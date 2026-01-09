Háborús drámázás az HBO Maxon: Jacob Elordi sorozata mindenki szívébe beletapos, de mégis imádjuk

Tavaly ősszel retróhorror-lázban égett mindenki a streamingen. Októberben került fel a Netflix kínálatába Guillermo del Toro Frankensteinje, melyben Jacob Elordi bebizonyította, nemcsak egy kockahasú szépfiú, mint amilyennek az Eufóriában vagy a botrányosra sikeredett Saltburnben láthattuk, hanem egy kész, érett, nagybetűs színész. Ám, mielőtt magára ölthette volna szörnyjelmezt, egy merőben más projekten dolgozott, mely most nézők ezreit szippantotta az HBO Max képernyői elé. Az eredetileg az Amazon Prime Video-ra készített A keskeny út a mély északra ugyan közel sem tartozik a könnyen darálható szériák közé, de mégis imádják az emberek.

Jacob Elordi a Netflix után egy drámai miniszériával tért vissza az HBO Maxra (Fotó: Alberto Guillen)

Jacob Elordi hazatért az HBO Maxra, de még hogy!

A Jacob Elordi-filmek és sorozatok legfrissebb darabja Richard Flanagan 2013-as nagy sikerű regénye alapján készült. A keskeny út a mély északra egy ausztrál orvos történetét meséli el két idősík között ugrálva. A főszerepben a Jacob Elordi és Ciarán Hinds által alakított Dorrigo Evans áll, aki a II. világháború után egy dél-kelet-ázsiai munkatábor fogságában ragad. A főhős komplett élettörténetét elregélő, ötrészes miniszéria a háború borzalmai mellett egy kevéske romantikának is szorít helyet játékidejében, ezzel is növelve a sikersorozat befogadhatóságát.

Az Eufória után ismételten az HBO Max nézőközönségét elkápráztató Jacob Elordi mondjuk meg is kapta a segítséget a sikeres visszatéréséhez, hiszen rajta kívül a Bruce Springsteen-moziban felbukkanó csodaszép tehetség, Odessa Young, valamint A mentalista és a hamarosan új résszel érkező Az ördög Pradát visel rutinos rókája, Simon Baker is feltűnnek többek között a háborús drámában.

A keskeny út a mély északra az HBO Max-sorozatok egyik legfelkapottabbja (Fotó: IMDb)

Streaming után irány a vászon, majd vissza a tévébe!

Miután már a streamingvilág minden frontját letarolta, Jacob Elordinak szent céljává vált a mozi meghódítása is, amire hamarosan sor kerülhet. Jövő hónapban ugyanis érkezik a Margot Robbie-val, valamint a Kamaszok rekorddöntő gyermekszínészével, Owen Cooperrel forgatott Üvöltő szelek-feldolgozás, ami nem kevés romantikát, legalább ugyanannyi drámázást, no meg némi erotikát is tartogat a mozinézők számára.