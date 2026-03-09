"Nagyon sok mindent tudtam neki adni, és ő is nekem" - Megszólaltak A Nagy Duett kiesői

Újabb páros búcsúzott A Nagy Duett legutóbbi adásában. A verseny hétről hétre egyre szorosabb, több produkció is kiérdemelte a maximális pontszámot, mialatt a párosok ezúttal csoportban is bizonyíthatták a zsűrinek és a nézőknek egyaránt, mire képesek. Az utolsó háromba ezúttal Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, Barnai Judit és Curtis, valamint Lakatos Laci és Tolvai Reni párosai kerültek be, akik közül Pákóékat mentette meg a zsűri, míg a nézők szavazatai alapján Curtis és felesége jutott tovább. Így a negyedik adás kiesői Tolvai Reni és Lakatos Laci lettek, akiktől a többi versenyző és a zsűri is álló tapssal búcsúzott.

A Nagy Duett negyedik élő adásában Tolvai Reni és Lakatos Laci búcsúzott / Fotó: MATE KRISZTIAN

A Nagy Duett: megszólaltak a negyedik adás kiesői

Nagyon jól éreztem magam, nagyon nagy kaland volt. Nekem ez az egész erről szólt, hogy van mellettem egy énektanárnő, egy mentor, aki tanítgatott engem. Csodálatosan éreztem magam. A végére, amikor magunkat adtuk, szerintem most kaptuk a legnagyobb pontszámot. Emelt fővel távozom, tényleg nagyon jól éreztem magam, nagyon hálás vagyok az egész stábnak, mindenki nagyon profi. Nagyon nagy utazás volt és köszönöm

- mondta el Lakatos Laci, akinek a szavaival az énekesnő is egyetértett.

Nekem is óriási utazás volt, és nagyon büszke vagyok Lacira, mert nagyon sok mindent tudtam neki adni, és ő is nekem. Olyan dolgokat tudtam kipróbálni, amit amúgy lehet, hogy egyedül sosem akartam volna. Főleg a mai produkció… Én soha életemben nem énekeltem operát, de még otthon sem próbáltam. Ez nagy lehetőség volt nekünk, és köszönjük, hogy itt lehettünk

- emelte ki Tolvai Reni.