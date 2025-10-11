Ezt dolgozták kedvenc sztárjaink Hollywood előtt: nem találod ki, melyikőjük volt halottsminkelő

Sok sztárról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy már eleve a filmvászonra születtek, pedig sokuknak egészen más tervei voltak, mielőtt a hírnév utolérte volna őket. Akadnak olyanok, akik egészen hétköznapi szakmát tanultak, míg mások igen bizarr munkákat végeztek, hogy aztán a sors végül a kamerák elé sodorja őket. Martin Scorsese-ről például a napokban derült ki egy dokumentumfilmben, hogy egykor még papnak készült, ám több millió rajongó legnagyobb szerencséjére annyira rosszul viselkedett, hogy kicsapták a szemináriumból. Cikkünkben hasonló példákat gyűjtöttünk össze Hollywoodból, mikor egy sztár kis híján teljesen más pályát választott magának.
Mielőtt Christopher Walkenből Oscar-díjas sztárrá avanzsált, a rosszfiúk helyett igazi vadállatokat tanított jó modorra. A bogaras színművész ugyanis fiatalon cirkuszban dolgozott, méghozzá oroszlánidomárként. A színészi karrieréhez elengedhetetlen színpadi rutint talán pont itt, ebben a sajátos, cirkuszi közegben gyűjtötte össze, így elengedhetetlen érdeme volt Walken későbbi sikereiben.
A Másnaposok fura figurájából sok minden kinéztünk volna, de azt nem, hogy műtőasztalon is olyan jó munkát végezni mint a filmvásznon. Ken Jeong ugyanis eredetileg orvosi diplomával rendelkezik és belgyógyászként is praktizálhatna. Korábban dolgozott is egy Los Angelesi- kórházban, de aztán végül elragadta a stand up műfaja és a filmek világa.
Mielőtt a Száll a kakukk fészkére, az Ikrek és a Batman visszatér sztárja Hollywood egyik legkarakteresebb kisemberévé vált volna, fodrászként dolgozott egy női hajszalonban. Később sminkesként is kipróbálta magát, így tudott beszivárogni a filmipar színfalai mögé, onnan pedig már egyenes út vezetett számára a kamerák kereszttüzébe.
Az Adam Sandler-filmek állandó visszatérője nemcsak Hollywoodban, hanem már filmes karrierje előtt is egy igazi, meg nem énekelt hősnek számított. Mielőtt színész lett, New York-ban tűzoltóként dolgozott, sőt amikor 2001. szeptember 11-én támadás érte a Világkereskedelmi Központ tornyait, Steve Buscemi azonnal előkapta a szekrényből a régi uniformját, hogy segítsen a bajba jutottakon.
Whoopi Goldberg nevéhez kötődik a legmeglepőbb eredeti hivatás a listáról. A Ghost és az Apácashow színésznője ugyanis tanatoesztétikai szakemberként, hétköznapi nevén halottsminkelőként dolgozott egy temetkezési irodánál. Ő készítette elő az elhunytakat a búcsúztatásra, ami minden bizonnyal segített neki megtanulni, hogyan is kezelje a gyászt. Talán épp innen ered legendás empátiája, amit a legdrámaibb szerepeiben is kamatoztatni tudott.
Mielőtt övre szíjazhatta volna Han Solo mindig jól célzó pisztolyát vagy kobakjára emelhette volna és Indiana Jones legendás kalapját, Harrison Ford mindennapjait ácsmesterség kötötte le. Színészi karrierje lassan indult, így a famunkával tartotta el a családját. Ironikus módon pont ez a hivatás hozta el karrierje számára a fordulópontot: A Star Wars-filmek atyja, George Lucas egy ácsmunka közben figyelt fel rá, és a többi, ahogy mondani szokás, már történelem.
Az aranytorkú szívtipró kis híján egy másfajta katedrát választott magának. Bármilyen furcsa is belegondolni, de voltak idők, mikor az X-Men-filmek szőrmókja fújt sorakozót a diákoknak a testnevelésóra elején, Hugh Jackman ugyanis a színészkedés előtt tanárként kereste kenyerét. A 2013-as Zürichi Filmfesztiválon Jackman össze is futott egy korábbi tanítványával, aki újságíróként készített vele interjút, Rozsomákot pedig könnyekig hatotta a váratlan találkozás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.