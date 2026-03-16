Jesse Buckley beragyogta az estét: mutatjuk a 2026-os Oscar-gála legszebb ruhakölteményeit — Fotók

Az Oscar 2026-os idénye sem hagyta izgalmak nélkül a közönséget. A verseny önmagában az utóbbi évek legerősebb mezőnyét tudhatja maga mögött, titáni erők csaptak egymásnak Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Jesse Buckley, Elle Fanning személyében a teljesség igénye nélkül. Kedvenc sztárjaink, akik tiszteletüket tették a jeles eseményen szemkápráztató ruhadarabokkal nyűgözték le a közönséget a Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel, Dior és más ruhaköltő művészek darabjaiban.
Galériánkban a legszebb ruhakölteményeket válogattuk be a versenyzőktől és a résztvevőktől egyaránt. Előbbibe tartozik Jesse Buckley Oscar-díjas színésznő, akinek sikerült kikecmeregnie A menyasszony! kétes fogadtatásából, hogy aztán a Hamnet című filmért végül a legjobb női főszereplő díját nyerje el. Tökéletesen harmonizáló vörös és pink fátyol öleli körbe őt, nem túl hivalkodó, de egészen elegáns és megragadja a hálás közönség szemét. Szem nem maradt szárazon, amikor ebben a gyönyörű ruhában átvette a díját és az egyik legmeghatóbb beszédet mondta el az este folyamán, családjának és kiváltképp a férjének üzenve:
Te, Fred. Szeretlek, haver. Szeretlek. Te vagy a legcsodálatosabb apa. Te vagy a legjobb barátom, és még húszezer gyereket szeretnék veled! Komolyan, komolyan
– mondta nevetve, könnyek között.
Világos eleganciával láthattuk a Marty Supreme sztárját, aki bár végül nem vitte haza az aranyszobrot — vitathatóan azért, mert a filmvilágot magára haragította a balett és opera műfajainak szapulásával — de ezúttal egy kifinomult, tetőtől-talpig fehér Givenchy öltönyben igyekezett kompenzálni az indulatokat. A színész az utóbbi évek legstílusosabb ruhájában jelent meg, melyet játékosan megtört fehér csizmájával, ami az összhatásban mégis jól működik.
Anne Hathaway klasszikus szépséget hozott a vörös szőnyegre. A Valentino Couture fekete alapon ezüstös virágmintás sellőruhája egy ízléses személyiséget tükröz vissza. A gyönyörűen szabott öltözék kimondatlanul is, de szinte elvárt volt a színésznő esetében, hiszen Az ördög Pradát visel 2-ben pont ez a divatvilág lesz a narratíva mozgatórugója, melynek egyik legfőbb katalizátora a színésznő maga lesz.
