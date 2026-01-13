Az új Bosszúállók-film magyar címén röhög az egész internet: A rajongók fortyognak a dühtől

Régóta nem látott, szupererős év lehet a 2026-os. A felhozatalt olyan produkciók ékesítik majd idén mint Christopher Nolan Odüsszeiája, a Tom Holland-féle Pókember-filmek 4. felvonása, a Toy Story 5. része, a sort pedig a Timothée Chalamet és Zendaya főszereplésével decemberben érkező Dűne 3. zárja majd. Azonban van egy film, amit körülbelül akkora várakozás övez, mint az előbb felsorolt projekteket együttvéve. Ez az új Bosszúállók-mozi, mely a 2019-es Bosszúállók: Végjáték cselekményét lesz hivatott folytatni. A méretes sztárparádéval kecsegtető szuperprodukció eddig a Bosszúállók: Ítéletnap címre hallgatott hazánkban, azonban a Disney és a magyar forgalmazó közös döntése alapján ezt lecserélték, az új alcím pedig óriási felháborodást váltott ki a rajongók körében.

A Bosszúállók új címe nem nyerte el a rajongók tetszését (Fotó: YouTube)

Doctor Doom megébred az új Bosszúállók-filmben

Bár Amerikában és szerte a világon már hetekkel ezelőtt megtörtént, a magyar mozikba csak most érkeztek meg a Bosszúállók következő epizódjának ízelítői. A 60 felett is remek formában lévő Robert Downey Jr.-féle Doctor Doomot egyelőre még rejtegető, ám több nagy visszatérőt is leleplező előzeteseknek ugyan bizonyára nagyon örültek a Marvel-mozik magyar rajongói, a képkockák lepergésével érkezett a fekete leves.

Az eddig mindenhol használt Bosszúállók: Ítéletnap helyett ugyanis a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése felirat jelent meg, ami szó szerint lesokkolta a fanokat. Sajtóértesülések szerint a címváltoztatás hátterében nem más, mint maguk a Disney döntéshozói állnak, akik kötötték az ebet a karóhoz, és ukázba adták a honi forgalmazónak, hogy a főgonosz, Doctor Doom neve mindenképp szerepeljen az alcímben, ami így lett végül Doctor Doom ébredése.

Doctor Doom karaktere 2005-ben jelent meg a vásznon, a tavaly elhunyt Julian McMahon megformálásában (Fotó: Entertainment Pictures)

Balhés filmet készít a Marvel

Nem ez az első perpatvar a Marvel következő nagy dobásának szánt Bosszúállók: Doctor Doom ébredése körül. A film első balhéja még hónapokkal ezelőtt zajlott le, mikor is a címszereplőt alakító Robert Downey Jr., valamint a Deadpool szabadszájú fenegyereke, Ryan Reynolds ölre mentek a forgatás során, miután Downey megelégelte színésztársa csípős beszólásait. A rossz nyelvek szerint az ütésváltásba keveredő feleket úgy kellett szétválasztania a többi sztárnak, ám a béke azóta már szent az egykori Vasember és a Wrexham tulaja között.