Sass Dani megdöbbentő vallomása: „Nagyon élvezem, hogy ennyi nő körbe vesz”

Sass Dani, a népszerű műsorvezető élete hatalmas fordulatot vett az utóbbi években. A sármos tévés és gyönyörű párja, Sass Orsi mindennapjai jelenleg a legnagyobb boldogságban telnek, hiszen két csodálatos kislány szüleiként élik a mindennapokat. Dani most a Borsnak öntötte ki a szívét, és minden eddiginél őszintébben mesélt a lányos apukaság legféltettebb titkairól. Az interjúban szóba került a családi egyensúly, a testvéri féltékenység, és az is, hogy mi történik majd, ha megjelennek az első udvarlók a háznál.

Sass Dani párjával két kislányt nevel: ilyen a női uralom (Fotó: Bors)

Sass Dani élvezi a női energiákat

Dani egy hamisítatlan, ízig-vérig férfias családból érkezett, így az otthonában tapasztalt női dominancia teljesen új világot nyitott meg előtte.

Nálunk a kiskutyánk is lány, a két gyerkőc is és ugye a párom is, de én nagyon élvezem, hogy ennyi nő körbe vesz. Az én családomban három fiú van, tehát nekem két fiú testvérem van, egy bátyám, meg egy öcsém, így mi három fiú energiáit hoztuk magunkkal, és én megmondom őszintén emiatt, nagyon élvezem azt, hogy csajokkal vagyok körülvéve. Olyan, mintha nekem ezt szánta volna a sors, ez egy tökéletes balansz

– árulta el a családfő a lapunknak. A műsorvezető rendkívül szoros és bensőséges kapcsolatot ápol a gyermekeivel, és a mindennapi rituálékból is maximálisan kiveszi a részét.

„Azt érzem, hogy tudok kapcsolódni velük, tehát a nagyobbik gyerkőc, aki most lesz négy éves júliusban nagyon kötődik hozzám és én is hozzá. Én mosom a haját születése óta, én szárítom a haját, csak hogy egy dolgot kiemeljek. Alapvetően nekem az, hogy kislányaim vannak csodálatos dolog, szerintem ez passzol hozzám. Biztos, hogy fiúkkal is szuper lenne, de nem cserélném el semmiképpen, azt, hogy a második gyerkőc is kislány lett. Így a lányos apukaság duplázódik, és ez nagyon szuper, megállás nélkül mosolyog a pici is, szóval minden remek”

– tette hozzá elszántan.

Rémtörténetek helyett tiszta szeretet

A szülők körében az egyik legnagyobb félelem a második gyermek érkezésekor az elsőszülött reakciója. Daniék is komoly aggodalmakkal vágtak bele az újabb babás időszakba, de a valóság minden várakozásukat felülmúlta.

Rosszabbra számítottunk, alapvetően nagyon féltünk attól, hogy mennyire fogja megviselni ez őt, de olyan szeretetet látunk már most rajta, annyira partnerünk a babázásban, olyan mélységig szeret, és segít, hogy nincs kétségünk. Odahozza a dolgokat, simogatja, puszilja, nagyon várja már, hogy együtt játszanak, szóval nagyon meglepett az, hogy mennyire szépen fogadja, mert azért hallottunk rémtörténeteket

– mesélte megkönnyebbülten. Természetesen a családi dinamika átalakulása hozott magával nehezebb, érzelmesebb pillanatokat is, hiszen az édesanya figyelmét most meg kell osztani.