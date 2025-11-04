„Ez egy elb*szott rendszer” – Reese Witherspoon megfejtette, miért töketlenek a mai férfiak

Hosszú karrierje során Reese Witherspoont már rengeteg szerepben láthattuk. Volt ő Patrick Bateman barátnője az Amerikai pszichóban, az új szerelmét a világnak bemutató Jennifer Aniston húga a Jóbarátokban, osztozott Johnny Cash-sel egy színpadon A nyughatatlanban, de a legtöbben talán pink dresszes joghallgatóként ismerik a Doktor Szösziből. A szőke ciklon viszont most egy egészen más szerepben, párkapcsolati tanácsadóként tündökölt egy podcastműsor vendégeként, ahol a bátortalan férfiak voltak a téma.

Reese Witherspoon filmek helyett egyelőre randitippekkel látja el az embereket (Fotó: Entertainment Pictures)

2025-ben tényleg ciki romantikus filmet nézni?

A 49 éves Oscar-díjas színésznő a napokban Dax Shepard műsorában, az Armchair Expertben vendégeskedett, ahol a központi téma a 2025-ös ismerkedés, vagy inkább annak hiánya volt. A házigazda ugyanis felvetette, hogy több hölgyismerőse is arra panaszkodott, hogy manapság, ebben „az elb*szott rendszerben” a férfiak már nem mernek odamenni a nőkhöz, hogy elkérjék a számukat, pedig ennek szerinte ez lenne a rendje. Erre a felütésre Reese Witherspoon rögtön le is csapott, és kifejtette, mi állhat ennek a hátterében, az okfejtése pedig sokakat meglephet:

Minden a romantikus vígjátékokkal és szitkomokkal függ össze. Az elmúlt 10 évben, sőt, inkább azt mondanám, az elmúlt 15 évben egyre kevesebb romantikus vígjáték és szitkom készül. Tudod, olyan műsorokra gondolok, amiket 11, 12 vagy 13 évesen néztél, és ami miatt elkezdted kapiskálni, hogyan is működik a randizás

− árulta el teóriáját a színésznő, aki azt is hozzátette, hogy sokan ma már cikinek gondolják az ilyen műfajú mozikat, és hiányolja az igazán nagy sztárokat a zsánerből.

Vajon Reese Witherspooen lánya, Ava Elizabeth Phillippe is hasonlóan látja a mai ismerkedést, mint édesanyja? (Fotó: AFF/PA Images)

Reese Witherspoonnak nincs szüksége randitippekre

Noha amint az hallható, Reese Witherspoon előszeretettel bocsátkozik merész okfejtésekbe párkapcsolati témakörben, ám randitippekre a szőke bombázó egyáltalán nincs rászorulva. 2023-as Jim Toth-tól való válása következtében ugyanis nemrég újból rátalált a szerelem.

Witherspoon 2024 őszén kezdett el randevúzni egy nála közel 10 évvel idősebb milliárdossal, a sikeres pénzügyi szakértővel, Oliver Haartmann-nal. Az újdonsült szerelmespár között hihetetlenül dúl a láv, és ezt nem is félnek megmutatni a világnak, idén már több alkalommal ölelkezve, csókolózva kapták őket lencsevégre nyilvános helyeken.