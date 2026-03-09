Időjárás: napos, de szeles tavaszi napok jönnek

A tavasz már itt van, de a márciusi időjárás továbbra is tartogat kisebb meglepetéseket. A hét elején ugyan nem várható csapadék, ám a felhők és a szél időnként beleszólhatnak a napsütéses percekbe.

Ilyen lesz az időjárás március közepéhez közeledve.

Fotó: Köpönyeg.hu

Kellemes, de szeles időjárás

Hétfőn fátyolfelhők szűrhetik meg a márciusi napsütést, de ezekből nem kell csapadékra számítani. A levegő reggel még kifejezetten hűvös lehet, sok helyen 3 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. A nappali órákban azonban gyorsan melegszik majd a levegő, a hőmérséklet kora délutánra nagyjából 14 fokig emelkedhet. A délkeleti szél többfelé megélénkül, ami időnként hűvösebb érzetet kelthet, különösen a nyíltabb területeken, írja a Köpönyeg.

Kedden változóan felhős időre van kilátás, de többórás napsütésben így is része lehet az országnak. Jelentős csapadék továbbra sem várható, így a nap nagy részében száraz időre készülhetünk. A délkeleti szél élénk marad, időnként meg is erősödhet. A hőmérséklet délutánra nagyjából 15 fokig emelkedik, ami már kifejezetten kellemes, kora tavaszi hangulatot idéz.