Bajban az Alien-franchise? Elviharzott a Romulus 2 rendezője, miután összeveszett Ridley Scott-tal Alien
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 14. 21:45
Búcsúzhatunk a horror- és sci-fi-történelem egyik legkedveltebb filmszériájától? Az Alien-franchise már évtizedek óta képtelen visszatalálni a sikerhez vezető útra. A baj pedig ezúttal sem kicsi, hiszen legutóbbi mozifilmje, a Romulus folytatása is veszélybe került, miután a rendezője kijelentette, nem kér a projektből.
