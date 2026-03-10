Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kommandósok csaptak le a bujkáló férfira Királyegyházán – videón az elfogás

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:50
A férfinak esélye sem volt elrejtőzni. Lecsaptak rá a kommandósok.

Hosszú hónapok bujkálása után végül rendőrkézre került egy 24 éves férfi, akit több hatóság is körözött. A férfit a napokban Királyegyházán fogták el a kommandósok.

Kommandósok ütöttek rajta a körözöttön / Fotó: Gé / MW

Kommandós alakulat kellett az elfogáshoz

A fiatal férfi tavaly november óta rejtőzködött a hatóságok elől. A Szigetvári Járásbíróság garázdaság bűncselekmény miatt adott ki ellene körözést, ám időközben az is kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen ügye a hatóságokkal. A rendőrök információi szerint a férfi hajlamos volt a szökésre, ezért elfogásához a szigetvári nyomozók a Mecsek kommandó segítségét kérték. Az akcióra március 5-én került sor Királyegyházán, melynek során végül sikerült elfogni a bujkáló férfit.

Az intézkedés alatt az is kiderült, hogy a férfival szemben további hat körözés is érvényben volt. Ezeket korábban elkövetett szabálysértések miatt, elzárás végrehajtása érdekében adták ki. Az elfogott férfit a rendőrök a Szigetvári Rendőrkapitányságra állították elő, majd büntetésének letöltése céljából átadták a büntetés-végrehajtási intézetnek - írja a Police.hu.

 

