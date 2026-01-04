Martin Scorsese pap akart lenni: a véres gengszterfilmekért hagyta ott Isten útját?

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. Sorozatunk ötödik részében egy igazi “dinoszaurusszal” foglalkozunk, aki az úgynevezett “Hollywoodi Fenegyerekek” csoport tagjaként indult el a filmkészítés rögös útján, olyan kollégákkal körülvéve, mint Brian De Palma, Francis Ford Coppola vagy Steven Spielberg. Nézzük, mit csinált Martin Scorsese, mielőtt Oscar-díjas rendező vált volna belőle!
Martin Scorsese a sztereotipikus nagy olasz New York-i családban nőtt fel. Queens-ben született, mely híresen az amerikai olasz közösség egyik bázisa, és a manhattani Little Italy negyedben nőtt fel. Katolikus amerikai-olasz családja és az ebben a szellemben való nevelkedés a későbbiekben erősen áthatotta filmjeinek nemcsak atmoszféráját, de főbb témáit is (bűnösség, feloldozás, morális kérdések).
Gondoljunk csak az Aljas utcák című egyik legkorábbi sikerfilmjére vagy a Nagymenőkre. A filmek világa már egészen kora gyermekkorában megszólította, ennek viszont rendkívül profán oka volt. A kis Martin asztmásan töltötte gyermekéveit, így a szabadtéri játék és a sportok számára tiltólistás tevékenységek voltak. Sok időt töltött a négy fal között, amit maratoni filmnézéssel ütött el a legszívesebben. A hollywoodi produkciók és az olasz filmművészeti alkotások tartoztak a kedvencei közé, ezek hatása is rendre felfedezhető későbbi saját mozijaiban.
Ám mielőtt komolyan elkezdte volna foglalkoztatni a filmkészítés gondolata, érdekes kitérőt tett. Katolikus neveltetése okán tinédzserévei alatt kispap-képző szemináriumon tanult, és a papi pályát fontolgatta, azonban – valljuk be, hogy a filmrajongók legnagyobb szerencséjére – a vászon és a kamera hívása sokkal erősebbnek bizonyult. Azon kevesek egyike a szakmában, akik oktatás útján sajátították el a filmkészítés alapjait. Scorsese a New York University-n tanult filmszakon, és az alapdiplomáján túl mesterképzést is végzett. Tanulóévei alatt már készített néhány rövidfilmet, a diploma megszerzése után pedig rövid ideig tanított is az egyetemen.
A rendező debütfilmje, az 1967-es Ki kopog az ajtómon? volt, melyben már rögtön tetten érhető Scorsese személyes háttere és az előbb említett katolicizmusából eredő bűnösség kérdése. A filmben a Quentin Tarantino első filmjében is szereplő Harvey Keitel játszotta a főszerepet, akinek ez volt az első nagyjátékfilmje, melyben már névvel szerepelt a stáblistán.
Ezt követte az Aljas utcák, mellyel Scorsese igazán berobbant a hollywoodi köztudatba, sőt, saját sikere mellett felfedezett egy olyan színészt, akivel évtizedes baráti és munkakapcsolat alakult ki köztük. Robert De Niro első főszerepe volt Johnny Boy az Aljas utcákban, azonban igazán nagy sikerre az 1976-os Taxisofőrrel tett szert, Scorsese pedig megszilárdította pozícióját a szakmában ezzel az azóta klasszikussá vált mozival.
A páros a későbbiekben is folytatta a közös munkát olyan filmekben, mint a New York, New York, a Dühöngő bika, az idén 35 éves Nagymenők vagy a Cape Fear-A rettegés foka. Martin Scorsese nemcsak a filmek világára korlátozta tehetségét, a későbbiekben videoklipet is rendezett a Grammy-díjas Michael Jacksonnak Bad című dalához.
