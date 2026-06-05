,,Az emberfia vagyok, és megöltem egy bűnöst.” – James Handy gyilkossága a Hetediket idézi

Sajnos a sztárvilágot sem kerülik el a brutális, olykor horrorfilmekbe illő gyilkossági esetek. Mivel népszerű és sokak által kedvelt emberekről van szó, ezeknek az eseteknek sokkal nagyobb az utóhatása is, sokszor még évtizedek múltán is felemlegetjük, micsoda szörnyűségek történtek színészekkel, énekesekkel és más közéleti szereplőkkel. A mai napon is egy olyan hírre ébredtünk, ami biztosan sokáig él majd a köztudatban. A Top Gun: Maverick sztárja, James Handy brutális gyilkosság áldozata lett, Handy élettársának fia a Hetedik című filmet megidézve követte el borzalmas tettét.

James Handy gyilkossága nem egyedi eset Hollywoodban (Fotó: ABC Photo Archives / GettyImages)

James Handy gyilkossága nem egyedi eset

James Handy a Top Gun: Maverick, a Jumanji és Az ítélet filmekből lehet ismerős. A legfrissebb információk szerint a Los Angeles-i rendőrkapitányság szerda reggel 9:30 körül kapott egy rendkívül furcsa bejelentést, így a helyszínre siettek. A környékre érve egy férfi intette le őket, és azt mondta:

Az emberfia vagyok, és megöltem egy bűnöst.

A férfi, Michael Gledhill James Handy élettársának fia, aki édesanyjával együtt Handy házában lakott. Gledhill megjegyzése hátborzongatóan hasonlít a Hetedik című David Fincher film jelenetére. A kiérkező járőrök is elborzadtak a jelenettől, de elsőszámú gyanúsítottként letartóztatták a 44 éves Gledhillt. Gledhill óvadékát 2 millió dollárban állapították meg első körben.

Nipsey Hussle halála leszámolás lehetett

Nipsey Hussle rapper és amerikai kulturális ikon saját Los Angeles-i üzlete parkolójában keveredett lövöldözésbe 2019. május 31-én. Ismerte a támadóját, állítólag voltak rendezetlen konfliktusaik, így tudott kibontakozni a véres leszámolás. Hussle-t és két társát több lövés érte, Hussle-t pedig fejbe is rugdosta támadója, Eric Ronald Holden Jr. Holdent letartóztatták, a tárgyalásokra azonban csak 2022 júniusában került sor, ahol a férfi azt állította, nem akarta megölni Nipsey Hussle-t, csak “a pillanat hevében rosszra fordultak a dolgok.”

Nipsey Hussle saját boltja előtt vesztette életét (Fotó: Nancy Kaszerman)

10 éve gyászoljuk a Voice énekesnőjét

2016 júniusában a saját koncertjét követő közönségtalálkozó közben ölte meg egy rajongója Christina Grimmie énekesnőt, aki az amerikai The Voice zenei tehetségkutató műsorban tűnt fel. Az Orlandóban megrendezett koncerten a közönség soraiból érkezett a lövés, az akkor 22 éves Grimmie belehalt a sérüléseibe. Az elkövető még a helyszínen saját magával is végzett. Az énekesnő halálának napját, június 10-ét Christina Grimmie-nappá nyilvánították New Jersey államban.