Újabb részletek derültek ki a Reszkessetek betörők sztárjának váratlan haláláról

A színésznő január 30-án, 71 éves korában hunyt el, miután légzési nehézségek miatt egy Los Angeles-i kórházba szállították. A Reszkessetek betörők sztárjának halálát közvetlenül tüdőembólia okozta, de a halotti anyakönyvi kivonatban a végbélrákot is feltüntették.

A Reszkessetek betörők sztárja hirtelen távozott az élők sorából Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Reszkessetek betörők sztárja nyilvánosan sosem beszélt betegségéről

Catherine soha nem beszélt nyilvánosan a rákkal vívott küzdelméről. Csendben kihagyta az idei Golden Globe-ot annak ellenére, hogy jelölték The Studio című filmben nyújtott alakításáért.

Az US Sun elárulta, hogy Catherine-nek ki kellett hagynia a The Studio 2. évadának forgatási kezdetét januárban. A produkcióhoz közel álló bennfentesek elmondták, hogy a forgatási ütemtervet csendben megváltoztatták, hogy alkalmazkodjanak Catherine O'Harához, aki személyes okokból nem tudott részt venni a munkában. A forrás azt is kijelentette, hogy „nem volt széles körben ismert”, hogy Catherine-nek bármilyen komoly egészségügyi problémája lett volna.

Catherine észrevehetően soványabbnak tűnt a szeptemberi Emmy-díjátadón. A vörös szőnyegen férje, a 74 éves Bo Welch oldalán vonult végig jókedvűen, amely egyben utolsó nyilvános szereplése is volt . Halála megrázta a rajongókat és a kollégákat egyaránt.

Macaulay Culkin, aki Catherine huncut fiát, Kevint alakította a Reszkessetek betörőkben (Home Alone), szívmelengető üzenetet osztott meg a filmben alakított édesanyja halála után:

„Anya. Azt hittem, van időnk. Többet akartam. Le akartam ülni melléd egy székre. Lett volna nekem is számtalan mondanivalóm a számodra.”

– írta a színész a közösségi médiában.

A torontói születésű színésznő karrierje több mint 50 évig tartott, tévében, filmekben és komédiákban szerepelt. Catherine-t gyászolja férje, Bo, akivel 33 évig voltak házasok és két fiuk, a 31 éves Matthew és a 29 éves Luke -írja a The Sun.