Martin Scorsese pap akart lenni: a véres gengszterfilmekért hagyta ott Isten útját?

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. Sorozatunk ötödik részében egy igazi “dinoszaurusszal” foglalkozunk, aki az úgynevezett “Hollywoodi Fenegyerekek” csoport tagjaként indult el a filmkészítés rögös útján, olyan kollégákkal körülvéve, mint Brian De Palma, Francis Ford Coppola vagy Steven Spielberg. Nézzük, mit csinált Martin Scorsese, mielőtt Oscar-díjas rendező vált volna belőle!

Martin Scorsese rendező a legnagyobb hollywoodi mosoly tulajdonosa (Fotó: ZUMA Press)

Martin Scorsese: mit csinált, mielőtt rendező lett?

Martin Scorsese a sztereotipikus nagy olasz New York-i családban nőtt fel. Queens-ben született, mely híresen az amerikai olasz közösség egyik bázisa, és a manhattani Little Italy negyedben nőtt fel. Katolikus amerikai-olasz családja és az ebben a szellemben való nevelkedés a későbbiekben erősen áthatotta filmjeinek nemcsak atmoszféráját, de főbb témáit is (bűnösség, feloldozás, morális kérdések).

Gondoljunk csak az Aljas utcák című egyik legkorábbi sikerfilmjére vagy a Nagymenőkre. A filmek világa már egészen kora gyermekkorában megszólította, ennek viszont rendkívül profán oka volt. A kis Martin asztmásan töltötte gyermekéveit, így a szabadtéri játék és a sportok számára tiltólistás tevékenységek voltak. Sok időt töltött a négy fal között, amit maratoni filmnézéssel ütött el a legszívesebben. A hollywoodi produkciók és az olasz filmművészeti alkotások tartoztak a kedvencei közé, ezek hatása is rendre felfedezhető későbbi saját mozijaiban.

Ám mielőtt komolyan elkezdte volna foglalkoztatni a filmkészítés gondolata, érdekes kitérőt tett. Katolikus neveltetése okán tinédzserévei alatt kispap-képző szemináriumon tanult, és a papi pályát fontolgatta, azonban – valljuk be, hogy a filmrajongók legnagyobb szerencséjére – a vászon és a kamera hívása sokkal erősebbnek bizonyult. Azon kevesek egyike a szakmában, akik oktatás útján sajátították el a filmkészítés alapjait. Scorsese a New York University-n tanult filmszakon, és az alapdiplomáján túl mesterképzést is végzett. Tanulóévei alatt már készített néhány rövidfilmet, a diploma megszerzése után pedig rövid ideig tanított is az egyetemen.