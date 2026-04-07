BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Herman névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tom Cruise nem bízta a véletlenre, Balatonboglárról szerzett motort magának a forgatásra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 17:05
A Mission: Impossible sztárja különleges kéréssel fordult a balatonboglári szervizhez. Tom Cruise csak profikra bízza a munkát.

Tom Cruise nem bízta a véletlenre a minőséget. A színész nemrég hatalmas titokban hazánkban forgatott néhány jelenetet új filmjéhez, csapata pedig egészen Balatonboglárig ment egy bizonyos típusú motorért. 

Tom Cruise Balatonboglárról választott magának motort

A balatonboglári szervizben nagy volt az izgalom az elmúlt héten. A szerelőcsapathoz egy váratlan és különleges kérés érkezett egyenesen Tom Cruise-tól! A színész hazánkban forgatott jeleneteket egyik új filmjéhez, és ahogy azt megszokhattuk a Mission: Impossible sztárjától, ezúttal is képbe került egy extravagáns jármű. A stáb felkereste a szerviz munkatársait, és két BMW R nine T típusú motort kért a forgatásra. A típus sajátossága, hogy azoknak a motorrajongóknak kedvez igazán, akik szeretnek kísérletezni és személyre szabott átépítéseket alkalmazni a kétkerekű járgányaikon. Egy filmforgatáshoz nem is tudnánk alkalmasabbat elképzelni, így nem volt véletlen a filmesek külön kérése, hogy a két kiválasztott járműnek az utolsó csavarig egyformán kell kinéznie. A motorokat végül a szerviz munkatársai szállították a fővárosba. 

A BMW R nine T pont személyre szabhatóságáról híres, pont passzol Tom Cruise magasságához 
Tom Cruise filmek tekintetében is erős évet hoz 

Tom Cruise neve mellett jelenleg több készülőben lévő projekt is szerepel, azt sajnálatos módon nem kötötték a szerelőcsapat orrára, hogy melyikhez lesz szükség a két motorra. A színész legutóbb 2025 májusában jelentkezett a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmjével, mely a franchise nyolcadik darabja. Jelenleg a neve mellett öt folyamatban lévő projekt szerepel az IMDB nemzetközi filmes adatbázisában, ezek közül az egyik egy olyan legendás kollaborációnak ígérkezik, melyre már igencsak ki voltak éhezve a filmrajongók. Alejandro G. Inarritu rendező, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Birdman vagy a Leonardo DiCaprio számára nagy nehezen Oscar-díjat hozó A visszatérő, most egy fekete komédiában adott főszerepet Tom Cruise-nak. A Digger címen futó projektről még decemberben napvilágot láttak az első jelenetképek és egy igazán impozáns plakáttal is gazdagabbak lettünk. Tom Cruise a felismerhetetlenségig átváltozott a szerep kedvéért, legalább olyan furcsán fest, mint Robert Pattinson a Dűne harmadik részében. A Digger 2026 október 2-án érkezik a mozikba, így egészen biztos, hogy nem ehhez a filmhez volt szükség a balatoni motorokra. 

Clint Eastwood klasszikusát élesztheti újjá Tom Cruise

Ennél sokkal valószínűbb, hogy a Clint Eastwood rendezésében és főszereplésével készült 1977-es A vesszőfutás újragondolt változatához kellettek a járgányok, mert ahogy a címe is utal rá, Clint Eastwood ebben a filmjében versenyt fut az idővel, méghozzá többek között két keréken is. Az eredeti változat nem aratott őrjöngő sikereket, azonban az akciódús potenciál minden kétséget kizáróan megvan benne. Eastwoodék a forgatás során 8 ezer éles töltényt használtak el csak a film fináléjában látható busz szétlövéséhez, emellett egy családi házat és egy rendőrautót is szitává lőttek. Tom Cruise-zal a főszerepben egészen biztos, hogy egy lövöldözős, több fajta járművel menekülős road movie-nak minden esélye megvan arra, hogy felrobbantsa a mozikat. 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
