Apró tünet jelezte a bajt: a fogorvos ismerte fel végül a fiatal lány életveszélyes betegségét

A stressznek tulajdonította a mellkasán megjelenő kiütéseket egy fiatal nő, ám a végső diagnózis ennél jóval baljósabbat tárt fel. A 27 éves Faith Hinitt a fogorvosa tanácsára vett részt egy vérvizsgálaton, miután az ínyfertőzése nem reagált az antibiotikumos kezelésre.

Sokkoló diagnózis tárta fel a fiatal nő betegségét / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Sokkoló diagnózis kapott a fiatal lány

A fiatal nő elmondása szerint a viszkető kiütések akkoriban jelentkeztek, amikor épp beköltözött élete első saját lakásába, így eleinte a stressznek tudta be ezt a tünetet, mialatt fáradtságot, éjszakai izzadást és csípőfájdalmat is tapasztalt, amiket az aggodalom és a fogamzásgátlás megváltoztatásának számlájára írt. Amikor azonban egy súlyos ínyfertőzés nem reagált az antibiotikumokra, Faith fogorvosa azt tanácsolta neki, mihamarabb forduljon orvoshoz. Két nappal később a nő bement a sürgősségire, ahol vérvizsgálatot végeztek, majd nem sokkal később akut mieloid leukémiát (AML) diagnosztizáltak nála, amely egy agresszív vérképzőszervi daganat.

Az AML a vérrák azon fajtája, amely a fehérvérsejteket érinti. Az akut leukémia gyorsan és agresszíven terjed, így azonnali kezelést igényel. Az AML tünetei általában néhány hét alatt alakulnak ki, úgy mint a fáradtság vagy a gyengeség érzése, a gyakori fertőzések, a hirtelen, indokolatlan fogyás, valamint a sápadtság. Az Egyesült Királyságban az AML-lel diagnosztizált betegek közel 80 százaléka nem éli túl a diagnózist követő első öt évet.

Az ember egyszerűen nem számít ilyen bejelentésre amikor fitt, fiatal, egészséges 25 éves, és épp most vásárolta meg élete legelső házát. Lesújtó volt ilyen híreket kapni, de ha őszinte akarok lenni, azt hiszem, körülbelül hat hónappal később fogtam csak fel igazán, amikor nagyon rossz állapotba kerültem

- emlékezett vissza az angliai Retfordból származó Faith, aki 2023 júniusában figyelt fel a legelső tünetekre, majd ugyanabban az évben, októberben tudta meg, hogy leukémiában szenved. Azóta több kemoterápiás kezelésen átesett, valamint 2024 szeptemberében őssejt-transzplantáción is. Faith jelenleg a második őssejt-transzplantációjára vár, amely ebben a hónapban esedékes, és ami után reményei szerint remisszióba kerül.

Ideges vagyok, mert az őssejt-transzplantáció egy nagyon nehéz beavatkozás, de egyben izgatott is

- mondta el a nő, aki őszintén reménykedik abban, hamarosan gyógyult lesz. A történtek után Faith arra biztat mindenkit, hogy haladéktalanul forduljanak orvoshoz, amennyiben az övéhez hasonló tüneteket tapasztalnak.

Még ha úgy is gondolod, csak egy apróság, inkább menj el orvoshoz és vizsgáltasd ki. Úgy vélem, bár mindannyian ismerjük a testünket, néha figyelmen kívül hagyunk bizonyos jeleket. Ha bármit tanácsolhatnék, akkor az az lenne, hogy hallgass a testedre

- üzente a lány, a The Sun beszámolója szerint.