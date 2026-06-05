Meglepő bejelentés: elhagyja az országot Kunovics Katinka, plasztikai beavatkozások várnak rá

Mint azt korábban mi is megmutattuk, Kunovics Katinka rengeteget fogyott. Azonban a tervei szerint ezzel még nincs vége a nagy átalakulásnak, ugyanis ismét Törökországba megy több plasztikai beavatkozásra.

Kunovics Katinka fogyása után sem áll le a beavatkozásokkal, elárulta, miért

Fotó: Gáll Regina / Bors

Kunovics Katinka plasztikai beavatkozásra készül

Az énekesnő tavaly is egy török klinikán esett át plasztikai műtéten. Bypass operációja óta több mint 40 kilót adott le, most 38-as ruhaméretet hord, és nagyon elégedett az eddig elért eredménnyel. Ennek ellenére hamarosan újra kés alá fekszik, ráadásul több beavatkozásra is sor kerül.

A nagy fogyás miatt hamarosan visszamegyek Törökországba, ott végzik majd el a mellplasztikát, és mivel a tokám is lóg rendesen, szeretnék egy áll alatti korrekciót

– árulta az énekesnő, aki korábban lapunknak arról is őszintén beszélt, hogy az elmúlt 20 évben számtalanszor próbált lefogyni, sokszor csak kefirt és joghurtot evett napokig. Amikor orvoshoz fordult, kiderült: pajzsmirigy-probléma áll a sikertelen fogyás hátterében. Egészsége érdekében vállalkozott a műtétre, ahová barátnője, Völgyi Zsuzsi is elkísérte. Dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész ugyanakkor mindenkit figyelmeztetett: Törökországban, mivel nem EU-tagország, teljesen más szabályok vonatkoznak az egészségügyre, így könnyen olyan helyre kerülhet az ember, ahol nem garantált a biztonságos ellátás.

Most arról is vallott az énekesnő, hogy a jövőben újra tengerjáró hajón dolgozna a férje oldalán.

Ha a kislányom nagyobb és önállóbb lesz, én is szeretnék visszatérni ehhez a munkához. Persze, erre még várni kell, hiszen a lányunk, Katinka mindössze 13 éves

– mesélte Kunovics a Storynak.