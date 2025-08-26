A Blake Lively perben leleplező üzenetek kerültek napvilágra

Blake Lively jogi csatája újabb fordulóponthoz érkezett. Egy New York-i bíró komoly bizonyítékokat tárt fel az állítólagos 'lejárató kampányról', amelyet Justin Baldoni és PR-csapata indított a színésznő ellen. A dokumentumok szerint a cél az volt, hogy észrevétlenül befolyásolják a közvéleményt, miközben nyomtalanul dolgoznak a háttérben.
A Page Six beszámolója szerint egy New York-i szövetségi bíró elrendelte annak a dokumentumcsomagnak a nyilvánosságra hozatalát, amelyet Blake Lively jogi csapata nyújtott be. A bizonyítékok több mint 60 SMS-t és e-mailt tartalmaznak, amelyek szerint Justin Baldoni - a Velünk véget ér című film rendezője és főszereplője - valamint PR-csapata tudatosan próbálták befolyásolni a közvéleményt Blake ellen. Az egyik e-mail részletesen kifejti, hogy havonta 30 000 dollárt költöttek digitális hírnévmenedzsmentre, amelynek célja nemcsak a negatív tartalmak elterelése volt, hanem a teljes anonimitás biztosítása is. A stratégiához hamis közösségi médiafiókok létrehozása is hozzátartozott, amelyekkel pozitív tartalmakat próbáltak terjeszteni Justin Baldoni-ról, miközben Blake Lively hírnevét tudatosan rontották.
A dokumentumok szerint a PR-csapat különösen tartott attól, hogy Lively felhasználja majd egykori legjobb barátnője, Taylor Swift hatalmas rajongótáborát Baldoni ellen, ezért olyan stratégiát dolgoztak ki, amely ezt megelőzheti. Törekedtek arra is, hogy a keresőmotorokban a Baldoni-ról szóló pozitív tartalmak kerüljenek előtérbe, miközben figyelték és manipulálták az online közbeszédet is. Mindezt pedig úgy, hogy ne maradjon nyomuk. Ehhez segítségül hívták a média guru, Jed Wallace-t, aki sajátos módszerrel határozza meg a művészeket és a trendeket és akit a mára már törölt LinkedIn profilja állítólag 'bérgyilkosnak' írt le.
Justin Baldoni természetesen tagadja a vádakat. Korábban ő is pert indított Lively és férje, Ryan Reynolds ellen, rágalmazás és zsarolás vádjával, 400 millió dolláros kártérítési igénnyel. Ezt a keresetet azonban a bíróság 2025 júniusában elutasította. Lively keresete viszont továbbra is él, és a következő év tavaszán tárgyalják. A vádak között pedig szexuális zaklatást és rágalmazást is említ.
