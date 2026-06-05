„A sírból is kikaparnám, annyira hiányzik” – Fodor Zsóka teljesen összeomlott a gyásztól

Közeledik a szívszorító évforduló, hamarosan egy éve lesz annak, hogy Schmuck Andor tragikus hirtelenséggel elhunyt. A gyász azóta sem enyhült a szerettei szívében, a felfoghatatlan veszteség pedig a mai napig fáj Fodor Zsóka színésznőnek. Kettőjük között mély, szinte anya-fia kötelék alakult ki az évtizedek során. A művésznő megtörte a csendet, és megrázó őszinteséggel vallott arról a hatalmas űrről, amit fogadott fia hagyott maga után.

Fodor Zsóka Schmuck Andor haláláról még mindig csak könnyek között tud beszélni (Fotó: Bors)

Fodor Zsóka szívszorító vallomást tett

A színésznő fájdalma azért is mérhetetlen, mert az utolsó hónapokban tehetetlenül kellett néznie imádott barátja elszigetelődését. Schmuck Andor ugyanis a betegsége hírére drasztikus döntést hozott, és teljesen elvágta magát a külvilágtól:

Nekem ő a fiam volt 15 évig. És amikor megtudta, hogy súlyos beteg, akkor megszakította a legtöbb barátjával, köztük velem is a kapcsolatot. Könyörögtem, írtam, telefonáltam, de nem is reagált...

– emlékezett vissza lapunknak fájó szívvel Fodor Zsóka. A politikus büszkesége és tartása vezetett a fájdalmas elzárkózáshoz: „Gyűlölte, ha sajnálják, ezért elzárkózott a barátaitól. Én a sírból is kikaparnám, ha lehetne, annyira hiányzik.”

Mesebeli utazások és a temetés borzalma

A hirtelen jött betegség egy csapásra vetett véget a felhőtlen boldogságnak, pedig korábban számtalan csodás, felejthetetlen élményt éltek át együtt a világ legszebb pontjain. Közösen bejárták a csillogó Las Vegast, megélték Zanzibár egzotikumát, és élvezték Mallorca tengerpartját is: „Borzasztóan boldog 15 évet töltöttem mellette, elvitt Las Vegasba, Zanzibárba, Mallorcára” – mesélte a művésznő. A csodás évek után azonban a legnehezebb pillanat, a végső búcsú következett:

Óriási veszteség, én majdnem rosszul lettem a temetésen, 100 darab papírzsebkendőt zokogtam tele. A Jóisten nem válogat sajnos...

– árulta el Fodor Zsóka.

Schmuck Andor temetése Fodor Zsóka számára szinte elviselhetetlen volt (Fotó: Mediaworks Archív)

Miért fáj jobban, mint az édesanyja elvesztése?

Bár a színésznő korábban már eltemette édesanyját, a két veszteség teljesen más nyomot hagyott a lelkén: „Nagy tragédia volt ez az életemben, túl sok ilyen nem volt, mert, amikor az édesanyám 100 évesen elment akkor nem fogtam fel tragédiának, mert másfél éve volt kórházban, úgyhogy semmi szervi baja nem volt. Mindig azt mondta: Erzsike, te olyan jóban vagy az Istennel, beszéld meg vele, hogy vigyen el engem, mert nem érdemlem ezt a börtönt” – mondta Zsóka, aki éppen ezért nem fogta fel sorscsapásnak, amikor az édesanyja elment. Andor hirtelen és korai halála viszont feldolgozhatatlan, örökké sajgó seb maradt a színésznő szívében.