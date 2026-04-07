Felháborító és szégyenteljes: Elszabadultak az indulatok a magyar focimeccsen

Megfejelték és ököllel ütötték a játékvezető-ellenőrt a Pest vármegyei bajnokság első osztályú Biatorbágy-Diósd mérkőzésen. Az indulatok azután szabadultak el, hogy a hazai csapat az utolsó pillanatokban 2-2-re egyenlített.

Három játékost kiállítottak, a játékvezető-ellenőrt pedig megtámadták a Biatorbágy-Diósd meccsen

A botrányos jelenetek a pályán kezdődtek, amikor a meccs lefújását követően a játékvezető a hazai együttesből egy, a vendégcsapatból két játékost is kiállított.

Mindeközben a lelátón a diósdi szurkolók megtámadták az éppen az eseményeket dokumentáló játékvezető-ellenőrt: előbb többen verbálisan inzultálták, majd egyikük megfejelte és ökölbe szorított kézzel arcon ütötte

– számolt be róla a vármegyei szövetség. A rendezők és a többi néző akadályozták meg, hogy még jobban elfajuljon a helyzet. Az ellenőr a történtek után orvosi látleletet vetetett fel, de szerencsére jól van.

A mélységesen felháborító és szégyenteljes eset természetesen nem marad következmény nélkül. Benkő Tamás vármegyei igazgató bekérte a biztonsági kamerafelvételeket, az igazgatóság saját hatáskörében azonnali vizsgálatot rendelt el, másfelől hatósági eljárást is kezdeményez.