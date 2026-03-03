Rákkal küzd a Gonosz halott sztárja, betegségéről vallott Bruce Campbell

Bruce Campbell, a Gonosz halott (Evil Dead) sztárja hétfőn bejelentette, hogy rákos.

Rákkal diagnosztizálták a Gonosz halott sztárját, Bruce Campbellt / Fotó: AFP

Diagnózisa ellenére is pozitív maradt a Gonosz halott színésze

"Manapság, ha valakinek egészségügyi problémája van, azt "lehetőségnek" nevezik, szóval maradjunk ennyiben, nekem is van egy ilyenem" - írta a 67 éves színész X-oldalán.

Ezt a rákot olyan ráktípusnak is nevezik, amely kezelhető, nem pedig gyógyítható. Elnézést kérek, ha ez sokkoló, nekem is az volt.

Bruce Campbell nem árulta el a pontos diagnózist, és viccelődött, hogy kíméli a rajongóit.

Azért teszem közzé ezt, mert szakmailag néhány dolognak változnia kell, a megjelenéseknek, a közönségtalálkozóknak és általában a munkának háttérbe kell szorulnia a kezelésekkel szemben. A tervem az, hogy a nyáron a lehető legjobban legyek, hogy ősszel turnézhassak az új filmemmel, az Ernie and Emmával.

A színész kihangsúlyozta, hogy nagyon sajnálja a történteket, azonban a kezelések és a szakmai kötelezettségek nem férnek meg egymás mellett. Váratlan bejelentését azzal magyarázta, hogy szeretné elkerülni a téves információk terjedését.

Ne féljetek, egy kemény vénember vagyok, és rengeteg támogatásom van, szóval várhatóan még egy ideig itt leszek. Mint mindig, ti vagytok a világ legjobb rajongói, és remélem, hamarosan találkozunk!

- zárta le bejegyzését egy pozitív üzenettel.

Bruce Campbell, aki első profi színészi szerepét a 70-es években szerezte, amikor Ash Williams szerepét játszotta az 1981-es Gonosz halott című horrorfilmben. A szerepet olyan projektekben is megismételte, mint az Ash vs Evil Dead című tévésorozat, amely három évadon át, 2015-től 2018-ig futott.

Híres franchise mellett Bruce Campbell évtizedes munkássága magában foglalja a Minden lében négy kanál című tévésorozatot 2007-től 2013-ig, valamint egy karakter hangját a Disney és Pixar Verdák 2 című filmjében 2011-ben. Közelgő filmjét, az Ernie and Emmát is ő rendezi és írja társszerzőként - írta az Entertainment Weekly.