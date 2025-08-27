Balhé van! Robert Downey Jr. és Ryan Reynolds összeverekedtek a Marvel új szuperfilmjének forgatásán

Rögös út vezet vissza a csúcsra a Marvel számára. Az elmúlt években a silányabbnál silányabb alkotásokkal előrukkoló hősstúdió noha nem bízza a véletlenre a következő alkotásának sikerességét, és olyan szereplőgárdát rittyentett össze a Bosszúállók: Ítéletnapra, hogy minden rajongó a tíz ujját megnyalja a még mindig nem végleges stáblistát látva, épp ennek a rengeteg nagy egónak a találkozás nehezíti meg a projekt elkészültét. A fanok gyomra még azt csak-csak befogadta, hogy a tengernyi karaktert egy filmbe belezsúfoló Marvel hónapokkal eltolta az új Bosszúállók-film bemutatóját, hogy azt csak 2026. december 18-án küldjék moziba május 1-je helyett, de a forgatásról kiszivárgó legfrissebb pletykák már nagyon megosztják a rajongói köröket. A grandiózus produkció két központi szereplője, Robert Downey Jr. és Ryan Reynolds között ugyanis olyannyira elfajult egy vita, hogy a Marvel két, aranytojást tojó tyúkját a kollégáiknak kellett szétválasztani.

A Marvel-filmek közkedvelt karakterét, Deadpoolt alakító Ryan Reynolds épp csak megérkezett az új Bosszúállók forgatására, máris összeakasztotta a bajszát Robert Downey Jr-ral (Fotó: Twentieth Century Fox)

Ryan Reynolds és Robert Downey Jr között áll a bál

Az már több mint egy éve nem titok, hogy a nagy Marvel-sztori következő fejezetének központi rosszfiúja pont az a Robert Downey Jr. lesz, aki eddig Vasemberként az emberiség megmentésére esküdött fel. A Dr. Doomként visszatérő, 60 felett is bombaformában lévő Downey-val az élen készülő projekt a napokban azonban kapott egy új szereplőt Ryan Reynolds személyében. Az évek óta a Bosszúállók közé követelt Deadpoolt megformáló színész egy, a produkcióban tevékenykedő stábtag elmondása szerint az Ítéletnap forgatására is hozta magával a szókimondó, nem finomkodó attitűdjét, és a valószínűleg a mozi főhősének is olyan poént szúrhatott oda, amivel nagyon kihúzta a gyufát az Oscar-díjas kollégájánál. Méghozzá olyannyira, hogy Reynolds és Robert Downey Jr. ölre akartak menni egymással, ám végül mégsem fajult tettlegességig a dolog, sőt, a két sztár azóta már el is ásta a csatabárdot. A rajongókkal ellentétében, akik rögtön két táborra osztották fel magukat: Vannak, akik RDJ táborát erősítik, míg mások a Wrexham FC társtulajdonosát pártolják.