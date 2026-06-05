Így alakíts ki önfenntartó kertet: kevesebb munka, több termés

Június 5-én ünnepeljük a Környezetvédelmi Világnapot. Ha idén a műanyag szívószálak száműzésén túl valami látványosabb és kreatívabb zöld projektbe vágnád a fejszéd, van egy tippünk: alakíts ki környezettudatos kertet, nyiss ötcsillagos luxusszállodát és wellness-központot a természet legfontosabb munkásainak!
A fenntartható és környezettudatos kert ott kezdődik, ahol a természetes körforgás és az élővilág is otthonra talál. Ha menedéket nyújtunk a hasznos élőlényeknek, azzal a saját dolgunkat is megkönnyítjük, miközben teszünk egy lépést a bolygónk védelméért.
A legtöbb embernek a beporzásról azonnal a házi méhek és a méz jut eszébe. Pedig a háttérben egy egész hadsereg dolgozik a gyümölcsfáinkon, a paradicsompalántákon és a virágainkon: vadméhek, poszméhek, zengőlegyek, fátyolkák és katicák. Egy vadméh hatékonysága akár száz háziméh munkájával is felér. Sajnos a modern, túlrendezett kertekben egyre kevesebb természetes búvóhelyet találnak a petéik számára. Nekik nem kaptárra van szükségük, hanem biztonságos, apró bölcsőkre – és itt jön képbe a kerti rovarhotel.
Egy jó rovarhotel elkészítése zseniális, kreatív családi program, amit akár gyerekekkel vagy unokákkal is megvalósíthatsz. Ráadásul nem kell hozzá méregdrága alapanyag, szinte mindent megtalálsz a ház körül.
1. A váz
Alapnak tökéletesen megfelel egy régi, fából készült borosdoboz, egy kisebb fadoboz, vagy négy deszkából összeszerelt, felül esővédő tetővel ellátott keret. Viszont kerüld a frissen lakkozott, festett vagy vegyszerrel átitatott fákat, mert a rovarok finom szaglását elriasztják a vegyszerek.
2. Töltsd meg a keretet az alábbiak keverékével
Egy luxusszálloda sem létezhet wellness-részleg nélkül! A nyári kánikulában a víz legalább olyan fontos a kerti állatoknak, mint a biztonságos szállás.
A méh- és rovaritató
A méheknek rengeteg vízre van szükségük a lárvák neveléséhez és a kaptár hűtéséhez, de a mély, meredek falú vizesedényekbe könnyen belefulladhatnak.
Madáritató és pancsoló
A madarak nemcsak inni járnak a vízhez, a mindennapi fürdés is létfontosságú számukra.
Ha szerencséd van, sötétedés után neszezés, szöszmötölés hallatszik a bokrok alól: megérkezett a kert legkedvesebb éjszakai műszakosa, a sün. Mivel rengeteg csigát, hernyót és kártevőt megeszik, igazi áldás a konyhakertben. Ha maradásra szeretnéd őket bírni, a kert egy eldugottabb, bokros sarkában hagyj meg egy kis gallyat és száraz levelet (ez a tökéletes sünház), és készíts ki nekik egy kis esti menüt!
Amit bátran kitehetsz a svédasztalra:
Amit szigorúan tilos nekik adni:
Ha mindezt megvalósítod, a kerted napokon belül zümmögő, csicsergő és elégedetten szöszmötölő oázissá változik. A természet apró munkásai pedig bőséges terméssel és gyönyörű virágokkal fogják meghálálni a gondoskodást!
Nézd meg videón, hogyan készíts rovarhotelt:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.