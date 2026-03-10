„Csak óvatosan, kisfiam!” – Balhé van Hollywoodban! Whoopi Goldberg szétkapta Timothée Chalamet-t

Szegény Timothée Chalamet, Oscar-jelölés ide vagy oda, lehet, hogy jobban tette volna, ha kétszer meggondolja, amit mond. A Marty Supreme című filmjéért jelölt sztár a CNN és a Variety közreműködésében készült műsorban beszélgetett Matthew McConaugheyval, amikor egy igen meggondolatlan monológ hagyta el a száját. Az internet népe, azon belül különösen a művészvilág feszítette keresztre a fiatal színészt, akihez Whoopi Goldbergnek is volt egy-két szava.

Timorhée Chalamet nem teszi zsebre, amit meggondolatlan mondatai miatt kap (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

Timothée Chalamet opera és balett balhéja

A Dűne sztárja most már biztosan a fejét veri a falba a Matthew McConaugheyval történt szerencsétlen kimenetelű beszélgetése miatt. A CNN és a Variety koprodukciójában készült beszélgetés egy bizonyos pontig érdekfeszítő volt, szinte bűn, hogy eddig nem zárták össze egy szobába ezt a két színészt, azonban amikor a 30 éves sztár arról kezdett beszélni, hogy nem akar olyan művészetekben érdekelt lenni, amiket „meg kell menteni a haláltól”, olyat mondott, amivel számtalan nézőt kiakasztott.

„Nem akarom, hogy a mozik is arra a sorsra jussanak, mint a balett vagy az opera, hogy a művészek azt hajtogassák, tartsuk ezt életben, miközben igazából ezek már senkit nem érdekelnek. De minden tiszteletem az operában és balettban dolgozóknak. Azt hiszem most veszítettem 14 centnyi nézőszámot.”

Jogos volt a felháborodás, a dolog külön pikantériája, hogy Chalamet nagymamája, édesanyja és lánytestvére is a New York City Balettban táncoltak. Egy korábbi interjúban a fiatal színész részletesen mesélt a gyermekkoráról, amit szinte teljes egészében a Koch Theater színpada mögött töltött, nagy álmokat kergetve a showbizniszről. Maga is játszott színpadon – nem is egyszer és nem is rosszul – mielőtt belépett volna a filmszakmába. Ilyen családi háttérből indulva méginkább meglepő ez a meggondolatlan komment, ami akár az Oscar-díjába is kerülhet.

A Timothée Chalamet-filmek sikerének vége? Ha így folytatja, csak ennek a Golden Globe-nak örülhet az idei díjszezonban (Fotó: imageSPACE)

Whoopi Goldberg sem hagyta szó nélkül

A felvétel futótűzként terjedt nemcsak az internet népe, hanem a művészek körében is, a degradáló megjegyzést pedig sokan nem hagyták szó nélkül. A London Royal Ballet and Opera Instagram posztban reagált Chalamet mondataira, de a legelegánsabban a Seattle Opera kezelte a negatív kommentet: 14% kedvezményt biztosít a Carmen jegyárából annak, aki a „Timothée” promóciós kódot használja. A legdurvább ütést azonban Whoopi Goldberg vitte be a The View műsorban.