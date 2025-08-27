Balhé van! Robert Downey Jr. és Ryan Reynolds összeverekedtek a Marvel új szuperfilmjének forgatásán

Rögös út vezet vissza a csúcsra a Marvel számára. Az elmúlt években a silányabbnál silányabb alkotásokkal előrukkoló hősstúdió noha nem bízza a véletlenre a következő alkotásának sikerességét, és olyan szereplőgárdát rittyentett össze a Bosszúállók: Ítéletnapra, hogy minden rajongó a tíz ujját megnyalja a még mindig nem végleges stáblistát látva, épp ennek a rengeteg nagy egónak a találkozás nehezíti meg a projekt elkészültét. A fanok gyomra még azt csak-csak befogadta, hogy a tengernyi karaktert egy filmbe belezsúfoló Marvel hónapokkal eltolta az új Bosszúállók-film bemutatóját, hogy azt csak 2026. december 18-án küldjék moziba május 1-je helyett, de a forgatásról kiszivárgó legfrissebb pletykák már nagyon megosztják a rajongói köröket. A grandiózus produkció két központi szereplője, Robert Downey Jr. és Ryan Reynolds között ugyanis olyannyira elfajult egy vita, hogy a Marvel két, aranytojást tojó tyúkját a kollégáiknak kellett szétválasztani.
Az már több mint egy éve nem titok, hogy a nagy Marvel-sztori következő fejezetének központi rosszfiúja pont az a Robert Downey Jr. lesz, aki eddig Vasemberként az emberiség megmentésére esküdött fel. A Dr. Doomként visszatérő, 60 felett is bombaformában lévő Downey-val az élen készülő projekt a napokban azonban kapott egy új szereplőt Ryan Reynolds személyében. Az évek óta a Bosszúállók közé követelt Deadpoolt megformáló színész egy, a produkcióban tevékenykedő stábtag elmondása szerint az Ítéletnap forgatására is hozta magával a szókimondó, nem finomkodó attitűdjét, és a valószínűleg a mozi főhősének is olyan poént szúrhatott oda, amivel nagyon kihúzta a gyufát az Oscar-díjas kollégájánál. Méghozzá olyannyira, hogy Reynolds és Robert Downey Jr. ölre akartak menni egymással, ám végül mégsem fajult tettlegességig a dolog, sőt, a két sztár azóta már el is ásta a csatabárdot. A rajongókkal ellentétében, akik rögtön két táborra osztották fel magukat: Vannak, akik RDJ táborát erősítik, míg mások a Wrexham FC társtulajdonosát pártolják.
Nem ez az első alkalom, hogy a Ryan Reynolds a maga pikírt módján egy kollégáján, annak karrierjén vagy magánéletén köszörüli a nyelvét. A tavalyi év egyik legnagyobb anyagi sikerét eredményező Deadpool & Rozsomák készítése során például több olyan beszólást és poént tálalt színésztársa elé a „Marvel Jézus”, ami Hugh Jackman akkor még viszonylag frissnek számító, 2023-ban végbement válására utalt. Bár minden oka meg lett volna rá az azóta már ismét a szerelemtől röpdöső, ausztrál macsónak, hogy akár még az egész projektet is faképnél hagyva megsértődjön Reynoldsra az élcelődései miatt, de mégsem tette. Ehelyett Jackman maga is jót derült ezeken a poénokon, az egyik ilyen beszólás még benne is maradt a mozi végső változatában, amikor is Deadpool azt mondja: „Általában nincs rajta [Hugh Jackmanen] póló, de a válása óta kicsit elengedte magát.”
