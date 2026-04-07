„Sok dolgot kiforgattak” — igazságtalanul hurcolták meg J. K. Rowlingot a Harry Potter sztárja szerint

Az új Harry Potter sorozat még ki se jött, láthatóan sokan bizonytalanok a sikerét illetően. Ennek az egyik oka, hogy nem mindenki ért egyet a Piton professzor szerepválasztásával, mások azt kritizálják, hogy várhatóan semmi újat és érdemlegeset nem fog hozni ez a projekt és természetesen ezúttal se lehetett elmenni a Harry Potter-könyvek írója, J.K. Rowling megosztó transzfób aktivizmusa mellett sem. A sorozatban Dumbledore professzor szerepét kapta a 80 éves John Lithgow, akibe pont emiatt beleszálltak, mondván hogy a szerepvállalásával ő maga is támogatja ezt az ideológiai irányt.

John Lithgow elárulta, miért vállalta el a szerepet a Harry Potter sorozatban (Fotó: KGC-158)

John Lithgow éppen a sorozat előtt forgatta le a Jimpa című filmet, ahol egy transznemű gyermek nagyapját alakította — ahol a színész szintén transznemű volt. Ezek után sokak számára volt különös döntés, hogy pont a mainstream média leghangosabb transzfób szószólójának, J. K. Rowlingnak az alkotását kívánta feldolgozni játékával. Korábban úgy nyilatkozott, hogy amikor ezzel kezdték vádolni, még azt is fontolóra vette, hogy kilép a projektből úgy ahogy van és bánja, hogy ez a téma a hátralevő életében már mindig visszatérő kérdéskör lesz.

Ezt árnyalja némileg a színész legutóbbi interjúja, amit a The New Yorkernek adott:

„Minden szimpatikus volt ezzel a munkával kapcsolatban és számomra fontos, hogy biztos munkám legyen öregkoromra is. Ezt nem lehet megkerülni. Az egész téma Rowling előítéleteivel kapcsolatban már csak akkor merült fel, amikor már mindent elfogadtam. Akkorra igent mondtam a felkérésre. […] Azt mondták, hogy lépjek ki, de ez végül nem volt tervben.”

Az okok amiért elfogadtam, sokkal erősebbek voltak, mint azok, amiért tiltakoznom kellene Rowling ellen és azok ellen, amiket mondott. Valóban nem értek egyet sok dologgal, valamint sok dolgot kiforgattak és félremagyaráztak és az volt a baj, hogy emiatt csak még jobban belement.

A színész tehát érthetően kifejtette, hogy miért fogadta el végül a szerepet és hogy szerinte nem túl igazságos az, ahogy sokan kezelték az írónő gondolatait. J. K. Rowling megszólalásai egyébként valóban nagy port kavartak a médiában, olyannyira hogy később Daniel Radcliffe-fel és Emma Watsonnal teljesen megszakította a kapcsolatot — utóbbival egyébként komoly csatározást folytatott a közösségi médián keresztül fél éve, amikor is a színésznőt tudatlannak nevezte.