Reese Witherspoon lecserélve: már csak eddig kell várnunk a Doktor Szöszi-sorozatra

streaming
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 19:45
Prime VideoReese Witherspoon
Hamarosan az egész Prime Video rózsaszín ködbe borul, már idén nyáron elstartol az Elle című sorozat. A Doktor Szöszi előzményszériájáról már az sem titok, pontosan mikor is érkezik streamingre, viszont a nagy bejelentések itt még közel sem érnek véget.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Hihetetlen, de már 25 éve annak, hogy Reese Witherspoon egyetlen filmmel hazavágta az összes idejétmúlt, kocsmaszagú és ízléstelen szőke nős poént. Ez volt a 2001-ben bemutatott Doktor Szöszi, amely Elle Woodsról, a politikus pályára készülő bombázóról szól, aki egy nap megunja, hogy senki sem veszi őt komolyan azért, mert egyszerűen túl jól néz ki. A mai napig méretes fanbázissal büszkélkedő mozi azóta többrészes franchise-zá bővült, sőt, még egy musical is készült belőle, így ugyancsak idejét érezték már, hogy Doktor Szöszi a tévé világát is meghódítsa. Erre pedig hamarosan meg is történik, most pedig már azt is tudjuk, hogy pontosan mikor!

Doktor Szöszi 'Legally Blonde 2: Red, White & Blonde' by Charles Herman-Wurmfeld, USA, 2003.
A Reese Witherspoon-filmek egyik legnépszerűbb darabja a Doktor Szöszi (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Júliusban jön el újra Doktor Szöszi

Az Amazon Prime Video jóvoltából létrejövő sorozat, az Elle fejlesztése már közel két éve tart, tavaly pedig virálissá vált a videó, melyben maga az egykori Doktor Szöszi, azaz Reese Witherspoon nevezte meg, kinek adja át a stafétát. Az előzménysorozatban Lexi Minetree alakítja a gimnazista Elle Woods-t, a széria pedig igazi nosztalgiautazásnak ígérkezik, hiszen visszarepít minket egészen az 1990-es évekig. A múltidézés kimaxolásában továbbá az is segít majd az Elle-nek, hogy a sorozat készítőinek felkérésére igent mondott a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb arca, a napjainkban súlyos betegséggel küzdő és felismerhetetlenné váló James Van Der Beek is.

Amazon 2025 Upfront
Reese Witherspoon utódja, Lexi Minetree, azaz az új Doktor Szöszi (Fotó: Dia Dipasupil /  GettyImages)

De hogy meddig kell még várni a Doktor Szöszi rajongóinak, hogy újra talpig pinkben láthassák kedvencüket? Az Amazon már ezt sem rejti véka alá, az Elle 2026. július 1-én jelentkezik első epizódjával, melyet a Tökéletes hang-filmek rendezője, Jason Moore dirigál, a teljes évad pedig összesen nyolc részből áll majd.

*EXCLUSIVE* Legally Blonde prequel series "Elle" films in Beverly Hills **WEB MUST CALL FOR PRICING**
A Doktor Szöszi-sorozat július 1-ől erősíti az Amazon Prime kínálatát (Fotó:  Profimedia)

Reese Witherspoon nagy bejelentése

A jó hírekből még mindig nem fogytunk ki a Doktor Szöszi-filmek szerelmesei számára, és erről is az Amazon gondoskodik. Az új Tomb Raider-rel és még számos más videójáték-adaptációval is foglalatoskodó streamingszolgáltató ugyanis láthatóan nagyon bízik az új szexi szőkeségében, és közel fél évvel az első fejezet premierje előtt máris berendelte az Elle 2. évadát is. A hírt pedig maga Reese Witherspoon jelentette be Instagram-oldalán:

Valamit még el kell mondanom, srácok… Most beszéltem telefonon az Amazonnal, és annyira imádták a műsort, hogy kértek belőle még egy évadot

− hangzott el az Oscar-díjas színésznő által közzétett videóban.

 

