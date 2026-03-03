Rákkal küzd a Gonosz halott sztárja, betegségéről vallott Bruce Campbell

Bruce Campbell, a Gonosz halott (Evil Dead) sztárja hétfőn bejelentette, hogy rákos.
"Manapság, ha valakinek egészségügyi problémája van, azt "lehetőségnek" nevezik, szóval maradjunk ennyiben, nekem is van egy ilyenem" - írta a 67 éves színész X-oldalán.
Ezt a rákot olyan ráktípusnak is nevezik, amely kezelhető, nem pedig gyógyítható. Elnézést kérek, ha ez sokkoló, nekem is az volt.
Bruce Campbell nem árulta el a pontos diagnózist, és viccelődött, hogy kíméli a rajongóit.
Azért teszem közzé ezt, mert szakmailag néhány dolognak változnia kell, a megjelenéseknek, a közönségtalálkozóknak és általában a munkának háttérbe kell szorulnia a kezelésekkel szemben. A tervem az, hogy a nyáron a lehető legjobban legyek, hogy ősszel turnézhassak az új filmemmel, az Ernie and Emmával.
A színész kihangsúlyozta, hogy nagyon sajnálja a történteket, azonban a kezelések és a szakmai kötelezettségek nem férnek meg egymás mellett. Váratlan bejelentését azzal magyarázta, hogy szeretné elkerülni a téves információk terjedését.
Ne féljetek, egy kemény vénember vagyok, és rengeteg támogatásom van, szóval várhatóan még egy ideig itt leszek. Mint mindig, ti vagytok a világ legjobb rajongói, és remélem, hamarosan találkozunk!
- zárta le bejegyzését egy pozitív üzenettel.
Bruce Campbell, aki első profi színészi szerepét a 70-es években szerezte, amikor Ash Williams szerepét játszotta az 1981-es Gonosz halott című horrorfilmben. A szerepet olyan projektekben is megismételte, mint az Ash vs Evil Dead című tévésorozat, amely három évadon át, 2015-től 2018-ig futott.
Híres franchise mellett Bruce Campbell évtizedes munkássága magában foglalja a Minden lében négy kanál című tévésorozatot 2007-től 2013-ig, valamint egy karakter hangját a Disney és Pixar Verdák 2 című filmjében 2011-ben. Közelgő filmjét, az Ernie and Emmát is ő rendezi és írja társszerzőként - írta az Entertainment Weekly.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.