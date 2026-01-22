Reese Witherspoon lecserélve: már csak eddig kell várnunk a Doktor Szöszi-sorozatra

Hihetetlen, de már 25 éve annak, hogy Reese Witherspoon egyetlen filmmel hazavágta az összes idejétmúlt, kocsmaszagú és ízléstelen szőke nős poént. Ez volt a 2001-ben bemutatott Doktor Szöszi, amely Elle Woodsról, a politikus pályára készülő bombázóról szól, aki egy nap megunja, hogy senki sem veszi őt komolyan azért, mert egyszerűen túl jól néz ki. A mai napig méretes fanbázissal büszkélkedő mozi azóta többrészes franchise-zá bővült, sőt, még egy musical is készült belőle, így ugyancsak idejét érezték már, hogy Doktor Szöszi a tévé világát is meghódítsa. Erre pedig hamarosan meg is történik, most pedig már azt is tudjuk, hogy pontosan mikor!

Júliusban jön el újra Doktor Szöszi

Az Amazon Prime Video jóvoltából létrejövő sorozat, az Elle fejlesztése már közel két éve tart, tavaly pedig virálissá vált a videó, melyben maga az egykori Doktor Szöszi, azaz Reese Witherspoon nevezte meg, kinek adja át a stafétát. Az előzménysorozatban Lexi Minetree alakítja a gimnazista Elle Woods-t, a széria pedig igazi nosztalgiautazásnak ígérkezik, hiszen visszarepít minket egészen az 1990-es évekig. A múltidézés kimaxolásában továbbá az is segít majd az Elle-nek, hogy a sorozat készítőinek felkérésére igent mondott a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb arca, a napjainkban súlyos betegséggel küzdő és felismerhetetlenné váló James Van Der Beek is.

De hogy meddig kell még várni a Doktor Szöszi rajongóinak, hogy újra talpig pinkben láthassák kedvencüket? Az Amazon már ezt sem rejti véka alá, az Elle 2026. július 1-én jelentkezik első epizódjával, melyet a Tökéletes hang-filmek rendezője, Jason Moore dirigál, a teljes évad pedig összesen nyolc részből áll majd.

Reese Witherspoon nagy bejelentése

A jó hírekből még mindig nem fogytunk ki a Doktor Szöszi-filmek szerelmesei számára, és erről is az Amazon gondoskodik. Az új Tomb Raider-rel és még számos más videójáték-adaptációval is foglalatoskodó streamingszolgáltató ugyanis láthatóan nagyon bízik az új szexi szőkeségében, és közel fél évvel az első fejezet premierje előtt máris berendelte az Elle 2. évadát is. A hírt pedig maga Reese Witherspoon jelentette be Instagram-oldalán:

Valamit még el kell mondanom, srácok… Most beszéltem telefonon az Amazonnal, és annyira imádták a műsort, hogy kértek belőle még egy évadot

− hangzott el az Oscar-díjas színésznő által közzétett videóban.