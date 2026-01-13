Az új Bosszúállók-film magyar címén röhög az egész internet: A rajongók fortyognak a dühtől

Régóta nem látott, szupererős év lehet a 2026-os. A felhozatalt olyan produkciók ékesítik majd idén mint Christopher Nolan Odüsszeiája, a Tom Holland-féle Pókember-filmek 4. felvonása, a Toy Story 5. része, a sort pedig a Timothée Chalamet és Zendaya főszereplésével decemberben érkező Dűne 3. zárja majd. Azonban van egy film, amit körülbelül akkora várakozás övez, mint az előbb felsorolt projekteket együttvéve. Ez az új Bosszúállók-mozi, mely a 2019-es Bosszúállók: Végjáték cselekményét lesz hivatott folytatni. A méretes sztárparádéval kecsegtető szuperprodukció eddig a Bosszúállók: Ítéletnap címre hallgatott hazánkban, azonban a Disney és a magyar forgalmazó közös döntése alapján ezt lecserélték, az új alcím pedig óriási felháborodást váltott ki a rajongók körében.
Bár Amerikában és szerte a világon már hetekkel ezelőtt megtörtént, a magyar mozikba csak most érkeztek meg a Bosszúállók következő epizódjának ízelítői. A 60 felett is remek formában lévő Robert Downey Jr.-féle Doctor Doomot egyelőre még rejtegető, ám több nagy visszatérőt is leleplező előzeteseknek ugyan bizonyára nagyon örültek a Marvel-mozik magyar rajongói, a képkockák lepergésével érkezett a fekete leves.
Az eddig mindenhol használt Bosszúállók: Ítéletnap helyett ugyanis a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése felirat jelent meg, ami szó szerint lesokkolta a fanokat. Sajtóértesülések szerint a címváltoztatás hátterében nem más, mint maguk a Disney döntéshozói állnak, akik kötötték az ebet a karóhoz, és ukázba adták a honi forgalmazónak, hogy a főgonosz, Doctor Doom neve mindenképp szerepeljen az alcímben, ami így lett végül Doctor Doom ébredése.
Nem ez az első perpatvar a Marvel következő nagy dobásának szánt Bosszúállók: Doctor Doom ébredése körül. A film első balhéja még hónapokkal ezelőtt zajlott le, mikor is a címszereplőt alakító Robert Downey Jr., valamint a Deadpool szabadszájú fenegyereke, Ryan Reynolds ölre mentek a forgatás során, miután Downey megelégelte színésztársa csípős beszólásait. A rossz nyelvek szerint az ütésváltásba keveredő feleket úgy kellett szétválasztania a többi sztárnak, ám a béke azóta már szent az egykori Vasember és a Wrexham tulaja között.
Az újabb skandallum már jóval frissebb, bár ez is csak a múlt évben történt. Az Avatar: Tűz és hamu vetítésein bemutatott kedvcsinálók megjelenése előtt ugyanis valódinak beállított, ámde mesterséges intelligencia által generált trailerek lepték el az internetet, amelyek rengeteg rajongót vezettek félre, illetve szintúgy nem kis felháborodást okoztak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.