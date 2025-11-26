Férfiak milliói vártak erre a napra: Sydney Sweeney OnlyFans-oldalt indít

Így az év végéhez közelítve talán nem túlzás kijelenteni, hogy 2025 egyik, vagy talán legfelkapottabb neve Hollywoodban egyértelműen Sydney Sweeney-é volt. A szexbomba viszont nem filmjeivel, melyek szinte kivétel nélkül elvéreztek a mozikasszáknál, hanem sokkal inkább botrányaival hívta fel magára a figyelmet. Először fürdővízét bocsátotta áruba, majd egy farmerreklámban adtak a szájába néhány kétértelmű kifejezést, amire rögtön ráharaptak rosszakarói. Utóbbi miatt egyébként nemcsak fanatikusok komplett hada, hanem még színésztársai is elfordultak tőle. A színésznő viszont mindezek ellenére sem éppen azon dolgozik, hogy kiköszörülje a becsületén esett csorbát, hiszen az Eufória hamarosan megjelenő 3. évadában eljátszott karaktere csak még inkább bele fogja betonozni a nevét a róla kialakult sztereotípiákba.

A Sydney Sweeney-filmek és sorozatok nem keltenek annyi figyelmet, mint a színésznő bombasztikus külseje, erre pedig az HBO-nál is ráéreztek (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sydney Sweeney mindent megmutat az Eufória fináléjában

Az HBO Max-sorozatok egyik legjobban várt példánya, az Eufória 3. évadának forgatása nemrégiben ért véget, az első rövidke ízelítőt pedig már le is vetítették egy zárt körű rendezvényen. Innen szivárgott ki az az információ, miszerint a széria szeleburdi szőkeségét, Cassie-t alakító Sydney Sweeney még a korábbiaknál is jobban ki fog vetkőzni magából, a karakter ugyanis OnlyFans-modellként fog majd feltűnni a műsor véghajrájában.

Ráadásul úgy szól a fáma, hogy az Oscarra is esélyes Sweeney kisasszony ezt próbálja titokban tartani a sorozat többi szereplője előtt, ám mégis csúnyán lebukik. Az egyik, előzetesben látott jelenetben az látható, amint Cassie szexi nyuszijelmezben pózol a kamera előtt, mikor is a kedvese, a Netflixen szörnyetegként rémisztgető Jacob Elordi által játszott Nate váratlan rányitja az ajtót, és a férfi teljesen lesokkolódik a látottaktól.

Sydney Sweeney OnlyFans modellként tér vissza, de korábban szappanreklámja is óriási figyelmet kapott (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ekkor érkezik az Eufória 3. évada

A trailerből kiderül az is, hogy Eufória évek óta csúszásban lévő, utolsó fejezete Sydney Sweeney meztelenkedése ellenére is természetesen továbbra is Zendaya Rue-ja köré épül majd, akinek sorsa legalább annyira sötét és depresszív, mint az újdonsült OnlyFans-modellé. Tom Holland jegyesének figurája továbbra is addikcióival vív ádáz küzdelmet, miközben a drogkartell veszedelmes verőlegényei is a nyomában vannak.