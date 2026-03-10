„Csak óvatosan, kisfiam!” – Balhé van Hollywoodban! Whoopi Goldberg szétkapta Timothée Chalamet-t

Szegény Timothée Chalamet, Oscar-jelölés ide vagy oda, lehet, hogy jobban tette volna, ha kétszer meggondolja, amit mond. A Marty Supreme című filmjéért jelölt sztár a CNN és a Variety közreműködésében készült műsorban beszélgetett Matthew McConaugheyval, amikor egy igen meggondolatlan monológ hagyta el a száját. Az internet népe, azon belül különösen a művészvilág feszítette keresztre a fiatal színészt, akihez Whoopi Goldbergnek is volt egy-két szava.
A Dűne sztárja most már biztosan a fejét veri a falba a Matthew McConaugheyval történt szerencsétlen kimenetelű beszélgetése miatt. A CNN és a Variety koprodukciójában készült beszélgetés egy bizonyos pontig érdekfeszítő volt, szinte bűn, hogy eddig nem zárták össze egy szobába ezt a két színészt, azonban amikor a 30 éves sztár arról kezdett beszélni, hogy nem akar olyan művészetekben érdekelt lenni, amiket „meg kell menteni a haláltól”, olyat mondott, amivel számtalan nézőt kiakasztott.
„Nem akarom, hogy a mozik is arra a sorsra jussanak, mint a balett vagy az opera, hogy a művészek azt hajtogassák, tartsuk ezt életben, miközben igazából ezek már senkit nem érdekelnek. De minden tiszteletem az operában és balettban dolgozóknak. Azt hiszem most veszítettem 14 centnyi nézőszámot.”
Jogos volt a felháborodás, a dolog külön pikantériája, hogy Chalamet nagymamája, édesanyja és lánytestvére is a New York City Balettban táncoltak. Egy korábbi interjúban a fiatal színész részletesen mesélt a gyermekkoráról, amit szinte teljes egészében a Koch Theater színpada mögött töltött, nagy álmokat kergetve a showbizniszről. Maga is játszott színpadon – nem is egyszer és nem is rosszul – mielőtt belépett volna a filmszakmába. Ilyen családi háttérből indulva méginkább meglepő ez a meggondolatlan komment, ami akár az Oscar-díjába is kerülhet.
A felvétel futótűzként terjedt nemcsak az internet népe, hanem a művészek körében is, a degradáló megjegyzést pedig sokan nem hagyták szó nélkül. A London Royal Ballet and Opera Instagram posztban reagált Chalamet mondataira, de a legelegánsabban a Seattle Opera kezelte a negatív kommentet: 14% kedvezményt biztosít a Carmen jegyárából annak, aki a „Timothée” promóciós kódot használja. A legdurvább ütést azonban Whoopi Goldberg vitte be a The View műsorban.
„Te táncművész családból jöttél, szóval amikor valaki más művészeti ágát kritizálod, az nem túl jó érzés. Valószínűleg nem is realizáltad mi jött ki a szádon, amíg azt nem mondtad, hoppá, bajban vagyok, de aztán tovább rontottad a helyzeted és azt mondtad 14 cent. Nem, amikor az emberek felháborodnak, az jóval több lesz 14 centnél, úgyhogy csak óvatosan. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy légy óvatosabb, kisfiam.”
Whoopi Goldberg eddig sem arról volt híres, hogy véka alá rejti a véleményét, legyen szó a filmszakmáról, politikáról vagy bármilyen közéleti kérdésről. Timothée Chalamet jobb, ha tényleg meghúzza magát a következő napokban, mert olyan vihart kavart a művészvilágban, amit nem mostanában fognak neki elfelejteni. Már korábban is felkavarta az állóvizet, amikor színészkirálynak koronázta magát, a kommentelők ott sem voltak elragadtatva az arroganciájától.
