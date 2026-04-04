Böjt után jöhet a húsvéti lakoma: Juliette Binoche Csokoládéját lehetetlen visszautasítani

A húsvét a finom falatok ideje is. A nagyböjt után főszerepben a család és a családi asztal áll, ahol kicsik és nagyok együtt élvezhetik az élet ízeit. Ugyanez igaz néhány filmre is, ahol olyan sztárok kalauzolnak végig minket ezeken a különleges gasztronómiai élményeken, mint Meryl Streep, Juliette Binoche, Catherine Zeta-Jones, Amy Adams, Julia Roberts vagy maga Remy, a csatornapatkány. Sokan hódolnak mások gasztronómiai remekeinek az ünnepek alatt, ahol akár a szűkebb, akár a nagyobb család és a barátok összegyűlhetnek pár jó falatra.
A 2000-ben készült film pont a nagyböjt idején játszódik a II. világháború után magához térő francia faluban. A szeszélyes szél két idegent; egy csokoládékészítő anyát és lányát hozza magával, akik édességboltot nyitnak. A közösség bigott vallásos vezetője nem nézi jó szemmel a csinos egyedülálló nő üzletét, miközben az emberek egy-egy falat csoki után nem csak mennyi bizsergést éreznek, de elég erőt magukban ahhoz, hogy változtassanak a sorsukon. A bájos filmet Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Alfred Molina és a gusztusos édességek teszik feledhetetlenné.
A séfek életében nincs megállás, egyik lélegzetelállító fogás követi a másikat, de vajon nekik ki főz? Ki várja őket otthon? Kate-nek egy szörnyű családi tragédia után rá kell jönnie, hogy az élethez nincs pontos recept, mint a mesterfogásaihoz; ám ha becsukja a szakácskönyvet, családra, szerelemre és új célokra találhat. Catherine Zeta-Jones amúgy is bárkit levesz a lábáról, még séfruhában is.
A kisebbek 2007 óta a francia konyha megszállottjai lehetnek, hála a Pixar egyik legnagyobb sikerének. Remy, azaz Apróséf egy csatornapatkány, akinek olyan kifinomult az ízlése, hogy egy ügyetlen séftanonc sapkája alatt még a rettegett ételkritikust is mosolyra fakasztja a francia lecsóval, vagyis a Ratatouille-jal. Családi szórakozásnak kiváló az ünnepi napokra.
Meryl Streep közel kétméteres szakácsnőként, furcsa akcentussal és kissé bohókás személyiséggel már önmagában megérne egy filmet. Ha ehhez hozzávesszük Amy Adams jelenlétét, ők ketten különböző idősíkban főzik végig a világ leghíresebb szakácskönyvét –, az egyik írja, a másik pedig új életcélt talál a recepteknek köszönhetően. Még az odaégetett burgundi marhapörkölttől is összeszalad a nyál a szánkban ebben a kasszasiker feel-good vígjátékban.
Minden benne van Julia Roberts filmjében, amiről egy ünnep szól: ínycsiklandozó olasz ételek, a hit és az újjászületés lehetősége egy súlyos válás után, önmagunk megtalálása, valamint szeretet és szerelem ebben a varázslatos utazásban, ami a festői Itália mellett Indiába és Balira is elvisz minket. A film lelki táplálék a jó falatok mellé, s ha már sok volt a húsvéti sonkából, egy-két olasz tésztareceptet is elleshetünk belőle.
