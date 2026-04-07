A „Szili”, amit mindenki ismer – így született a MÁV legendás villanymozdonya

A magyar vasutak egyik legismertebb szereplője immár több mint hat évtizede rója a síneket. Ez a MÁV ikonikus V43-as villanymozdonya, vagy ahogy mindenki ismeri, a „Szili”. Az első példányt 63 évvel ezelőtt állították üzembe. Ez egy olyan korszak kezdetét jelentette, ami hosszú időre meghatározta az ország személy- és teherszállítását. A sorozat különlegessége azonban nemcsak abban rejlik, hogy ez lett a Magyar Államvasutak legnagyobb darabszámban gyártott villanymozdonya, hanem abban is, hogy még napjainkban is szolgálatban áll – bár nem sok példányban, mivel a MÁV évről-évre nagyszabású mozdonysor-átalakítást hajt végre és a régi Szili-villanymozdonyokból egyre többet állítanak le. V43 Szili: lassan eljön a végső búcsú ideje.

Ebből a típusból 1963 és 1982 között összesen 379 darab készült, és 2024-ben még mintegy 200 mozdony dolgozott a vasúti forgalomban. A képen a Ferencváros rendezőpályaudvar látható 1983-ban. Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

A villamosítás korszaka hozta el a Szilit, a mozdonyt

A V43-as mozdonyok megjelenése szorosan összefüggött a magyar vasút fejlődésének felgyorsulásával. Az 1950-es és 1960-as években egyre világosabbá vált, hogy a gőz- és dízelmozdonyok ideje fokozatosan lejárt. A hazai ipar azonban ekkor még csak a régebbi, Kandó-féle fázisváltós mozdonyokat tudta előállítani, és még nem tudott egy olyan teljesítményű villanymozdonyt gyártani, amely alkalmas lett volna a nehéz gyorsvonatok és gyorstehervonatok továbbítására. Ezért az illetékesek végül egy licenc megvásárlása mellett döntöttek. Bár felmerült a szovjet segítség lehetősége, ők sem tudtak megfelelő konstrukcióval szolgálni. Végül az Iparügyi Minisztérium áldását adta a nyugati licencvásárlásra.

Az első példányok külföldön készültek Az első hét V43-as mozdonyt Németországban gyártották le. Ezek 1963 nyarán érkeztek meg az országba, és hamar bebizonyították, hogy megfelelnek a MÁV elvárásainak. A későbbi példányok már hazai környezetben készültek: a villamos berendezéseket a Ganz Villamossági Művek ,

, a járműszerkezet részeit pedig a Ganz–MÁVAG állította elő. Az első Magyarországon készült mozdony a V43 1008 pályaszámot viselte.

Érdekesség, hogy a magyar mérnökök már ekkor megmutatták szakértelmüket: a német gyártású vontatómotorok az átvételi próbákon megbuktak, így azokat végül a magyar Ganz Villamossági Művek számításai alapján tekercselték újra. Ez a módosítás annyira jól sikerült, hogy a motorok megbízhatósága a korabeli európai mezőny élvonalába került.

A sorozat gyártása során folyamatosan finomították a konstrukciót, és a későbbi évtizedekben több korszerűsítés is történt. A V43-as sorozatnak összesen 26 különböző változata született, amelyek apróbb műszaki eltérésekkel készültek. Később az 1973-as olajválság miatt a MÁV újabb mozdonyokat helyezett üzembe, így végül 379 darab Szili készült el 1982-ig – amely a tervezettnél jóval több volt. Ezek közül 15 darab később a GYSEV állományába került.