Ryan Reynolds megint megcsinálja: jön a Deadpool negyedik része!

2024 fontos év volt a Disney-Marvel és a Ryan Reynolds-filmek szempontjából egyaránt. Ekkor jött ki a Deadpool & Rozsomák, a szűk latexruhás zsoldos harmadik önálló filmes kalandja. Azóta se tudjuk, hogy részese lehet-e a Bosszúállóknak, hiszen hivatalosan még nem erősítették meg, hogy a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében vissza fog térni, de a Hugh Jackmannel közösen készített film annyira népszerű volt, hogy a híres anti-hősnek vissza kell térnie valahogy, valamilyen formában.

Ryan Reynolds Deadpoolként szinte önmagát játssza (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Lehet már csak a Deadpool-filmek folytatásában láthatjuk legközelebb Ryan Reynoldsot

A Deadpool & Rozsomák a legprofitálóbb felnőtt besorolású filmmé nőtte ki magát, hosszú mozis pályafutása alatt 1,3 milliárd dollárt sikerült bezsebelnie. Ryan Reynolds a film gyártásában prominens szerepet játszott, nemcsak a címszereplőt játszotta, de producerként és íróként is jelen volt a film gyártásában. Hiába, ez az ő életének legfőbb címe, az ő saját projektje és mindenki más csak segíti őt a víziójának megvalósításában. Talán pont ezért működik olyan jól, Ryan Reynolds egyszerűen maga Deadpool.

Nem csoda, ha kicsit bele is fáradt ebbe és a film után parkolópályára tette a címet. A filmet követően egy interjúban elmondta, hogy imádta a harmadik filmet és bár szeretné elkészíteni a negyedik részt, de ehhez kell neki némi idő:

Szeretném megcsinálni, de oka van annak, hogy miért hat évig készült az előző rész. Felemészti az egész életem és van négy gyermekem, akiknél jelen akarok lenni, néha hazakísérni őket az iskolából. (...) Nagyon sok művész, stábtag dolgozott a filmen, akik több generáción keresztül kísérték a projektet. Minden másodpercét imádtam és talán ez volt az első film, amit el kellett gyászolnom. A gyártás végére tényleg szomorú voltam.

Legutoljára, a Puck belsős információi szerint a kreatív és családi szünet csupán eddig tartott. Ugyanis a lap szerint Ryan Reynolds visszatért a tervezőasztalhoz és már a negyedik részen dolgozik. A cikk nem közölt információt a Deadpool 4 részleteiről, forgatási ablakáról, csupán a karakter visszatérésének erős esélyét. Hivatalos megerősítés Reynolds vagy a Marvel oldaláról egyelőre még nem került napvilágra — de tekintve, hogy az MCU számára ez az egyik legnépszerűbb film volt az elmúlt 10 évben, a nagyszájú zsoldos karaktere szinte biztos, hogy visszatér a jövőben. De még az is könnyen lehet, hogy hamarabb látjuk a Bosszúállók következő kalandjában.