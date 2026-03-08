Mennyire vagy gengszterfilm-fanatikus? Ez a Martin Scorsese-kvíz csak a legjobbaknak fog sikerülni!

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók az Oscar-díjas Martin Scorseset.
Az olasz családból származó Martin Scorsese már apró gyermekkorától kezdve a mozi varázslatos világában töltötte ideje nagy részét. Mivel asztmával küzdött, semmilyen sportot nem űzhetett, így naphosszat otthon ült és filmeket nézett, vagy a szülei jóvoltából a queensi otthonukhoz közeli moziban töltötte az idejét. Kedvencei az olasz neorealista alkotások és a hollywoodi szuperprodukciók voltak, melyek mind nyomot hagytak későbbi rendezésein is.
Eleinte nem a filmszakmában képzelte el az életét. Mivel klasszikus olasz katolikus család sarja, egy ideig kispap képzőbe járt és a direktori szék helyett majdnem a szószéken végezte, de szerencsére ez nem így alakult. Azon kevés nagy rendezők egyike, aki egyetemi szinten tanulta a filmezést, és egészen mesterfokig vitte tanulmányait, majd oktatott is egykori alma materében. Olyan rendezők kerültek ki a keze alól, mint Oliver Stone vagy Spike Lee.
De nemcsak rendezőket, hanem színészeket is köszönhetünk neki, különösen egy valaki volt, akinek amellett, hogy beindította a karrierjét, a továbbiakban sem engedte el a kezét. Robert De Niroról van szó, aki az Aljas utcák című rendezésében játszott először, de közel sem utoljára. Összesen 10 filmben dolgoztak együtt: Aljas utcák, Taxisofőr, New york, New York, Dühöngő bika, A komédia királya, Nagymenők, Cape Fear-A rettegés foka, Kaszinó, Az ír, Megfojtott virágok.
Legutóbbi nagy dobása a Megfojtott virágok volt, melyben szintén két kedvenc színésze, Leonardo DiCaprio és Robert De Niro alakítottak főszerepet Lily Gladstone mellett. A 2024-es év legnagyobb Oscar-baklövése volt, hogy a filmnek járó 10 jelölésből egyet sem tudtak díjra váltani a legendás rendezőnek. A Megfojtott virágok óta nem jelentkezett nagyobb projekttel, bár az IMDB szerint jelenleg 9 filmen dolgozik, ezek között vannak sorozatok, rövidfilmek, és egy rendkívül izgalmasnak ígérkező nagyjátékfilm. A What Happens at Night címen futó projekt Peter Cameron regénye alapján készül, a főbb szerepekben olyan neveket említ a filmes adatbázis, mint Leonardo DiCaprio, Mads Mikkelsen és Jennifer Lawrence.
Ha nem vagy elégedett a kvíz eredményével, íme néhány cikk, amikből mindent megtudhatsz Martin Scorseseről!
