Felháborító és szégyenteljes: Elszabadultak az indulatok a magyar focimeccsen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 17:00
Botrányos jelenetek a pályán és a nézőtéren is. Három játékost kiállítottak, a játékvezető-ellenőrt pedig megtámadták a Biatorbágy-Diósd meccsen.
Megfejelték és ököllel ütötték a játékvezető-ellenőrt a Pest vármegyei bajnokság első osztályú Biatorbágy-Diósd mérkőzésen. Az indulatok azután szabadultak el, hogy a hazai csapat az utolsó pillanatokban 2-2-re egyenlített.

Három játékost kiállítottak, a játékvezető-ellenőrt pedig megtámadták a Biatorbágy-Diósd meccsen (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A botrányos jelenetek a pályán kezdődtek, amikor a meccs lefújását követően a játékvezető a hazai együttesből egy, a vendégcsapatból két játékost is kiállított.

Mindeközben a lelátón a diósdi szurkolók megtámadták az éppen az eseményeket dokumentáló játékvezető-ellenőrt: előbb többen verbálisan inzultálták, majd egyikük megfejelte és ökölbe szorított kézzel arcon ütötte

– számolt be róla a vármegyei szövetség. A rendezők és a többi néző akadályozták meg, hogy még jobban elfajuljon a helyzet. Az ellenőr a történtek után orvosi látleletet vetetett fel, de szerencsére jól van.

A mélységesen felháborító és szégyenteljes eset természetesen nem marad következmény nélkül. Benkő Tamás vármegyei igazgató bekérte a biztonsági kamerafelvételeket, az igazgatóság saját hatáskörében azonnali vizsgálatot rendelt el, másfelől hatósági eljárást is kezdeményez.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
