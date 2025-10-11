Ezt dolgozták kedvenc sztárjaink Hollywood előtt: nem találod ki, melyikőjük volt halottsminkelő

Sok sztárról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy már eleve a filmvászonra születtek, pedig sokuknak egészen más tervei voltak, mielőtt a hírnév utolérte volna őket. Akadnak olyanok, akik egészen hétköznapi szakmát tanultak, míg mások igen bizarr munkákat végeztek, hogy aztán a sors végül a kamerák elé sodorja őket. Martin Scorsese-ről például a napokban derült ki egy dokumentumfilmben, hogy egykor még papnak készült, ám több millió rajongó legnagyobb szerencséjére annyira rosszul viselkedett, hogy kicsapták a szemináriumból. Cikkünkben hasonló példákat gyűjtöttünk össze Hollywoodból, mikor egy sztár kis híján teljesen más pályát választott magának.

A Martin Scorsese-filmek egy hajszál híján el sem készültek, hiszen a rendezőzseni majdnem a papi pályát választotta a mozi helyett (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Martin Scorsese-ből nem lett pap, de mások is otthagyták munkájukat Hollywoodért:

Christopher Walken

Mielőtt Christopher Walkenből Oscar-díjas sztárrá avanzsált, a rosszfiúk helyett igazi vadállatokat tanított jó modorra. A bogaras színművész ugyanis fiatalon cirkuszban dolgozott, méghozzá oroszlánidomárként. A színészi karrieréhez elengedhetetlen színpadi rutint talán pont itt, ebben a sajátos, cirkuszi közegben gyűjtötte össze, így elengedhetetlen érdeme volt Walken későbbi sikereiben.

Ken Jeong

A Másnaposok fura figurájából sok minden kinéztünk volna, de azt nem, hogy műtőasztalon is olyan jó munkát végezni mint a filmvásznon. Ken Jeong ugyanis eredetileg orvosi diplomával rendelkezik és belgyógyászként is praktizálhatna. Korábban dolgozott is egy Los Angelesi- kórházban, de aztán végül elragadta a stand up műfaja és a filmek világa.

Ha bárki rosszul lett volna a Másnaposok forgatásán, legalább rögtön kézél lett volna az orvosi segítség Ken Jeong képében (Fotó: g90)

Danny DeVito

Mielőtt a Száll a kakukk fészkére, az Ikrek és a Batman visszatér sztárja Hollywood egyik legkarakteresebb kisemberévé vált volna, fodrászként dolgozott egy női hajszalonban. Később sminkesként is kipróbálta magát, így tudott beszivárogni a filmipar színfalai mögé, onnan pedig már egyenes út vezetett számára a kamerák kereszttüzébe.

Steve Buscemi

Az Adam Sandler-filmek állandó visszatérője nemcsak Hollywoodban, hanem már filmes karrierje előtt is egy igazi, meg nem énekelt hősnek számított. Mielőtt színész lett, New York-ban tűzoltóként dolgozott, sőt amikor 2001. szeptember 11-én támadás érte a Világkereskedelmi Központ tornyait, Steve Buscemi azonnal előkapta a szekrényből a régi uniformját, hogy segítsen a bajba jutottakon.