BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jesse Buckley beragyogta az estét: mutatjuk a 2026-os Oscar-gála legszebb ruhakölteményeit — Fotók

Oscar 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 10:05
Timothée ChalametAnne Hathaway
A pasztellszínek domináltak az idei rangos sztárgálán, az ember szinte nem tudja hova kapja a fejét. Az Oscar 2026-os rendezvénye a versenyzésé és a világos csodaruháké volt.

Az Oscar 2026-os idénye sem hagyta izgalmak nélkül a közönséget. A verseny önmagában az utóbbi évek legerősebb mezőnyét tudhatja maga mögött, titáni erők csaptak egymásnak Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Jesse Buckley, Elle Fanning személyében a teljesség igénye nélkül. Kedvenc sztárjaink, akik tiszteletüket tették a jeles eseményen szemkápráztató ruhadarabokkal nyűgözték le a közönséget a Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel, Dior és más ruhaköltő művészek darabjaiban.

Jesse Buckley a 2026-os Oscar-gálán
Jesse Buckley ruhája az Oscar-gála fénypontja volt (Fotó: MediaPunch)
  • Jesse Buckley gyönyörű pink-vörös ruhában jelent meg.
  • Timothée Chalamet világos eleganciával csitítja az indulatokat.
  • Anne Hathaway sellőruhájával közelebb hoz minket soron következő filmjéhez.

Íme a 98. Oscar-gála legjobb ruhadarabjai!

Galériánkban a legszebb ruhakölteményeket válogattuk be a versenyzőktől és a résztvevőktől egyaránt. Előbbibe tartozik Jesse Buckley Oscar-díjas színésznő, akinek sikerült kikecmeregnie A menyasszony! kétes fogadtatásából, hogy aztán a Hamnet című filmért végül a legjobb női főszereplő díját nyerje el. Tökéletesen harmonizáló vörös és pink fátyol öleli körbe őt, nem túl hivalkodó, de egészen elegáns és megragadja a hálás közönség szemét. Szem nem maradt szárazon, amikor ebben a gyönyörű ruhában átvette a díját és az egyik legmeghatóbb beszédet mondta el az este folyamán, családjának és kiváltképp a férjének üzenve:

Te, Fred. Szeretlek, haver. Szeretlek. Te vagy a legcsodálatosabb apa. Te vagy a legjobb barátom, és még húszezer gyereket szeretnék veled! Komolyan, komolyan

– mondta nevetve, könnyek között.

Világos eleganciával láthattuk a Marty Supreme sztárját, aki bár végül nem vitte haza az aranyszobrot — vitathatóan azért, mert a filmvilágot magára haragította a balett és opera műfajainak szapulásával — de ezúttal egy kifinomult, tetőtől-talpig fehér Givenchy öltönyben igyekezett kompenzálni az indulatokat. A színész az utóbbi évek legstílusosabb ruhájában jelent meg, melyet játékosan megtört fehér csizmájával, ami az összhatásban mégis jól működik.

Anne Hathaway klasszikus szépséget hozott a vörös szőnyegre. A Valentino Couture fekete alapon ezüstös virágmintás sellőruhája egy ízléses személyiséget tükröz vissza. A gyönyörűen szabott öltözék kimondatlanul is, de szinte elvárt volt a színésznő esetében, hiszen Az ördög Pradát visel 2-ben pont ez a divatvilág lesz a narratíva mozgatórugója, melynek egyik legfőbb katalizátora a színésznő maga lesz.

Michael B. Jordan at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI
Elle Fanning arrives on the red carpet of the 98th Oscars® at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood on Sunday.
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Renate Reinsve at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.
Timothée Chalamet at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Anne Hathaway at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI (Credit Image: � PI via ZUMA Press Wire)
Galéria: Oscar 2026: az idei esemény legszebb ruhakölteményei
1/10
Jesse Buckley érzékeny, visszafogott ruhával jelent meg a gálán

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu