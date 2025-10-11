Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Ezt dolgozták kedvenc sztárjaink Hollywood előtt: nem találod ki, melyikőjük volt halottsminkelő

Martin Scorsese
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 16:45
Whoopi GoldbergHarrison FordHugh Jackman
A mai Hollywoodot el sem tudnánk képzelni bizonyos arcok nélkül. Ezek közé tartozik Martin Scorsese is, aki nem sokon múlt, hogy a rendezői szék helyett szószéken találja magát, és nem ő az egyedüli példa azokra legendákra, akik a filmek kedvéért köszöntek el eredeti pályájuktól.
Sok sztárról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy már eleve a filmvászonra születtek, pedig sokuknak egészen más tervei voltak, mielőtt a hírnév utolérte volna őket. Akadnak olyanok, akik egészen hétköznapi szakmát tanultak, míg mások igen bizarr munkákat végeztek, hogy aztán a sors végül a kamerák elé sodorja őket. Martin Scorsese-ről például a napokban derült ki egy dokumentumfilmben, hogy egykor még papnak készült, ám több millió rajongó legnagyobb szerencséjére annyira rosszul viselkedett, hogy kicsapták a szemináriumból. Cikkünkben hasonló példákat gyűjtöttünk össze Hollywoodból, mikor egy sztár kis híján teljesen más pályát választott magának. 

Pope Francis Dies Aged 88. Martin Scorsese
A Martin Scorsese-filmek egy hajszál híján el sem készültek, hiszen a rendezőzseni majdnem a papi pályát választotta a mozi helyett (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Martin Scorsese-ből nem lett pap, de mások is otthagyták munkájukat Hollywoodért:

Christopher Walken

Mielőtt Christopher Walkenből Oscar-díjas sztárrá avanzsált, a rosszfiúk helyett igazi vadállatokat tanított jó modorra. A bogaras színművész ugyanis fiatalon cirkuszban dolgozott, méghozzá oroszlánidomárként. A színészi karrieréhez elengedhetetlen színpadi rutint talán pont itt, ebben a sajátos, cirkuszi közegben gyűjtötte össze, így elengedhetetlen érdeme volt Walken későbbi sikereiben.

Ken Jeong

A Másnaposok fura figurájából sok minden kinéztünk volna, de azt nem, hogy műtőasztalon is olyan jó munkát végezni mint a filmvásznon. Ken Jeong ugyanis eredetileg orvosi diplomával rendelkezik és belgyógyászként is praktizálhatna. Korábban dolgozott is egy Los Angelesi- kórházban, de aztán végül elragadta a stand up műfaja és a filmek világa. 

2009 - The Hangover - Movie Set
Ha bárki rosszul lett volna a Másnaposok forgatásán, legalább rögtön kézél lett volna az orvosi segítség Ken Jeong képében (Fotó: g90)

Danny DeVito

Mielőtt a Száll a kakukk fészkére, az Ikrek és a Batman visszatér sztárja Hollywood egyik legkarakteresebb kisemberévé vált volna, fodrászként dolgozott egy női hajszalonban. Később sminkesként is kipróbálta magát, így tudott beszivárogni a filmipar színfalai mögé, onnan pedig már egyenes út vezetett számára a kamerák kereszttüzébe.

Steve Buscemi

Az Adam Sandler-filmek állandó visszatérője nemcsak Hollywoodban, hanem már filmes karrierje előtt is egy igazi, meg nem énekelt hősnek számított. Mielőtt színész lett, New York-ban tűzoltóként dolgozott, sőt amikor 2001. szeptember 11-én támadás érte a Világkereskedelmi Központ tornyait, Steve Buscemi azonnal előkapta a szekrényből a régi uniformját, hogy segítsen a bajba jutottakon.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg nevéhez kötődik a legmeglepőbb eredeti hivatás a listáról. A Ghost és az Apácashow színésznője ugyanis tanatoesztétikai szakemberként, hétköznapi nevén halottsminkelőként dolgozott egy temetkezési irodánál. Ő készítette elő az elhunytakat a búcsúztatásra, ami minden bizonnyal segített neki megtanulni, hogyan is kezelje a gyászt. Talán épp innen ered legendás empátiája, amit a legdrámaibb szerepeiben is kamatoztatni tudott.

'Ghost' Movie Stills
Whoopi Goldberg segítségére lehetett korábbi munkája a Ghost készítése során is (Fotó: ZUMA Press)

Harrison Ford

Mielőtt övre szíjazhatta volna Han Solo mindig jól célzó pisztolyát vagy kobakjára emelhette volna és Indiana Jones legendás kalapját, Harrison Ford mindennapjait ácsmesterség kötötte le. Színészi karrierje lassan indult, így a famunkával tartotta el a családját. Ironikus módon pont ez a hivatás hozta el karrierje számára a fordulópontot: A Star Wars-filmek atyja, George Lucas egy ácsmunka közben figyelt fel rá, és a többi, ahogy mondani szokás, már történelem.

Hugh Jackman

Az aranytorkú szívtipró kis híján egy másfajta katedrát választott magának. Bármilyen furcsa is belegondolni, de voltak idők, mikor az X-Men-filmek szőrmókja fújt sorakozót a diákoknak a testnevelésóra elején, Hugh Jackman ugyanis a színészkedés előtt tanárként kereste kenyerét. A 2013-as Zürichi Filmfesztiválon Jackman össze is futott egy korábbi tanítványával, aki újságíróként készített vele interjút, Rozsomákot pedig könnyekig hatotta a váratlan találkozás. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
