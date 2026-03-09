Letolta a bugyiját a katolikus iskolában: hatalmas a botrány a kiszivárgott videó miatt

A diákok sztriptíztáncost rendeltek a tanáruknak egy érettségi tréfa részeként, az esetről készült videó pedig most került fel az internetre.

Fotó: Kabardins photo / Shutterstock

A botrányos eset a De La Salle Marianum nevű intézményben történt a Bécs Währing kerületében még 2024-ben. Egy végzős, érettségire készülő osztály tanulói az iskola befejezése alkalmából szerettek volna különleges „ajándékot” adni tanáruknak – írta meg a Kronen Zeitung, amely most tette közzé róla a videót is.

A diákok végül egy női sztriptíztáncost hívtak, aki a felvételen is jól láthatóan a tanár előtt kezdett táncolni az osztályteremben.

A diákok közben körbeállták őket, nevetnek, és telefonjaikkal felvették a jelenetet.

Az ügy azért is keltett nagy visszhangot, mert az intézményben korábban már történt egy másik botrányos eset is.

Egy farsangi rendezvényen két diák rabszolgának és rabszolgatartónak öltözött, és az úgynevezett „blackface” jelenséget alkalmazta: arcukat sötétre festették, hogy más bőrszínt utánozzanak.

Az iskola fenntartója, a De La Salle iskolaszövetség képviseletében Sabine Glausch hivatalos közleményben reagált az esetre.

Mint írta, a történteket már korábban kivizsgálták, és „nívótlan érettségi csínynek” minősítették.

Hangsúlyozta, hogy az eset nem felel meg az iskola pedagógiai elveinek, ugyanakkor az érintettekkel már akkor foglalkoztak, amikor az incidens történt.

Az ügy ennek ellenére most újra nagy figyelmet kapott, miután a videó szélesebb körben is elterjedt az interneten.