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Így alakíts ki önfenntartó kertet: kevesebb munka, több termés

Így alakíts ki önfenntartó kertet: kevesebb munka, több termés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors környezettudatos szemlélet
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 12:15
rovarhotelkertKörnyezetvédelmi Világnapmadáritató
A Környezetvédelmi Világnapon érdemes a globális problémák helyett a saját portánkon körülnézni. Egy igazi környezettudatos kert kialakításához csupán egy kis kreativitás szükséges. Mutatjuk, hogyan alakíthatsz ki ötcsillagos luxusszállodát a kert hasznos élőlényeinek!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A magányos vadméhek és poszméhek békés és rendkívül hatékony beporzók, akiknek korhadt fadarabokból és nádszálakból építhetünk ideális menedéket.
  • A nyári hőségben a méh- és madáritatók létfontosságú wellness-központként működnek a kertünkben.
  • A süniket bátran megvendégelhetjük macskatáppal és tiszta vízzel, de a tehéntej adása számukra szigorúan tilos és életveszélyes.

Június 5-én ünnepeljük a Környezetvédelmi Világnapot. Ha idén a műanyag szívószálak száműzésén túl valami látványosabb és kreatívabb zöld projektbe vágnád a fejszéd, van egy tippünk: alakíts ki környezettudatos kertet, nyiss ötcsillagos luxusszállodát és wellness-központot a természet legfontosabb munkásainak!

Környezettudatos kertben vörösbegy ül a madáritatón
Egy kis odafigyeléssel a te udvarod is igazi környezettudatos kert lehet, ahol a rovarhotel lakói mellett a madarak és a sünik is biztonságos menedékre találnak.
Fotó: Wirestock Creators

Hogyan alakítsunk ki környezettudatos kertet?

A fenntartható és környezettudatos kert ott kezdődik, ahol a természetes körforgás és az élővilág is otthonra talál. Ha menedéket nyújtunk a hasznos élőlényeknek, azzal a saját dolgunkat is megkönnyítjük, miközben teszünk egy lépést a bolygónk védelméért.

Ők a kert szuperhősei

A legtöbb embernek a beporzásról azonnal a házi méhek és a méz jut eszébe. Pedig a háttérben egy egész hadsereg dolgozik a gyümölcsfáinkon, a paradicsompalántákon és a virágainkon: vadméhek, poszméhek, zengőlegyek, fátyolkák és katicák. Egy vadméh hatékonysága akár száz háziméh munkájával is felér. Sajnos a modern, túlrendezett kertekben egyre kevesebb természetes búvóhelyet találnak a petéik számára. Nekik nem kaptárra van szükségük, hanem biztonságos, apró bölcsőkre – és itt jön képbe a kerti rovarhotel.

Rovarhotel építése házilag

Egy jó rovarhotel elkészítése zseniális, kreatív családi program, amit akár gyerekekkel vagy unokákkal is megvalósíthatsz. Ráadásul nem kell hozzá méregdrága alapanyag, szinte mindent megtalálsz a ház körül.
1. A váz 
Alapnak tökéletesen megfelel egy régi, fából készült borosdoboz, egy kisebb fadoboz, vagy négy deszkából összeszerelt, felül esővédő tetővel ellátott keret. Viszont kerüld a frissen lakkozott, festett vagy vegyszerrel átitatott fákat, mert a rovarok finom szaglását elriasztják a vegyszerek.
2. Töltsd meg a keretet az alábbiak keverékével

  • Fogj száraz keményfa hasábokat (pl. akác, tölgy, bükk – a fenyő a gyanta miatt nem jó, mert beleragadhatnak). Fúrj beléjük 3–8 mm átmérőjű, 5–10 cm mély lyukakat. A fúrót enyhén ferdén felfelé tartsd, hogy a szél által behordott eső ne folyjon be a lyukakba, és a végén csiszolópapírral alaposan simítsd le a nyílások peremét!
  • Vágj össze kb. 10 cm-es darabokra nádszálakat vagy bambuszrudakat. Figyelj, hogy a belső üreges részük tiszta legyen. A csövek egyik végét (ami a hotel hátulja felé néz) mindenképp zárd le agyaggal, gipsszel vagy sárral.
  • Bár nem beporzók, a száraz fenyőtobozok és a fakérgek kiváló búvóhelyet nyújtanak a levéltetveket pusztító katicáknak és fátyolkáknak, akik hálásak lesznek a menedékért.
    3. Az elhelyezés aranyszabályai
    Pakold tele a fakeretet a fenti elemekkel olyan szorosan, hogy a csövek és fahasábok szorítsák egymást, és ne essenek ki (ha szükséges, rögzítheted őket az előlapra feszített csirkehálóval is). A kész hotelt rögzítsd egy stabil pontra (falra, kerítésre), nagyjából szemmagasságban. Olyan helyet válassz, ami szélvédett, esőtől óvott, és déli vagy délkeleti fekvésű, azaz reggeltől estig éri a napfény. A rovarok imádják a meleget, a hideg, árnyékos, nyirkos sarkokban a petéik elpusztulhatnak.

Kerti wellness és madáritatók

Egy luxusszálloda sem létezhet wellness-részleg nélkül! A nyári kánikulában a víz legalább olyan fontos a kerti állatoknak, mint a biztonságos szállás.

A méh- és rovaritató
A méheknek rengeteg vízre van szükségük a lárvák neveléséhez és a kaptár hűtéséhez, de a mély, meredek falú vizesedényekbe könnyen belefulladhatnak.

  • Egy lapos alátétbe vagy tálkába tegyél kavicsokat, nagyobb kavicsdarabokat vagy néhány fadarabot.
  • Önts rá vizet, de csak annyit, hogy a kövek felső része szárazon maradjon! Így a méhek biztonságosan le tudnak szállni és anélkül ihatnak, hogy vizes lenne a szárnyuk.

Madáritató és pancsoló
A madarak nemcsak inni járnak a vízhez, a mindennapi fürdés is létfontosságú számukra.

  • Egy széles, kb. 40–50 cm átmérőjű, 3–5 cm mély műanyag vagy cserép virágalátét tökéletesen megteszi. A közepére tegyél egy nagyobb, lapos követ, amire rá tudnak ülni.
  • Ne legyen túl mély (max. 5–7 cm), és helyezd biztonságos, macskáktól védett, belátható helyre, vagy tedd egy magasabb tuskóra, asztalra. Nyáron naponta cseréld benne a vizet!
Süni macskaeledelt eszik a kertben
A süniket bátran megkínálhatod macskaeledellel.
Fotó: ATGImages

Mit esznek a sünök?

Ha szerencséd van, sötétedés után neszezés, szöszmötölés hallatszik a bokrok alól: megérkezett a kert legkedvesebb éjszakai műszakosa, a sün. Mivel rengeteg csigát, hernyót és kártevőt megeszik, igazi áldás a konyhakertben. Ha maradásra szeretnéd őket bírni, a kert egy eldugottabb, bokros sarkában hagyj meg egy kis gallyat és száraz levelet (ez a tökéletes sünház), és készíts ki nekik egy kis esti menüt!

Amit bátran kitehetsz a svédasztalra:

  • Tiszta, friss víz: ezt mindig lapos tálkában adagold, hogy könnyen elérjék.
  • Macskaeledel: a nedves (konzerves, alutasakos) és a száraz macska- vagy kutyatáp is tökéletes választás.
  • Főtt hús: apróra vágott, fűszerezetlen, főtt csirkehús igazi ünnepi csemege a számukra.
  • Süntáp: ma már a nagyobb állatkereskedésekben kifejezetten nekik kifejlesztett, speciális sündisznó-eledelt is lehet kapni.

Amit szigorúan tilos nekik adni:

  • Tej! Ez a legfontosabb szabály. A sünök laktózérzékenyek, a tehéntejtől súlyos, gyakran halálos kimenetelű bélgyulladást és hasmenést kapnak.
  • Kenyér, kifli és tésztafélék: semmilyen tápértéke nincs számukra, viszont megduzzad a gyomrukban és megbetegíti őket.
  • Konyhai maradék és fűszeres húsok: a sós, fűszeres, zsíros emberi ételek tönkreteszik az emésztőrendszerüket.
  • Dió és mogyoró: nem tudják megfelelően megrágni a kemény szemeket, így könnyen fulladást okozhatnak.

Ha mindezt megvalósítod, a kerted napokon belül zümmögő, csicsergő és elégedetten szöszmötölő oázissá változik. A természet apró munkásai pedig bőséges terméssel és gyönyörű virágokkal fogják meghálálni a gondoskodást!

Nézd meg videón, hogyan készíts rovarhotelt:

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