Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ez egy elb*szott rendszer” – Reese Witherspoon megfejtette, miért töketlenek a mai férfiak

randi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 20:45
Doktor SzösziReese Witherspoonismerkedés
2025-re a világon nagyon minden teljesen átalakult, így például az ismerkedés, az udvarlás is. Ezt az egykori Doktor Szöszi, Reese Witherspoon is észrevette, aki egy podcastműsorban fejtette meg, mi az oka annak, hogy a férfiak nem mernek odalépni kiszemeltjükhöz.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Hosszú karrierje során Reese Witherspoont már rengeteg szerepben láthattuk. Volt ő Patrick Bateman barátnője az Amerikai pszichóban, az új szerelmét a világnak bemutató Jennifer Aniston húga a Jóbarátokban, osztozott Johnny Cash-sel egy színpadon A nyughatatlanban, de a legtöbben talán pink dresszes joghallgatóként ismerik a Doktor Szösziből. A szőke ciklon viszont most egy egészen más szerepben, párkapcsolati tanácsadóként tündökölt egy podcastműsor vendégeként, ahol a bátortalan férfiak voltak a téma.

2001 - Legally Blonde - Movie Set. Reese Witherspoon
Reese Witherspoon filmek helyett egyelőre randitippekkel látja el az embereket (Fotó: Entertainment Pictures)

2025-ben tényleg ciki romantikus filmet nézni?

A 49 éves Oscar-díjas színésznő a napokban Dax Shepard műsorában, az Armchair Expertben vendégeskedett, ahol a központi téma a 2025-ös ismerkedés, vagy inkább annak hiánya volt. A házigazda ugyanis felvetette, hogy több hölgyismerőse is arra panaszkodott, hogy manapság, ebben „az elb*szott rendszerben” a férfiak már nem mernek odamenni a nőkhöz, hogy elkérjék a számukat, pedig ennek szerinte ez lenne a rendje. Erre a felütésre Reese Witherspoon rögtön le is csapott, és kifejtette, mi állhat ennek a hátterében, az okfejtése pedig sokakat meglephet:

Minden a romantikus vígjátékokkal és szitkomokkal függ össze. Az elmúlt 10 évben, sőt, inkább azt mondanám, az elmúlt 15 évben egyre kevesebb romantikus vígjáték és szitkom készül. Tudod, olyan műsorokra gondolok, amiket 11, 12 vagy 13 évesen néztél, és ami miatt elkezdted kapiskálni, hogyan is működik a randizás

− árulta el teóriáját a színésznő, aki azt is hozzátette, hogy sokan ma már cikinek gondolják az ilyen műfajú mozikat, és hiányolja az igazán nagy sztárokat a zsánerből.

29th Annual Critics Choice Awards - Arrivals
Vajon Reese Witherspooen lánya, Ava Elizabeth Phillippe is hasonlóan látja a mai ismerkedést, mint édesanyja? (Fotó: AFF/PA Images)

Reese Witherspoonnak nincs szüksége randitippekre

Noha amint az hallható, Reese Witherspoon előszeretettel bocsátkozik merész okfejtésekbe párkapcsolati témakörben, ám randitippekre a szőke bombázó egyáltalán nincs rászorulva. 2023-as Jim Toth-tól való válása következtében ugyanis nemrég újból rátalált a szerelem.

Witherspoon 2024 őszén kezdett el randevúzni egy nála közel 10 évvel idősebb milliárdossal, a sikeres pénzügyi szakértővel, Oliver Haartmann-nal. Az újdonsült szerelmespár között hihetetlenül dúl a láv, és ezt nem is félnek megmutatni a világnak, idén már több alkalommal ölelkezve, csókolózva kapták őket lencsevégre nyilvános helyeken.

Apple TV+ The Morning Show Season 4 Premiere
A The Morning Show már Marion Cotillard-t is behálózta (Fotó: MediaPunch)

Hollywood helyett a streamingen tarol

Bár már hónapok, sőt, évek óta tervezőasztalon hever Reese Witherspoon sikerprojektjének számító Doktor Szöszi-filmek 3. felvonásának ötlete, a legújabb epizód mégsem halad egyről a kettőre. Egyelőre még kérdéses, mikor borul ismét talpig rózsaszínbe Reese Witherspoon, de a karakter visszatérése már jóval közelebb van

Hollywoodtól tehát még messze van Witherspoon kisasszony, azonban a streaming világa épp a tenyeréből eszik. A Jennifer Anistonnal közösen készített, többek között Marion Cotillardot is foglalkoztató The Morning Show című sorozata már a negyedik évadot tapossa, és jelenleg az Apple TV+ egyik, ha nem a legnépszerűbb műsorának számít.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu