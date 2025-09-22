Ez mekkora lesz! Horrorfilmet készít Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence: Martin Scorsese rendezi

Martin Scorsese elkötelezetten dolgozik a következő filmjén, amely Peter Cameron 2020-as What Happens at Night című könyvét veszi alapul. A rendező projektjét a Megfojtott virágok című filmjéhez hasonlóan az Apple támogatja, ezért jelentős büdzsével gazdálkodhat a Nagymenők és a Casino mögött álló legenda. Így a gótikus szellemtörténetben immár hivatalosan is szerepet kapott Leonardo DiCaprio, akivel már a hetedik közös filmjüket láthatja a nagyérdemű, valamint Jennifer Lawrence, akit utoljára a Ne nézz fel!-ben láthatott DiCaprioval együtt a közönség.

Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio régóta őrzik szakmai kapcsolatukat (Fotó: Jim Smeal/BEImages)

Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence egy szellemtörténeten dolgozhatnak együtt

A misztikus történet egy házas amerikai párról szól, akik egy kis, havas európai városba utaznak, hogy örökbe fogadjanak egy kisbabát. Egy hatalmas, nagyrészt elhagyatott szállodában szállnak meg, ahol titokzatos alakokkal találkoznak: köztük egy színpompás énekesnővel, egy korrupt üzletemberrel és egy karizmatikus hitgyógyítóval — bármit is jelentsen ez utóbbi. Ugyanakkor ebben a jeges világban semmi sem az, aminek látszik. Ahogy a pár küzd azért, hogy magához vegye a babát, egyre több rejtély kerül felszínre róluk és a közös életükről.

A forgatókönyv a Közelebb és az Egy botrány részleteit író Oscar-jelölt Patrick Marber kezébe került, a StudioCanal pedig már 2023 óta készül a filmmel. Scorsese eleinte csak producerként akart részt venni, de annyira tetszett neki az egész projekt, hogy magára vállalta a film rendezését is.

A film forgatása januárban kezdődhet el. Scorsese és DiCaprio már 2002 óta dolgoznak együtt (New York bandái) és a misztikum nem áll túlzottan távol tőlük. Elképzelhető, hogy a 2010-es Viharszigethez hasonló furcsa, valóság határain túl eltünedező, álomszerű történetet kaphatunk. Leonardo DiCapriot egyébként legközelebb jövő héttől láthatjuk a mozikban az Egyik csata a másik után című filmben, mely a Rotten Tomatoes-on jelenleg kiváló, 98%-os szakmai értékeléssel büszkélkedik.

Addig érdemes lehet az Adam McKay rendezésében készült, a Jennifer Lawrence és Leonardo DiCaprio filmek örök érvényű darabját, a Ne Nézz Fel! című filmet és eldönthetjük magunkban, hogy a színészpáros mennyire passzol a képernyőn — nem mellesleg nagyon jó film, amiben szerepet kap Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill és Timothée Chalamet is!