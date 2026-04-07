Tom Cruise nem bízta a véletlenre, Balatonboglárról szerzett motort magának a forgatásra

Tom Cruise nem bízta a véletlenre a minőséget. A színész nemrég hatalmas titokban hazánkban forgatott néhány jelenetet új filmjéhez, csapata pedig egészen Balatonboglárig ment egy bizonyos típusú motorért.

Tom Cruise Balatonboglárról választott magának motort

A balatonboglári szervizben nagy volt az izgalom az elmúlt héten. A szerelőcsapathoz egy váratlan és különleges kérés érkezett egyenesen Tom Cruise-tól! A színész hazánkban forgatott jeleneteket egyik új filmjéhez, és ahogy azt megszokhattuk a Mission: Impossible sztárjától, ezúttal is képbe került egy extravagáns jármű. A stáb felkereste a szerviz munkatársait, és két BMW R nine T típusú motort kért a forgatásra. A típus sajátossága, hogy azoknak a motorrajongóknak kedvez igazán, akik szeretnek kísérletezni és személyre szabott átépítéseket alkalmazni a kétkerekű járgányaikon. Egy filmforgatáshoz nem is tudnánk alkalmasabbat elképzelni, így nem volt véletlen a filmesek külön kérése, hogy a két kiválasztott járműnek az utolsó csavarig egyformán kell kinéznie. A motorokat végül a szerviz munkatársai szállították a fővárosba.

A BMW R nine T pont személyre szabhatóságáról híres, pont passzol Tom Cruise magasságához

Tom Cruise filmek tekintetében is erős évet hoz

Tom Cruise neve mellett jelenleg több készülőben lévő projekt is szerepel, azt sajnálatos módon nem kötötték a szerelőcsapat orrára, hogy melyikhez lesz szükség a két motorra. A színész legutóbb 2025 májusában jelentkezett a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmjével, mely a franchise nyolcadik darabja. Jelenleg a neve mellett öt folyamatban lévő projekt szerepel az IMDB nemzetközi filmes adatbázisában, ezek közül az egyik egy olyan legendás kollaborációnak ígérkezik, melyre már igencsak ki voltak éhezve a filmrajongók. Alejandro G. Inarritu rendező, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Birdman vagy a Leonardo DiCaprio számára nagy nehezen Oscar-díjat hozó A visszatérő, most egy fekete komédiában adott főszerepet Tom Cruise-nak. A Digger címen futó projektről még decemberben napvilágot láttak az első jelenetképek és egy igazán impozáns plakáttal is gazdagabbak lettünk. Tom Cruise a felismerhetetlenségig átváltozott a szerep kedvéért, legalább olyan furcsán fest, mint Robert Pattinson a Dűne harmadik részében. A Digger 2026 október 2-án érkezik a mozikba, így egészen biztos, hogy nem ehhez a filmhez volt szükség a balatoni motorokra.