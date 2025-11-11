Ezt biztosan nem tudtad: 10 érdekesség az 51 éves Leonardo DiCaprio-ról

Leonardo DiCaprio ma ünnepli 51. születésnapját. A hollywoodi szívtipró tetemes filmográfiát halmozott fel az évek alatt, és talán lehetetlen vállalkozás kiemelni eddigi életművének legfontosabb filmjeit, de a jeles nap alkalmából teszünk egy kísérletet, sőt, néhány olyan érdekességet is összeszedünk, amit talán kevesen tudnak a Titanic sztárjáról.
Fiatalkori filmjei közül talán a legfontosabbak az Ez a fiúk sorsa, a Gilbert Grape, az Egy kosaras naplója és a Teljes napfogyatkozás. Az Ez a fiúk sorsa forgatásakor játszhatott együtt nagy idoljával, Robert De Niro-val, akit annyira lenyűgözött a fiatal tehetség, hogy felhívta Martin Scorsese rendezőt és beszámolt neki DiCaprio-ról. Scorsese később elmondta, hogy ezt rendkívül furcsának találta, mert De Niro sosem szokott ilyen szuperlatívuszokban beszélni egy színészről sem. A legendás triónak csak jóval később, 2023-ban volt alkalma együtt dolgozni Scorsese Megfojtott virágok című rendezésében.
A Gilbert Grape-ben nyújtott alakításáért kapta első Oscar-jelölését, ezzel 19 évesen a 7. legfiatalabb színész volt, akit jelöltek az arany szoborra. Az Egy kosaras naplója tematikáját tekintve egy meglehetősen nehéz film, az akkor 21 éves Leo azonban parádésan megbirkózott a feladattal, így ismét bezsebelhetett egy Oscar-jelölést, ezúttal már a legjobb főszereplő kategóriában.
A Teljes napfogyatkozásban a francia szimbolista költő Arthur Rimbaud bőrébe bújt. A szerepet tragikus okból kapta meg, ugyanis az eredetileg kiválasztott River Phoenix helyett ugrott be. A felsorolásból kihagyhatatlan az 1997-ben készült Titanic, mely elhozta neki a globális hírnevet. A Titanicért nem kapott Oscar-jelölést, és ekkor még nem is sejthette, hogy évtizedek telnek majd el, mire végre magáénak tudhatja a hőn áhított aranyszobrocskát.
Egész pontosan 2016-ig kellett várnia, mire A visszatérőért megkapta a díjat, 22 évvel az első jelölése után. Közben pedig olyan filmekben nyújtott kiemelkedő alakítást, mint A Wall Street farkasa, az Eredet, A tégla, a Viharsziget, a Kapj el, ha tudsz, de ő volt a negyedik a sorban, aki Gatsby bőrébe bújt és még Tarantino filmben is játszott, így a rajongók dühe évről-évre csak nőtt az elmaradt díjazás miatt. A 2016-os győzelem viszont akkora szenzáció volt, hogy gyakorlatilag felrobbantotta az internetet. 440.000 Twitter posztot generált percenként, ezzel minden idők legtöbbet tweetelt pillanatává vált az Oscar-közvetítések történetében.
