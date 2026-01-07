Frissen jött: Timothée Chalamet durván lenyomhatja Leonardo DiCapriót

Helyi idő szerint szerda 19:00-kor Janelle James komika és a Heated Rivalry sztárja, Connor Storrie bejelentették Az Amerikai Filmesek Céhe jelöltjeit. A SAG-díjakat színészek és színésznők kapják meg, illetve tavaly óta már kaszkadőrök is. Idén nagy az izgalom, ugyanis az olyan bombabiztos befutók mellett, mint Timothée Chalamet, Jessie Buckley vagy Leonardo DiCaprio, több meglepetés név is került a nomináltak közé. A díjátadót a Netflix közvetíti élőben március 1-jén, de addig is nézzük, kik a jelöltek. Fontos tudni, hogy akik SAG-jelölést kapnak, azok szinte biztosak lehetnek egy Oscar-jelölésben is.

Timothée Chalamet durván beinthet DiCapriónak a SAG 2026-on (Fotó: A24)

SAG 2026-jelöltek

Filmes kategóriák

Legjobb színészgárda mozifilmben

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Frankenstein

Legjobb férfi főszereplő

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után

Jesse Plemons – Bugonia

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Bűnösök

Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után című filmben (Fotó: imdb.com)

Legjobb női főszereplő

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék

Chase Infiniti – Egyik csata a másik után

Kate Hudson – Song Sung Blue

Emma Stone – Bugonia

Legjobb férfi mellékszereplő

Jacob Elordi – Frankenstein

Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Miles Caton – Bűnösök

Legjobb női mellékszereplő

Odessa A'zion – Marty Supreme

Ariana Grande – Wicked: 2. rész

Wummi Mosaku – Bűnösök

Amy Madigan – Fegyverek

Teyana Taylor – Egyik csata a másik után

A Wicked boszija is díjesélyes lehet (Fotó: Sony)

Televíziós kategóriák

Legjobb színészgárda drámasorozatban

A diplomata

Vészhelyzet Pittsburghben

Különválás

Landman

A Fehér Lótusz

Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban

Abbott Általános iskola

A mackó

Hacks

Gyilkos a házban

The Studio

Noah Wyle nagy visszatérése a Vészhelyzet Pittsburghben (Fotó: HBO Max)

Legjobb férfi színész drámasorozatban

Sterling K. Brown – Paradise

Walton Goggins – A Fehér Lótusz

Billy Crudap – The Morning Show

Gary Oldman – Az utolsó befutók

Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban

Adam Brody – Bármit, csak ezt ne!

Ike Barinholtz – The Studio

Ted Danson – Beépített öregúr

Martin Short – Gyilkos a házban

Seth Rogen – The Studio

Legjobb női színész drámasorozatban

Parker Posey – A Fehér Lótusz

Britt Lower – Különválás

Amiee Lou Wood – A Fehér Lótusz

Keri Russell – A diplomata

Rhea Seehorn – Pluribus