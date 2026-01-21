Te láttad már? Nézd meg, mielőtt letörlik! Blake Lively botránya ellenére is hasít a Netflixen a Velünk véget ér

Már idejét sem tudjuk, mióta zajlik az egyre inkább parttalan sárdobálásnak tűnő pereskedés Blake Lively és Justin Baldoni között. A rajongók, és akik eddig követték az ügy állását, lassan kezdik maguk is megunni a témát, azonban a két fél, ha külön-külön is, de bonthatja a pezsgőt, ugyanis a Neflixen is elérhető Velünk véget ér című filmjük letarolta a streaminget és magabiztosan tartja dobogós helyét.

A Lively-Baldoni botrány sem árnyékolhatta be a Velünk véget ér sikerét (Fotó: YouTube)

Velünk véget ér: már a forgatás is botrányos volt

A Velünk véget ér Colleen Hoover amerikai írónő nagysikerű regényének adaptációja. A regény 2018-ban debütált, és a “CoHo-rajongók” egyik nagy kedvencévé vált. Csupán néhány évvel később érkezett a remek hír, hogy film készül Lily, Ryle és Atlas történetéből, és nem más alakítja majd a főhősnő szerepét, mint Ryan Reynolds felesége, Blake Lively.

A film premierje 2024-ben volt, de mire eddig eljutottunk, már erőteljesen gyülekeztek a viharfelhők a produkció körül. Az első lövést Blake Lively adta le, aki zaklatással vádolta kollégáját, Justin Baldonit. A Velünk véget ér rendezője sem volt rest és rögtön perrel válaszolt Lively vádjaira. A balhé azóta sem csitul, időközben újabb résztvevők is megjelentek a sakktáblán. Blake Lively közeli barátnője, Taylor Swift énekesnő is beszállt és teljes mellszélességgel kiállt barátnője mellett, privát üzeneteket szolgáltatva Lively jogi csapatának, melyek a zaklatás tényét voltak hivatottak bizonyítani.

A pereskedés 2024 decemberében kezdődött, a végső tárgyalásra elvileg idén tavasszal kerülhet sor. Nyár végén az is bizonyítást nyert, hogy Justin Baldoni nem sajnálta a pénzt, és felbérelt egy olyan PR csapatot, akik profi szinten űzik a lejáratást és a közvélemény befolyásolását a közösségi médiában. A csapat feladata az volt, hogy Baldonit pozitív színben tüntesse fel, miközben negatív képet fest a Gossip Girl színésznőjéről. Aki kíváncsi ennek a rendkívül csúnya ügynek a részleteire, annak ajánljuk az HBO Max kínálatában elérhető Lively vs Baldoni című dokumentumfilmet, mely mindkét fél álláspontját bemutatja.