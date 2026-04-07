32 éves férfi esett össze, miközben lerobbant autóját tolta – a mentősök részegnek hitték, pedig épp stroke-ja volt

Egy 32 éves férfi esete mindenkit megviselt, miután családja szerint a mentősök kezdetben félreértették a tüneteit, miközben valójában stroke-ot kapott.
Ricky Hawley éppen barátnője, Bethany Dawson lerobbant autóját tolta vissza egy parkolóhelyre otthonuk közelében, amikor röviddel később összeesett. A férfi elmondása szerint szédülni kezdett, majd a földre zuhant, miközben a másik autó kulcsaiért indult.
A család szerint több mint egy órába telt, mire a mentők kiérkeztek a helyszínre Yorkshire-ben. Ricky édesanyja, Anna Barstow úgy emlékezett vissza, hogy amikor a mentősök megérkeztek, azt kérdezték, fogyasztott-e alkoholt.
Azt mondták: »Ivott?« Mi pedig mondtuk, hogy nem, stroke-ja van. Egyértelműen látszott
– idézte fel az 52 éves édesanya.
Ekkorra Ricky már nem reagált a külvilágra. Kórházba szállították, ahol három hétre mesterséges kómába helyezték. Amikor magához tért, semmire sem emlékezett a történtekből. A vizsgálatok során kiderült, hogy egy arteriovenózus malformációja (AVM) van, ez egy olyan veleszületett rendellenesség, amelynél az artériák és a vénák között szabálytalan kapcsolatok alakulnak ki, megzavarva a véráramlást és az oxigénellátást.
Az orvosok szerint a lerobbant autó tolása során keletkező fizikai megterhelés súlyosbíthatta az állapotát, ami hozzájárulhatott a stroke kialakulásához. Ricky hosszú rehabilitáción esett át: újra kellett tanulnia beszélni, enni és járni. Édesanyja elmondta, hogy fia gyakorlatilag „újra felnőtt”, miközben a család végig mellette állt.
A férfi ma már képes rövid távolságokat megtenni, de nem tud visszatérni a munkájához. Látása is károsodott, ezért szemüveget kell viselnie. A nehézségek ellenére 2023-ban édesapa lett és próbál teljes életet élni - tudta meg a People.
