„Igénybe vesszük az összes támogatást, és közben toljuk az utálkozást?” – Dopeman rámutatott a tiszás hőzöngők képmutatására

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 16:45
támogatásDopemanOrbán Viktor
Sokan teli torokból szidják a rendszert, miközben zsebre teszik a családtámogatásokat és az adókedvezményeket. Ebben a feszült helyzetben szólalt meg Dopeman, aki kíméletlen őszinteséggel kérdezett rá: miért tartják a markukat azok, akik szerint itthon minden rossz?
Dopeman, azaz Pityinger László ismét megmutatta, miért ő a magyar közélet egyik legőszintébb figurája. Nem érdekli a polkorrektség, se a politikai széljárás, bármikor szóvá teszi azt, amit sokan nem mernek kimondani. A rapper most a Tisza Párt szimpatizánsairól tálalt ki, rámutatva, hogy sokan úgy szidják a rendszert, hogy közben köszönettel elrakják a milliókat. Dopeman szerint ideje lenne a tükörbe nézni, mert a „Tiszás” tábor jelentős része valójában Orbán Viktor politikájának köszönheti a jólétét.

Dopeman kitálalt a Tisza Párt szimpatizánsairól

Dopeman Orbán Viktor érdemeit ezúttal sem vitatta

A zenész nem finomkodott, amikor sorra vette azokat a támogatásokat, amikkel a „hőzöngők” szerinte nap mint nap élnek. Szerinte hiteltelen valakit diktátornak nevezni, miközben az ő döntései alapján marad több pénz a zsebünkben:

Szeretném megkérdezni kedves hőzöngő polgártársaimat, hogy a 25 év alattiak szja-kedvezményét visszaadják-e? Szeretnék visszaadni? A lakhatási támogatásokat vissza szeretnék adni? Mert nekem nem kellene, ha ennyire utálnám Orbán Viktort!

– magyarázta Dopeman. A rapper szerint a CSOK és az anyukák adómentessége is tipikusan olyan „ajándék”, amit mindenki boldogan elfogad, majd másnap kimegy az utcára tüntetni.

„Miért tankolsz védett áron? Azt is Viktor intézte!”

„A CSOK-ot vissza szeretnék adni? Az adómentességet az anyukák vissza akarják adni, vagy azt mind fölveszik? Elfogadjuk, igénybe vesszük az összes támogatást, és közben toljuk az utálkozást?”–tette fel a kötői kérdést Dopeman. A rapper még a tankolásnál is emlékeztette a rajongóit, hogy a matek nem hazudik: ha olcsóbb a benzin, az nem a véletlen műve: „Egyet ne felejtsünk el, tiszások! Miért tankolsz védett áron? Azt is Viktor intézte!”

Végre valaki kimondta!

A bejegyzés alatt izzott a levegő, de a követők többsége imádta a rapper nyers stílusát. Sokan egyetértettek abban, hogy a kormány szapulása gyakran csak egy kényelmes takaró a saját gondjaink leplezésére. Egy kommentelő tökéletesen összefoglalta a lényeget: „Teljesen igaza van! Soha ennyi támogatás nem volt még, és erre az emberek méltatlankodnak. Általános pszichológiai probléma, hogy az emberek a kormányt teszik felelőssé saját alkalmatlanságuk mentegetésére.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
