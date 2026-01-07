Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Frissen jött: Timothée Chalamet durván lenyomhatja Leonardo DiCapriót

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 20:28
Élőben jelentették be a Netflix YouTube-csatornáján az idei jelölteket. A SAG 2026 nomináltja között számos meglepetés is akad.
Helyi idő szerint szerda 19:00-kor Janelle James komika és a Heated Rivalry sztárja, Connor Storrie bejelentették Az Amerikai Filmesek Céhe jelöltjeit. A SAG-díjakat színészek és színésznők kapják meg, illetve tavaly óta már kaszkadőrök is. Idén nagy az izgalom, ugyanis az olyan bombabiztos befutók mellett, mint Timothée Chalamet, Jessie Buckley vagy Leonardo DiCaprio, több meglepetés név is került a nomináltak közé. A díjátadót a Netflix közvetíti élőben március 1-jén, de addig is nézzük, kik a jelöltek. Fontos tudni, hogy akik SAG-jelölést kapnak, azok szinte biztosak lehetnek egy Oscar-jelölésben is.

SAG
Timothée Chalamet durván beinthet DiCapriónak a SAG 2026-on (Fotó: A24)

SAG 2026-jelöltek

Filmes kategóriák

Legjobb színészgárda mozifilmben
Hamnet 
Marty Supreme 
Egyik csata a másik után
Bűnösök 
Frankenstein

Legjobb férfi főszereplő
Timothée Chalamet – Marty Supreme 
Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
Jesse Plemons – Bugonia
Ethan Hawke – Blue Moon 
Michael B. Jordan – Bűnösök

Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után című filmben (Fotó: imdb.com)

Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley – Hamnet 
Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
Chase Infiniti – Egyik csata a másik után
Kate Hudson – Song Sung Blue
Emma Stone – Bugonia 
Legjobb férfi mellékszereplő
Jacob Elordi – Frankenstein
Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another 
Miles Caton –  Bűnösök
Legjobb női mellékszereplő
Odessa A'zion – Marty Supreme
Ariana Grande – Wicked: 2. rész
Wummi Mosaku – Bűnösök
Amy Madigan – Fegyverek
Teyana Taylor – Egyik csata a másik után

A Wicked boszija is díjesélyes lehet (Fotó: Sony)

Televíziós kategóriák

Legjobb színészgárda drámasorozatban
A diplomata
Vészhelyzet Pittsburghben
Különválás 
Landman
A Fehér Lótusz 
Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban
Abbott Általános iskola
A mackó
Hacks 
Gyilkos a házban 
The Studio

Noah Wyle nagy visszatérése a Vészhelyzet Pittsburghben (Fotó: HBO Max)

Legjobb férfi színész drámasorozatban
Sterling K. Brown – Paradise 
Walton Goggins – A Fehér Lótusz
Billy Crudap – The Morning Show
Gary Oldman – Az utolsó befutók
Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban
Adam Brody – Bármit, csak ezt ne!
Ike Barinholtz – The Studio
Ted Danson – Beépített öregúr
Martin Short – Gyilkos a házban
Seth Rogen – The Studio
Legjobb női színész drámasorozatban
Parker Posey – A Fehér Lótusz
Britt Lower – Különválás 
Amiee Lou Wood – A Fehér Lótusz
Keri Russell – A diplomata 
Rhea Seehorn – Pluribus

Legjobb női színész vígjátéksorozatban
Kristen Wiig – Palm Royal
Kathryn Hahn – The Studio
Catherine O' Hara – The Studio
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks

Owen Cooper minden idők egyik legfiatalabb díjazottja lehet a Kamaszok című sokkoló sorozatért (Fotó: Netflix)

Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Jason Bateman – Fekete nyúl
Owen Cooper – Kamaszok
Stephen Graham – Kamaszok
Charlie Hunnam – Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori
Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad

Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Erin Doherty – Kamaszok
Claire Danes – A bennem lakozó fenevad
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Kamaszok
Michelle Williams – Szex mindhalálig

 

 

