Ezt biztosan nem tudtad: 10 érdekesség az 51 éves Leonardo DiCaprio-ról

Az Ez a fiúk sorsa forgatásán figyelt fel rá idolja, Robert De Niro (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

A Gilbert Grape-ben nyújtott alakításáért kapta első Oscar-jelölését, ezzel 19 évesen a 7. legfiatalabb színész volt, akit jelöltek az arany szoborra. Az Egy kosaras naplója tematikáját tekintve egy meglehetősen nehéz film, az akkor 21 éves Leo azonban parádésan megbirkózott a feladattal, így ismét bezsebelhetett egy Oscar-jelölést, ezúttal már a legjobb főszereplő kategóriában.

A Leonardo Dicaprio filmek kult státuszba emelkedtek: az Egy kosaras naplójáért is Oscar-jelölést kapott (Fotó: ZUMA Press)

A Teljes napfogyatkozásban a francia szimbolista költő Arthur Rimbaud bőrébe bújt. A szerepet tragikus okból kapta meg, ugyanis az eredetileg kiválasztott River Phoenix helyett ugrott be. A felsorolásból kihagyhatatlan az 1997-ben készült Titanic, mely elhozta neki a globális hírnevet. A Titanicért nem kapott Oscar-jelölést, és ekkor még nem is sejthette, hogy évtizedek telnek majd el, mire végre magáénak tudhatja a hőn áhított aranyszobrocskát.

Egész pontosan 2016-ig kellett várnia, mire A visszatérőért megkapta a díjat, 22 évvel az első jelölése után. Közben pedig olyan filmekben nyújtott kiemelkedő alakítást, mint A Wall Street farkasa, az Eredet, A tégla, a Viharsziget, a Kapj el, ha tudsz, de ő volt a negyedik a sorban, aki Gatsby bőrébe bújt és még Tarantino filmben is játszott, így a rajongók dühe évről-évre csak nőtt az elmaradt díjazás miatt. A 2016-os győzelem viszont akkora szenzáció volt, hogy gyakorlatilag felrobbantotta az internetet. 440.000 Twitter posztot generált percenként, ezzel minden idők legtöbbet tweetelt pillanatává vált az Oscar-közvetítések történetében.

