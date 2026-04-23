"Nem tudom még egyszer megcsinálni" – Ennyi volt: nem lesz több Deadpool-film!

Idén februárban már kerek tíz esztendeje volt, hogy a Marvel képregények szemtelen igazságosztója hosszas várakozás után, Ryan Reynolds mesteri cselének következtében végre debütálhatott a vásznon. Az első Deadpool óriási siker volt, így senkit nem ért váratlanul, hogy két évvel később már érkezett is a folytatás, majd egy kisebb hiátust követően, Hugh Jackmannel kiegészülve jött az igazi kasszarobbantás: a Deadpool & Rozsomák. A bombasztikus harmadik fejezet 2024-es premiere óta persze minden rajongó azt várja, mikorra várható a magát Marvel Jézusnak aposztrofáló Deadpool 4. eljövetele, ám a számukra van egy rossz hírünk!
Idén januárban futótűzként terjedt végig az interneten annak a híre, hogy Ryan Reynolds gőzerővel dolgozik a Deadpool 4. részén. A karakterrel már-már visszafordíthatatlanul egybeolvadó színész viszont úgy tűnik, igen hamar meggondolta magát a piros-fekete hacukás igazságosztó sorsával kapcsolatban, és mégsem szeretne már újabb fejezetet készíteni neki, és Deadpoolt sokkal inkább egy csoportmunka mellékszereplőjeként tudja már csak elképzelni:
A Deadpoolt akkor tudod a legjobban középpontba állítani, ha mindent elveszel tőle, és a falhoz szorítod. Ezt viszont nem igazán tudom még egyszer megcsinálni. Negyedszerre ez már kicsit önismétlőnek és redundánsnak hatna. Ez persze nem jelenti azt, hogy fel kell áldozni a szórakozást. Van néhány dolog, amit már nagyjából leírtam, de nem hiszem, hogy valaha is újra őt teszem a középpontba. Ő egy mellékszereplő. Egy olyan figura, aki igazán egy csapatban működik jól. Deadpoolnak így is lesz egy olyan karakteríve, ami kielégítő és erőteljes
– rántotta le a leplet szeretett karaktere jövőjéről Reynolds.
A szószátyár jótevő következő felbukkanása tehát valószínűleg egy csoportos projektben várható, ami a soron következő X-Men-mozi is lehet, de akár már az idén decemberben mozikba kerülő Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében is oszthatja már az észt.
A történelmi sikerre vagy épp történelmi bukásra készülő szuperhősdömping tavalyi forgatásán ugyanis állítólag maga Ryan Reynolds is tiszteletét tette, mi több, csúnyán össze is kapott a Marvel aranytojás tojó tyúkjával, Robert Downey Jr-ral. Egyes beszámolók szerint a két sztárt úgy kellett szétválasztania a stábnak és a többi szereplőnek, így kíváncsian várjuk, valóban szerepelni fog-e 2026 legjobban várt hőseposzában, mert amint az látszik: Deadpool csapatjátékos, de Ryan Reynolds már kevésbé.
