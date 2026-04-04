Böjt után jöhet a húsvéti lakoma: Juliette Binoche Csokoládéját lehetetlen visszautasítani

A húsvét a finom falatok ideje is. A nagyböjt után főszerepben a család és a családi asztal áll, ahol kicsik és nagyok együtt élvezhetik az élet ízeit. Ugyanez igaz néhány filmre is, ahol olyan sztárok kalauzolnak végig minket ezeken a különleges gasztronómiai élményeken, mint Meryl Streep, Juliette Binoche, Catherine Zeta-Jones, Amy Adams, Julia Roberts vagy maga Remy, a csatornapatkány. Sokan hódolnak mások gasztronómiai remekeinek az ünnepek alatt, ahol akár a szűkebb, akár a nagyobb család és a barátok összegyűlhetnek pár jó falatra.

Böjt után egy kis csoki? Kérdezhetné Juliette Binoche

Filmek böjt utánra: Juliette Binoche Csokoládéja után Remy is főz

Csokoládé

A 2000-ben készült film pont a nagyböjt idején játszódik a II. világháború után magához térő francia faluban. A szeszélyes szél két idegent; egy csokoládékészítő anyát és lányát hozza magával, akik édességboltot nyitnak. A közösség bigott vallásos vezetője nem nézi jó szemmel a csinos egyedülálló nő üzletét, miközben az emberek egy-egy falat csoki után nem csak mennyi bizsergést éreznek, de elég erőt magukban ahhoz, hogy változtassanak a sorsukon. A bájos filmet Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Alfred Molina és a gusztusos édességek teszik feledhetetlenné.

Ízlések és pofonok

Catherine Zeta-Jones mindenkit lefőz a lábáról

A séfek életében nincs megállás, egyik lélegzetelállító fogás követi a másikat, de vajon nekik ki főz? Ki várja őket otthon? Kate-nek egy szörnyű családi tragédia után rá kell jönnie, hogy az élethez nincs pontos recept, mint a mesterfogásaihoz; ám ha becsukja a szakácskönyvet, családra, szerelemre és új célokra találhat. Catherine Zeta-Jones amúgy is bárkit levesz a lábáról, még séfruhában is.

L’ecsó

Gasztrorágcsálótól lopjuk az ízeket!

A kisebbek 2007 óta a francia konyha megszállottjai lehetnek, hála a Pixar egyik legnagyobb sikerének. Remy, azaz Apróséf egy csatornapatkány, akinek olyan kifinomult az ízlése, hogy egy ügyetlen séftanonc sapkája alatt még a rettegett ételkritikust is mosolyra fakasztja a francia lecsóval, vagyis a Ratatouille-jal. Családi szórakozásnak kiváló az ünnepi napokra.

Julie és Julia – Két nő, egy recept