JD Vance: Orbán Viktor pozitív példa Európa számára

JD Vance amerikai alelnök megcáfolta Magyar Péter legfőbb állítását és kiállt Brüsszellel szemben is Orbán Viktor mellett. Elemzés öt pontban!

1. ORBÁN VIKTOR GYŐZELMÉT VÁRJÁK AMERIKÁBAN: JD Vance amerikai alelnök világossá tette, hogy Orbán Viktor egyedülálló államférfi Európában, akivel lehet értelmesen beszélni és határozottan képviseli a magyar érdekeket, továbbá reálisan látja a geopolitikai helyzetet. JD Vance világossá tette, Orbán Viktor győzelmét várják a vasárnapi választáson.

2. BRÜSSZELNEK IS ÜZENT: Példanélkülinek és szégyenletesnek nevezte az amerikai alelnök Brüsszel beavatkozási próbálkozásait a magyar választási kampányba. Itt arra utalt, hogy Brüsszelből még pénzügyi zsarolással is megpróbálják hatalomba segíteni a Tisza pártot és Magyar Pétert. JD Vance kiemelte: azért is jött Budapestre, hogy ellensúlyozza a brüsszeli beavatkozást.

3. NEM OROSZ, HANEM UKRÁN BEAVATKOZÁS VAN: JD Vance fontos kijelentése volt, hogy nem orosz, hanem ukrán beavatkozást lát a magyar választási kampányban is, hasonlóan ahhoz, ahogy Zelenszkijék az amerikai elnökválasztási kampányba is megpróbáltak beavatkozni Joe Biden oldalán. Ez alátámasztja mindazt, amiről a magyar kormány is beszél és cáfolja Magyar Péter, illetve a Tisza-közeli sajtó állításait.

4. ORBÁN VIKTOR MODELL EURÓPA SZÁMÁRA: Az amerikai alelnök a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Orbán Viktor pozitív példa Európa számára. Megemlítette a magyar energiapolitikát is, amit ugyancsak pozitív példaként értékelt, hiszen Magyarország minden irányba nyitott az energetika terén is, így nálunk olcsóbbak az energiaárak.

5. MAGYAR PÉTERREL MINDEZ VESZÉLYBE KERÜLNE: A Tisza vezetője irigykedve figyelte a mai amerikai látogatást, üzengetett az amerikai alelnöknek is. Magyar Péter egy Brüsszel-párti külpolitikát képviselne, melynek keretében megromlanának a kapcsolataink Amerikával, Oroszországgal és Kínával is, ami minden magyar ember számára hátrányos és kockázatos lenne. Ez a vasárnapi választás egyik tétje.