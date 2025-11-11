Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezt biztosan nem tudtad: 10 érdekesség az 51 éves Leonardo DiCaprio-ról

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 19:48
Környezetvédelmi aktivista, 10 éves korától kezdve nyújt legendás alakításokat, mégis szinte megőszült, mire megkapta az Oscar-díjat. Íme néhány érdekesség a születésnapos Leonardo DiCaprio-ról.

Leonardo DiCaprio ma ünnepli 51. születésnapját. A hollywoodi szívtipró tetemes filmográfiát halmozott fel az évek alatt, és talán lehetetlen vállalkozás kiemelni eddigi életművének legfontosabb filmjeit, de a jeles nap alkalmából teszünk egy kísérletet, sőt, néhány olyan érdekességet is összeszedünk, amit talán kevesen tudnak a Titanic sztárjáról.  

Leonardo DiCaprio már egészen fiatalon bebizonyította, hogy nem csak egy csinos pofi, hanem rendkívüli tehetség (Fotó: Stephen Lock / i-Images)
Leonardo DiCaprio: 10 érdekesség az 51 éves színészről 

  1. Nevét Leonardo DaVinci után kapta, mert állítólag édesanyja éppen a festőzseni egyik művét szemlélte, amikor a kis Leo egy hatalmasat rúgott az anyaméhben. Később a színész ügyvédei segítségével le is védette a nevét.  
  2. Egyik legkedvesebb hobbija a méhészkedés, ami nem meglepő, tekintve, hogy hatalmas környezetvédő és aktivista.  
  3. A Szabadság útjai forgatása után vett egy aranygyűrűt Kate Winslet-nek. A gyűrűbe bele is gravíroztatott valamit, de a mai napig sem ő, sem a színésznő nem árulták el, hogy mi az.  
  4. 10 éves korában az ügynöke azt javasolta neki, hogy Lenny Williams-re változtassa a nevét, mert az sokkal amerikaibb lenne. Szerencsére nem tette meg.  
  5. A kis Leo csak 6 éves volt, amikor édesanyja aláírta az első szerződését egy tehetségkutató ügynökségénél, abban a reményben, hogy gyerekszínész lehessen belőle.  
  6. Miután megtudták, hogy az utolsó Titanic túlélő Millvina Dean-nek el kellett adnia minden Titanic relikviáját, hogy fizetni tudja a számláit, Kate Winslet-tel és James Cameron-nal megegyeztek, hogy anyagilag támogatják a nőt. 
  7. Robert De Niro és Jack Nicholson a kedvenc színészei. 
  8. Kate Winslet korunk legjobb színészének tartja őt.  
  9. Ő lehet az egyetlen színész, aki az elmúlt 165 évet tekintve szinte minden egyes évtizedben játszódó filmben szerepelt már. 
  10. A WWF (Természetvédelmi Világalap) igazgatósági tagja.  
Robert De Niro-val az Ez a fiúk sorsa című filmben játszhatott együtt (Fotó: Kövesdi Honorar und Belege)
Leonardo DiCaprio legjobb filmjei 

Fiatalkori filmjei közül talán a legfontosabbak az Ez a fiúk sorsa, a Gilbert Grape, az Egy kosaras naplója és a Teljes napfogyatkozás. Az Ez a fiúk sorsa forgatásakor játszhatott együtt nagy idoljával, Robert De Niro-val, akit annyira lenyűgözött a fiatal tehetség, hogy felhívta Martin Scorsese rendezőt és beszámolt neki DiCaprio-ról. Scorsese később elmondta, hogy ezt rendkívül furcsának találta, mert De Niro sosem szokott ilyen szuperlatívuszokban beszélni egy színészről sem. A legendás triónak csak jóval később, 2023-ban volt alkalma együtt dolgozni Scorsese Megfojtott virágok című rendezésében.

Az Ez a fiúk sorsa forgatásán figyelt fel rá idolja, Robert De Niro (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

A Gilbert Grape-ben nyújtott alakításáért kapta első Oscar-jelölését, ezzel 19 évesen a 7. legfiatalabb színész volt, akit jelöltek az arany szoborra. Az Egy kosaras naplója tematikáját tekintve egy meglehetősen nehéz film, az akkor 21 éves Leo azonban parádésan megbirkózott a feladattal, így ismét bezsebelhetett egy Oscar-jelölést, ezúttal már a legjobb főszereplő kategóriában. 

'The Basketball Diaries' Movie Stills
A Leonardo Dicaprio filmek kult státuszba emelkedtek: az Egy kosaras naplójáért is Oscar-jelölést kapott (Fotó: ZUMA Press)

A Teljes napfogyatkozásban a francia szimbolista költő Arthur Rimbaud bőrébe bújt. A szerepet tragikus okból kapta meg, ugyanis az eredetileg kiválasztott River Phoenix helyett ugrott be. A felsorolásból kihagyhatatlan az 1997-ben készült Titanic, mely elhozta neki a globális hírnevet. A Titanicért nem kapott Oscar-jelölést, és ekkor még nem is sejthette, hogy évtizedek telnek majd el, mire végre magáénak tudhatja a hőn áhított aranyszobrocskát. 

Egész pontosan 2016-ig kellett várnia, mire A visszatérőért megkapta a díjat, 22 évvel az első jelölése után. Közben pedig olyan filmekben nyújtott kiemelkedő alakítást, mint A Wall Street farkasa, az Eredet, A tégla, a Viharsziget, a Kapj el, ha tudsz, de ő volt a negyedik a sorban, aki Gatsby bőrébe bújt és még Tarantino filmben is játszott, így a rajongók dühe évről-évre csak nőtt az elmaradt díjazás miatt. A 2016-os győzelem viszont akkora szenzáció volt, hogy gyakorlatilag felrobbantotta az internetet. 440.000 Twitter posztot generált percenként, ezzel minden idők legtöbbet tweetelt pillanatává vált az Oscar-közvetítések történetében.  

Leonardo DiCaprio új filmje ismét lenyűgözte a közönséget:

 

