Sass Dani megdöbbentő vallomása: „Nagyon élvezem, hogy ennyi nő körbe vesz”

Sass Dani, a népszerű műsorvezető élete hatalmas fordulatot vett az utóbbi években. A sármos tévés és gyönyörű párja, Sass Orsi mindennapjai jelenleg a legnagyobb boldogságban telnek, hiszen két csodálatos kislány szüleiként élik a mindennapokat. Dani most a Borsnak öntötte ki a szívét, és minden eddiginél őszintébben mesélt a lányos apukaság legféltettebb titkairól. Az interjúban szóba került a családi egyensúly, a testvéri féltékenység, és az is, hogy mi történik majd, ha megjelennek az első udvarlók a háznál.
Dani egy hamisítatlan, ízig-vérig férfias családból érkezett, így az otthonában tapasztalt női dominancia teljesen új világot nyitott meg előtte.
Nálunk a kiskutyánk is lány, a két gyerkőc is és ugye a párom is, de én nagyon élvezem, hogy ennyi nő körbe vesz. Az én családomban három fiú van, tehát nekem két fiú testvérem van, egy bátyám, meg egy öcsém, így mi három fiú energiáit hoztuk magunkkal, és én megmondom őszintén emiatt, nagyon élvezem azt, hogy csajokkal vagyok körülvéve. Olyan, mintha nekem ezt szánta volna a sors, ez egy tökéletes balansz
– árulta el a családfő a lapunknak. A műsorvezető rendkívül szoros és bensőséges kapcsolatot ápol a gyermekeivel, és a mindennapi rituálékból is maximálisan kiveszi a részét.
„Azt érzem, hogy tudok kapcsolódni velük, tehát a nagyobbik gyerkőc, aki most lesz négy éves júliusban nagyon kötődik hozzám és én is hozzá. Én mosom a haját születése óta, én szárítom a haját, csak hogy egy dolgot kiemeljek. Alapvetően nekem az, hogy kislányaim vannak csodálatos dolog, szerintem ez passzol hozzám. Biztos, hogy fiúkkal is szuper lenne, de nem cserélném el semmiképpen, azt, hogy a második gyerkőc is kislány lett. Így a lányos apukaság duplázódik, és ez nagyon szuper, megállás nélkül mosolyog a pici is, szóval minden remek”
– tette hozzá elszántan.
A szülők körében az egyik legnagyobb félelem a második gyermek érkezésekor az elsőszülött reakciója. Daniék is komoly aggodalmakkal vágtak bele az újabb babás időszakba, de a valóság minden várakozásukat felülmúlta.
Rosszabbra számítottunk, alapvetően nagyon féltünk attól, hogy mennyire fogja megviselni ez őt, de olyan szeretetet látunk már most rajta, annyira partnerünk a babázásban, olyan mélységig szeret, és segít, hogy nincs kétségünk. Odahozza a dolgokat, simogatja, puszilja, nagyon várja már, hogy együtt játszanak, szóval nagyon meglepett az, hogy mennyire szépen fogadja, mert azért hallottunk rémtörténeteket
– mesélte megkönnyebbülten. Természetesen a családi dinamika átalakulása hozott magával nehezebb, érzelmesebb pillanatokat is, hiszen az édesanya figyelmét most meg kell osztani.
„Persze a kezdeti időben az, hogy az anyukája nem csak vele foglalkozik, egy kicsit megviselte. Több ilyen megható pillanat volt már emiatt, de alapvetően nagyon jól fogadta, és nagyon jó tesók már most is. Nagyon-nagyon szereti, és tetszik neki ez a helyzet”
– mondta büszkén az édesapa.
Bár a kislányok még rendkívül picik, a szülőknél bevett kérdés, hogy egy lányos apa miként tekint a távoli jövőbe, amikor a lányai szívét elrabolja majd egy fiatalember. Dani bevallotta, hogy eddig ő szinte egyáltalán nem is gondolkodott ezen.
Ez még olyan távolinak tűnik, pedig ez a négy év is gyakorlatilag pikk-pakk tűnt el az életünkből, mint hogyha egy szempillantás lett volna. Szerintem, ez a kérdés amíg most nem hangzott el, nem is nagyon foglalkoztatott. Valószínűleg ez is amiatt van, hogy én olyan családból jövök, ahol mindenki fiú, és ez nem volt így probléma, de nem lesz egyszerű
– fogalmazott őszintén. A puskás, morcos após sztereotípiája helyett pedig a nevelésben és a stabil alapokban hisz.
„Én bízom abban, hogy ez az értékrend - ahogy mi a feleségemmel próbáljuk majd őt is nevelni - ez felvértezi minden olyan tudással, meg érzéssel, ami alapján nem lesz félni valónk. Persze az elsőnél majd ott fogok én is izgulni meg ledöbbenni, hogy hogyan történhet ez, hogy valakivel elmegy, nem tudom, moziba, bárhova, de erre még nekem meg kell érnem, és fel kell készülnöm”
– magyarázta Dani. A végső konklúziója pedig minden édesapa számára példaértékű lehet:
El kell kezdenem ezen gondolkodni, de annyira picik még ők, hogy eszembe nem jutott ez eddig. Én nem érzem, hogy puskával fogom vadászni a lovagokat, de hát ki tudja, mert tudom, hogy majd nekik mennyire fontos lesz az, hogy szeressék őket, hogy jó társaik legyenek, szóval én nem érzek már így előre ellenszenvet, most még 4-5-6 éves kisfiúkkal kapcsolatban. Azt viszont remélem, hogy az ő jövendőbelijüknek a szülei már most odafigyelnek arra, hogy egy jó gyereket neveljenek, egy jó felnőttet neveljenek
– zárta a gondolatait Sass Orsi párja.
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