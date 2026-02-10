Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb részletek derültek ki a Reszkessetek betörők sztárjának váratlan haláláról

Catherine O'Hara
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 08:30
Reszkessetek betörők!Kevin
Catherine O'Hara január 30-án hunyt el. A Reszkessetek betörők sztárja hirtelen távozott, halálának okát csak napokkal később hozták nyilvánosságra.

A színésznő január 30-án, 71 éves korában hunyt el, miután légzési nehézségek miatt egy Los Angeles-i kórházba szállították. A Reszkessetek betörők sztárjának halálát közvetlenül tüdőembólia okozta, de a halotti anyakönyvi kivonatban a végbélrákot is feltüntették.

A Reszkessetek betörők sztárja hirtelen távozott az élők sorából
A Reszkessetek betörők sztárja hirtelen távozott az élők sorából Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Reszkessetek betörők sztárja nyilvánosan sosem beszélt betegségéről

Catherine soha nem beszélt nyilvánosan a rákkal vívott küzdelméről. Csendben kihagyta az idei Golden Globe-ot annak ellenére, hogy jelölték The Studio című filmben nyújtott alakításáért.

Az US Sun elárulta, hogy Catherine-nek ki kellett hagynia a The Studio 2. évadának forgatási kezdetét januárban. A produkcióhoz közel álló bennfentesek elmondták, hogy a forgatási ütemtervet csendben megváltoztatták, hogy alkalmazkodjanak Catherine O'Harához, aki személyes okokból nem tudott részt venni a munkában. A forrás azt is kijelentette, hogy „nem volt széles körben ismert”, hogy Catherine-nek bármilyen komoly egészségügyi problémája lett volna.

Catherine észrevehetően soványabbnak tűnt a szeptemberi Emmy-díjátadón. A vörös szőnyegen férje, a 74 éves Bo Welch oldalán vonult végig jókedvűen, amely egyben utolsó nyilvános szereplése is volt . Halála megrázta a rajongókat és a kollégákat egyaránt.

Macaulay Culkin, aki Catherine huncut fiát, Kevint alakította a Reszkessetek betörőkben (Home Alone), szívmelengető üzenetet osztott meg a filmben alakított édesanyja halála után:

„Anya. Azt hittem, van időnk. Többet akartam. Le akartam ülni melléd egy székre. Lett volna nekem is számtalan mondanivalóm a számodra.”

 – írta a színész a közösségi médiában.

A torontói születésű színésznő karrierje több mint 50 évig tartott, tévében, filmekben és komédiákban szerepelt. Catherine-t gyászolja férje, Bo, akivel 33 évig voltak házasok és két fiuk, a 31 éves Matthew és a 29 éves Luke -írja a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu