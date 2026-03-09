Felfoghatatlan tragédia: tolatás közben gázolta halálra kisfiát az apa

Borzasztó tragédiáról érkezett hír: egy Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom) melletti benzinkúton történt a szörnyű baleset, amelyben egy kisfiú életét vesztette, miután egy autó tolatás közben elgázolta. Úgy tudni, a volán mögött a négyéves gyermek édesapja ült a volán mögött, aki manőverezés közben ütötte el a kisfiát.

Borzasztó tragédia: édesapja gázolta el a négyéves kisfiút / Fotó: Pexels / Pexels

Tragédia: négyéves kisfiú vesztette életét a benzinkúton

A gyermek sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette: az édesapát az eset után a mentők és pszichológusok vették gondozásba - írja a Paraméter.

A halálesetet Petra Klenková kerületi rendőrszóvivő is megerősítette, kiemelve, a baleset körülményei, a felelősség mértéke és a tragikus közlekedési baleset oka további vizsgálat tárgyát képezi.

Az ügy érzékenysége miatt további részleteket nem lehet közölni

– tette hozzá.