"Nem foglalkozom a tabellával" - Robbie Keane kiadta a parancsot a Fradinak

A Ferencváros 3-1-re győzött Nyíregyházán, így visszavette az első helyet a magyar bajnokságban. A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane a mérkőzés során korántsem volt nyugodt, többször is hevesen reagált a kispad mellett, különösen miután a Szpari megszerezte a szépítő gólt. A zöld-fehér győzelmet végül az utolsó percekben Gómez biztosította be, és a meccs után az ír szakember elmondta, nem foglalkozik a tabella jelenlegi állásával.

Robbie Keane nyugodtan értékelt a Nyíregyháza-Fradi mérkőzés után Fotó: NSO

Nehéz játszani a Nyíregyháza ellen, láthatta mindenki, milyen fizikális csapat. De jól játszottunk, remekül kezdtük a mérkőzést, mindkét gólt olyan helyzetből szereztük, amiről a megbeszéléseken szó volt. Örülök, hogy figyeltek a játékosok

- kezdte Robbie Keane, aki egyelőre nem foglalkozik a tabellával.

Teljesen megérdemelt a győzelmünk, további gólokat is szerezhettünk volna. Ezeket a helyzeteket be kellett volna lőni, mert az egygólos előny nem elég, a hajrában Dénesnek kellett többet is védenie. De nem lett volna igazságos szerintem, ha ma nem nyerünk. Természetesen jó, hogy az élen állunk, de jönnek a meccsek, nem foglalkozom most a tabellával, a szezon végén kell az első helyen állni.

Robbie Keane együttese az El-ben folytatja

A Ferencváros legközelebb jövő csütörtökön (21:00, M4 Sport) lép pályára a Braga ellen az Európa-ligában. Az első mérkőzést a Groupama Arénában rendezik, hat nappal később pedig Portugáliában játszanak a zöld-fehérek.