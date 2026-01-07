Frissen jött: Timothée Chalamet durván lenyomhatja Leonardo DiCapriót

Helyi idő szerint szerda 19:00-kor Janelle James komika és a Heated Rivalry sztárja, Connor Storrie bejelentették Az Amerikai Filmesek Céhe jelöltjeit. A SAG-díjakat színészek és színésznők kapják meg, illetve tavaly óta már kaszkadőrök is. Idén nagy az izgalom, ugyanis az olyan bombabiztos befutók mellett, mint Timothée Chalamet, Jessie Buckley vagy Leonardo DiCaprio, több meglepetés név is került a nomináltak közé. A díjátadót a Netflix közvetíti élőben március 1-jén, de addig is nézzük, kik a jelöltek. Fontos tudni, hogy akik SAG-jelölést kapnak, azok szinte biztosak lehetnek egy Oscar-jelölésben is.
Legjobb színészgárda mozifilmben
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Frankenstein
Legjobb férfi főszereplő
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
Jesse Plemons – Bugonia
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Bűnösök
Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
Chase Infiniti – Egyik csata a másik után
Kate Hudson – Song Sung Blue
Emma Stone – Bugonia
Legjobb férfi mellékszereplő
Jacob Elordi – Frankenstein
Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Miles Caton – Bűnösök
Legjobb női mellékszereplő
Odessa A'zion – Marty Supreme
Ariana Grande – Wicked: 2. rész
Wummi Mosaku – Bűnösök
Amy Madigan – Fegyverek
Teyana Taylor – Egyik csata a másik után
Legjobb színészgárda drámasorozatban
A diplomata
Vészhelyzet Pittsburghben
Különválás
Landman
A Fehér Lótusz
Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban
Abbott Általános iskola
A mackó
Hacks
Gyilkos a házban
The Studio
Legjobb férfi színész drámasorozatban
Sterling K. Brown – Paradise
Walton Goggins – A Fehér Lótusz
Billy Crudap – The Morning Show
Gary Oldman – Az utolsó befutók
Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban
Adam Brody – Bármit, csak ezt ne!
Ike Barinholtz – The Studio
Ted Danson – Beépített öregúr
Martin Short – Gyilkos a házban
Seth Rogen – The Studio
Legjobb női színész drámasorozatban
Parker Posey – A Fehér Lótusz
Britt Lower – Különválás
Amiee Lou Wood – A Fehér Lótusz
Keri Russell – A diplomata
Rhea Seehorn – Pluribus
Legjobb női színész vígjátéksorozatban
Kristen Wiig – Palm Royal
Kathryn Hahn – The Studio
Catherine O' Hara – The Studio
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Jason Bateman – Fekete nyúl
Owen Cooper – Kamaszok
Stephen Graham – Kamaszok
Charlie Hunnam – Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori
Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad
Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Erin Doherty – Kamaszok
Claire Danes – A bennem lakozó fenevad
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Kamaszok
Michelle Williams – Szex mindhalálig
