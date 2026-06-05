Meglepő bejelentés: elhagyja az országot Kunovics Katinka, plasztikai beavatkozások várnak rá

Mint azt korábban mi is megmutattuk, Kunovics Katinka rengeteget fogyott. Azonban a tervei szerint ezzel még nincs vége a nagy átalakulásnak, ugyanis ismét Törökországba megy több plasztikai beavatkozásra.
Az énekesnő tavaly is egy török klinikán esett át plasztikai műtéten. Bypass operációja óta több mint 40 kilót adott le, most 38-as ruhaméretet hord, és nagyon elégedett az eddig elért eredménnyel. Ennek ellenére hamarosan újra kés alá fekszik, ráadásul több beavatkozásra is sor kerül.
A nagy fogyás miatt hamarosan visszamegyek Törökországba, ott végzik majd el a mellplasztikát, és mivel a tokám is lóg rendesen, szeretnék egy áll alatti korrekciót
– árulta az énekesnő, aki korábban lapunknak arról is őszintén beszélt, hogy az elmúlt 20 évben számtalanszor próbált lefogyni, sokszor csak kefirt és joghurtot evett napokig. Amikor orvoshoz fordult, kiderült: pajzsmirigy-probléma áll a sikertelen fogyás hátterében. Egészsége érdekében vállalkozott a műtétre, ahová barátnője, Völgyi Zsuzsi is elkísérte. Dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész ugyanakkor mindenkit figyelmeztetett: Törökországban, mivel nem EU-tagország, teljesen más szabályok vonatkoznak az egészségügyre, így könnyen olyan helyre kerülhet az ember, ahol nem garantált a biztonságos ellátás.
Most arról is vallott az énekesnő, hogy a jövőben újra tengerjáró hajón dolgozna a férje oldalán.
Ha a kislányom nagyobb és önállóbb lesz, én is szeretnék visszatérni ehhez a munkához. Persze, erre még várni kell, hiszen a lányunk, Katinka mindössze 13 éves
– mesélte Kunovics a Storynak.
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