvételű leírást is, ahol egyebek közt azt is írta, hogy a nők által végzett munkákat háromszor valószínűbb, hogy hamarosan leváltja a mesterséges intelligencia. Mindenkit alaposan megosztott ez az üzenet. Sorra jöttek a kommentelők, akik ellenérzésüket fejezték ki a megszólalással kapcsolatban.

Ezért neked fizetnek? EZ NEM A NŐK FELEMELÉRÉSŐL SZÓL! Ennek semmi köze a nőkhöz, kivéve azt, hogy többnyire nők foglalkoznak a környezettel! Emiatt sem használom, nem beszélve arról, hogy a jövőben mi ellenünk fogják felhasználni! Ne már, Reese! Itt volt a lehetőséged, hogy visszaszorítsd az AI-t, és nem tetted meg. Nagyon kiábrándító! Ki fizet neked ezért és mennyit? Nem arról van szó, hogy nem haladunk a korral, egyszerűen elutasítunk egy olyan jövőt, amit nem nekünk terveztek. Mi lenne, ha a privilégiumodat a tiltakozáshoz használnád fel ahelyett, hogy úgy tennél, mintha mindez elkerülhetetlen lenne? A csoport 70 százalékának igaza van!

Hozzá kell tenni, voltak, akik támogatták őt azon a téren, hogy fontos oktatni magunkat a mesterséges intelligencia terén.

Az egész AI téma megosztó és az emberek nem akarnak beszélni róla... pedig már most elhaladt felettünk! Ha nem tanuljuk meg tudatosan, etikusan használni úgy, hogy nem lopjuk el mások ötleteit, hanem kutatásokra használjuk, akkor tényleg nem haladunk a korral.