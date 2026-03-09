Időjárás: napos, de szeles tavaszi napok jönnek

A tavasz már itt van, de a márciusi időjárás továbbra is tartogat kisebb meglepetéseket. A hét elején ugyan nem várható csapadék, ám a felhők és a szél időnként beleszólhatnak a napsütéses percekbe.
Hétfőn fátyolfelhők szűrhetik meg a márciusi napsütést, de ezekből nem kell csapadékra számítani. A levegő reggel még kifejezetten hűvös lehet, sok helyen 3 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. A nappali órákban azonban gyorsan melegszik majd a levegő, a hőmérséklet kora délutánra nagyjából 14 fokig emelkedhet. A délkeleti szél többfelé megélénkül, ami időnként hűvösebb érzetet kelthet, különösen a nyíltabb területeken, írja a Köpönyeg.
Kedden változóan felhős időre van kilátás, de többórás napsütésben így is része lehet az országnak. Jelentős csapadék továbbra sem várható, így a nap nagy részében száraz időre készülhetünk. A délkeleti szél élénk marad, időnként meg is erősödhet. A hőmérséklet délutánra nagyjából 15 fokig emelkedik, ami már kifejezetten kellemes, kora tavaszi hangulatot idéz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.